Aplauze pentru poet... pe scenă de Ziua Culturii Naționale, la Teatrelli, pe 12 ianuarie 2026

Spectacolul de la București este avanpremiera celui care va avea loc pe 17 ianuarie 2026 la Institutul Cultural Român de la Londra.

Biletele pentru spectacolul de la Teatrelli se pot achiziționa de aici: https://eventbook.ro/theater/bilete-aplauze-pentru-poet-pe-scena-12-ianuarie.

Cei doi actori, Emilia Popescu și Demeter András vor recita din creaţia poeţilor clasici şi moderni români, de la Eminescu, până la Tudor Arghezi, Marin Sorescu şi Nichita Stănescu, în ambianța muzicală special creată de versatilul pianist Cătălin Răducanu. Spectacolul este completat de proiecții online de poezie românească tradusă în limba engleză cu actorii Anamaria Marinca, Michael Pennington şi, într-o intervenţie de arhivă, Ion Caramitru.

„Sărbătorim Ziua Culturii Naționale cu poezie românească. Îmi este atât de drag acest proiect, care este menit să readucă în fața spectatorilor poezia românească, un proiect în care sunt încă de la început, tocmai de aceea mă bucur că, iată, îl continuăm și în 2026 atât în țară, cât și în străinătate”, spune actrița Emilia Popescu.

Un spectacol – experiment similar, inedit și sinergic, cuprinzând poezie recitată pe scenă, completată de înregistrări video și muzică interpretată la pian, a fost în 2024 în mijlocul comunității de români din Italia, iar în 2025 a ajuns la românii din Spania.

„Am văzut bucurie și nostalgie pe chipurile celor care au venit la aceste spectacole. Suntem convinși că Aplauze pentru Poet reprezintă un act de restituire a valorii clasicilor poeziei noastre și a contribuției lor la patrimoniul culturii noastre naționale.” a spus Ovidiu Miculescu, inițiatorul acestui proiect și cel care semnează și regia spectacolului.

Conceptul video este semnat de Virgil Oprina, iar regia muzicală de Oltea Șerban-Pârâu.

Iniţiat în 2021, Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet este un proiect inedit, de promovare a poeziei româneşti clasice şi contemporane, pentru publicul autohton, dar şi internaţional şi poate fi accesat online la adresele aplauzepentrupoet.thecultureclub.ro sau ahandforthepoet.thecultureclub.ro.

