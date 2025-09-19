ARCUB a deschis pe 17 septembrie porțile celei de-a șasea ediții a evenimentului Piața Festivalului „George Enescu”

Timp de cinci seri, pe scena din Piața George Enescu vor urca peste o sută de artiști consacrați și orchestre de prestigiu, precum: Alexandru Tomescu, Matei Ioachimescu, Damian Drăghici, Horia Mihail, orchestra Camerata Regală sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, orchestra Filarmonicii „George Enescu” din București dirijată de maestrul Tiberiu Soare, Opereta Stars, orchestra Big Band Radio România dirijată de Simona Strungaru, dar și artiștii bursieri ai programului Tinere Talente susținut de Fundația Regală Margareta a României.

Cinci zile de concerte de muzică clasică cu intrare liberă

Programul primei seri va începe la ora 18:00 cu un recital de excepție al bursierilor Tinere Talente ai Fundației Regale Margareta a României, din programul căruia fac parte lucrări semnate de marii compozitori universali, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, George Enescu, Felix Mendelssohn Bartholdy, Darius Milhaud sau Pedro Iturralde. Pe scenă vor urca: Rafael Butaru (vioară), Teodor Păun (oboi), Hemansi Singh (pian), Mariia Velia (flaut), Claudiu Șuțu (saxofon), Fabiani Prcsina (pian), Bianca Zaboloteanu (clarinet), Matei Adam (clarinet) și Ionuț Tănăsescu (fagot).

De la ora 19:00, proiectul muzical „Origins” aduce pe scenă o combinație spectaculoasă de rock, jazz și muzică cultă contemporană, într-o formulă unică: Matei Ioachimescu (flaut), Irina Rădulescu (marimbă), Răzvan Florescu (vibrafon) și Philip Goron (tobe). În program se regăsesc reinterpretări ale unor piese legendare din repertoriul Led Zeppelin, Metallica, Iron Maiden, Aerosmith și Guns N’ Roses.

De la ora 20:00, violonistul Alexandru Tomescu – pe vioara Stradivarius Elder Voicu (1702) – și chitaristul Dragoș Ilie propun concertul „Rapsodiile”, un omagiu adus lui George Enescu, la 70 de ani de la trecerea sa în eternitate. Programul reunește transcripții inedite pentru vioară și chitară clasică ale Rapsodiilor Române op. 11 și ale celebrului Rhapsody in Blue de Gershwin.

Seara de 18 septembrie aduce pe scena Pieței Festivalului recitaluri și concerte care evidențiază diversitatea emoțiilor și calitatea muzicii clasice. De la ora 18:00, bursierii programului Tinere Talente ai Fundației Regale Margareta a României vor interpreta lucrări de Beethoven, Mendelssohn, Bach, Enescu, Milhaud și Pedro Iturralde, demonstrând virtuozitatea și expresivitatea noii generații de artiști.

La ora 19:00, „ Damian Drăghici (nai, voce) și Sorin Romanescu (chitară), propun „Atlasul Emoțiilor”, o călătorie sonoră prin universul emoțiilor, iar seara se încheie la ora 20:00 cu „Pianul Călător – 15 – Passion”, recitalul pianistului Horia Mihail, care va prezenta selecțiuni din cele mai îndrăgite lucrări ale turneului său aniversar.

Seara de 19 septembrie, dedicată muzicii de film orchestrale, va începe la ora 19:00 cu un concert special, susținut de Camerata Regală, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore. Publicul va putea asculta suite și aranjamente ale unor lucrări celebre de Andrew Lloyd Webber, John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer și alți compozitori renumiți, într-un program care îmbină emoția cinematografică cu rafinamentul interpretativ al orchestrei.

Pe 20 septembrie, începând cu ora 19:00, Piața Festivalului va găzdui concertul Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din București, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, cu participarea soliștilor Veronica Anușca și George Vîrban. Repertoriul serii cuprinde opere, valsuri și lucrări celebre semnate de compozitori precum Johann Strauss II, Charles Gounod, Georges Bizet, Franz Lehar, Piotr Ilici Ceaikovski, Gioachino Rossini și mulți alții.

Cea de-a șasea ediție a „Piaței Festivalului” se va încheia duminică, 21 septembrie, cu două evenimente de excepție: de la 18:00, recitalul Opereta Stars susținut de soliștii Valentino Tiron, Gabriela Daha și Andreea Dobia la pian, iar de la 19:00, concertul „The Magic of Funk” prezentat de ansamblul de prestigiu al Radiodifuziunii Române ce reunește unii dintre cei mai înzestrați și creativi muzicieni ai țării - Big Band Radio România, sub bagheta dirijoarei Simona Strungaru și vor contura tabloul muzical alături de renumitul muzician Berti Barbera și basistul Adrian Ciuplea.

Pe toată durata evenimentului, vizitatorii pot descoperi în Piața George Enescu și expoziția „Preocupări și pasiuni ale membrilor Familiei Regale de-a lungul timpului”, care reunește 14 lucrări realizate de tineri artiști vizuali – bursieri ai programului „Tinere Talente” al Fundației Regale Margareta a României.

Programul complet al evenimentului este disponibil pe www.arcub.ro.

Concertele din cadrul „Pieței Festivalului George Enescu” se desfășoară zilnic, în intervalul 18:00/19:00 – 21:00/21:30, în Piața George Enescu. Intrarea este liberă.

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București cultivă identitatea culturală a Capitalei din 1996. Proiectele inițiate și desfășurate de ARCUB în anii de activitate au contribuit la diversificarea vieții culturale a orașului, precum și la înscrierea acestuia în rândul marilor capitale ale lumii. ARCUB este organizatorul celor mai ample evenimente de stradă din București, printre care: Festivalul internațional al luminii – Spotlight, Festivalul Internațional de Teatru de Stradă – B-FIT in the Street!, al singurului festival internațional de jazz în aer liber din Capitală, Bucharest Jazz Festival, și al Zilelor Bucureștiului.