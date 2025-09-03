Art Movements Foundation și Scemtovici & Benowitz Gallery, cu sprijinul ALERT Studio, deschid ediția a III-a a Premiului pentru Desen Contemporan.

Între 1 și 30 septembrie 2025, artiștii din România, diaspora și cei străini rezidenți în țară sunt invitați să-și înscrie lucrările într-o platformă dedicată de Art Movements Foundation desenului contemporan, mediu artistic autonom și în continuă afirmare.

Inițiativa se adresează artiștilor vizuali profesioniști sau aflați într-o carieră artistică activă, studenților la facultăți de arte din țară sau străinătate, artiștilor emergenți, aflați la mijlocul carierei ori deja consacrați, fără limită de vârstă.



Se pot înscrie pentru Premiul Art Movements Foundation pentru Desen Contemporan lucrări realizate în tehnici tradiționale sau experimentale de desen și grafică, pe suporturi variate, dar fără reproducere digitală, gravură, fotografie sau serializare.



Tema este liberă, deschisă către subiecte legate de mediul urban, rural, natură, autoreferențiale, speculative, fantastice, conceptuale, dar inițiatorii încurajează o abordare mai angajată social. Într-un context global tensionat, marcat de războaie și crize umanitare și economice, arta rămâne un spațiu de reflecție și solidaritate, un loc unde vocile artiștilor pot încerca să aducă claritate, empatie și speranță.

Lucrările selectate vor fi prezentate, în noiembrie 2025, la Scemtovici & Benowitz Gallery, iar juriul ediției 2025, format din Marilena Preda Sânc, Cătălin Burcea, Cătălin Davidescu, Mălina Ionescu, Andrei Tudoran și Dan Vezentan, va acorda premiile acestei ediții: Premiul I (10.000 lei), Premiul al II-lea (7.000 lei) și Premiul al III-lea (4.000 lei).

Înscrierile se fac online până pe 30 septembrie 2025, ora 24:00, prin completarea dosarului pe www.artmovements.ro, care să includă fotografii de calitate, descriere tehnică, scurtă biografie profesională și date de contact.

„Desenul contemporan nu mai este de mult un simplu exercițiu de atelier sau o etapă pregătitoare în procesul creativ. Astăzi, el funcționează ca un mediu artistic autonom, cu propriile sale direcții, limbaje și scene de vizibilitate, afirmându-se în ultimii ani ca una dintre cele mai vii zone ale artei vizuale. Prin linie, urmă, suprafață sau gest, desenul concentrează o relație unică între privire și mână, între gând și materie, devenind totodată expresie, reflecție și construcție vizuală.

Această recunoaștere este susținută de instituții, colecții și evenimente care pun desenul în centrul atenției: de la Premiul Guerlain (în colaborare cu Centrul Pompidou) la târguri internaționale precum Drawing Now Paris, de la galeriile specializate din Londra, Paris, Berlin, Hong Kong sau New York, la expoziții curatoriate exclusiv pentru desen. Se conturează astfel o scenă globală coerentă și puternică, dedicată acestui teritoriu artistic.

În această mișcare se înscrie și inițiativa Art Movements Foundation: un program care oferă un spațiu exclusiv desenului contemporan, valorizând deopotrivă rigoarea tehnică și forța ideii. Premiul devine astfel nu doar o recunoaștere punctuală, ci o platformă de dialog și vizibilitate, parte din rețeaua internațională ce afirmă desenul ca mediu de sine stătător.”

– Raluca Ilaria Demetrescu

„Misiunea noastră este cea de a reprezenta scena dinamică a artei românești prin diversele tendințe din desenul contemporan și artiști români activi, cunoscuți sau emergenți. Proiectul reprezintă mai mult decât un premiu și o expoziție ce se doresc anuale. Este un demers și un crez prin care ne propunem să coagulăm o comunitate de oameni, instituții publice și organizații private care au pasiunea, priceperea și resursele necesare pentru a alinia sectorul românesc de artă la cel european și internațional.”

– Maria-Cristina Scemtovici, Președinte Art Movements Foundation



Prin această inițiativă, Art Movements Foundation reafirmă Desenul Contemporan ca mediu artistic de sine stătător, oferind artiștilor români și internaționali o platformă de vizibilitate, dialog și excelență.



Proiect cultural inițiat și finanțat de Art Movements Foundation