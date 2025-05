Artistul Victor Andrei Ionescu prezinta seria de lucrari „The Shape of Else” la MoBU 2025

Lucrarile sale se situeaza intr-un spatiu complex, plin de suprapuneri neasteptate si logice totodata, tintind spre un echilibru intre mari intrebari legate de sacralitate si spiritualitate in era moderna si o perspectiva intima, personala si primitoare, atat pentru pasionatii de istoria artei, cat si pentru publicul mai putin initiat.

„Mi-as dori ca publicul sa plece cu o experienta personala, ca dupa o intalnire cu un prieten provocator, usor egoist — sa poata testa si explora viziunea mea artistica ca intr-un spectacol, la care urca ei insisi pe scena si joaca putin, imersandu-se. Într-un fel, reactia publicului este o oglinda a mea, iar ea imi lumineaza atat sufletul, cat si viata.” - Victor Andrei Ionescu

Cea mai recenta expozitie individuala a artistului, Spirit Flesh Feather, a avut vernisajul pe data de 5 mai, in vitrina Pop-up din incinta Kulterra Gallery, organizata de Celula de Arta si curatoriata de Andreea-Eliza Petrov. Lucrarile reunite in aceasta expozitie au reprezentat evocarea unui univers mitologic personal, un dialog iconoclast si profund cu sursele sale de inspiratie artistica si o relatare vizuala a unui parcurs spiritual si conceptual intim. Standul lui Victor Andrei Ionescu din cadrul MoBU 2025 va prezenta pana pe 1 iunie lucrari care preiau aceste teme si le extind, diversificand gama stilistica si de subiecte abordate ale artistului.

Victor Andrei Ionescu este absolvent UNArte, sectia Grafica, iar in prezent este student al UNATC, la sectia Regie. A participat la multiple festivaluri, atat ca artist vizual, cat si ca producator de film de animatie, de la Street Art SISAF 2017 la Sibiu, la „Arta la Rece” din Iasi, cat si la Animest si Next. A realizat inclusiv videoclipul pentru piesa „Himera Domestica” a rapperului RPG, videoclip care a fost prezentat si in cadrul festivalului Cinema Sotterraneo Geschwister-Scholl in Germania.

