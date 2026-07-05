„Brâncuși și practica expunerii sculpturiiˮ, ultimul eveniment din seria de prelegeri organizată de ICR Berlin și Neue Nationalgalerie

Evenimentul, desfășurat la Neue Nationalgalerie, le reunește pe Ariane Coulondre, curator-șef al Departamentului de Colecții Moderne din cadrul Musée National d'Art Moderne – Centre Pompidou, Paris, și co-curator al expoziției „Brâncuși” de la Neue Nationalgalerie, și pe dr. Nina Schallenberg, director al Departamentului de Expoziții al Jüdisches Museum Berlin și specialistă în istoria sculpturii moderne. Cele două invitate vor aborda, din perspective complementare, tema expunerii sculpturii la Constantin Brâncuși și provocările pe care aceasta le ridică în practica muzeală contemporană.

În intervenția sa, „Exhibiting Brancusi: Then and Now”, Ariane Coulondre analizează modul în care opera lui Constantin Brâncuși poate fi expusă astăzi, pornind de la importanța pe care artistul o acorda modului de prezentare a sculpturilor sale. Intervenția examinează reconstrucția atelierului parizian de la Centre Pompidou și experiența recentelor expoziții dedicate lui Brâncuși la Paris și Berlin, precum și provocările curatoriale legate de prezentarea lucrărilor fără a pierde caracterul dinamic al atelierului conceput de artist.

În cea de-a doua intervenție, „Pure Joy: Sculpture and the Matter of Its Staging”, dr. Nina Schallenberg analizează rolul expunerii sculpturilor în practica artistică a lui Constantin Brâncuși. Pornind de la modul în care artistul utiliza soclurile, lumina și relația dintre lucrări și spațiul expozițional, intervenția evidențiază felul în care prezentarea sculpturilor devine parte integrantă a operei și contribuie la experiența privitorului.

Seria de prelegeri organizată de Neue Nationalgalerie și Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin a însoțit retrospectiva „Brâncuși” printr-un program care a adus în prim-plan perspective critice contemporane asupra operei artistului, explorând relația dintre sculptură și imagine, procesele de reproducere și serialitate, precum și construcția și transformările memoriei culturale. Cele trei conferințe anterioare - „Brâncuși: opera fotograficăˮ - prelegere susținută de prof. dr. Friedrich Teja Bach (în limba germană); „Brâncuși și originile sculpturii moderneˮ / „Brâncuși and the Origins of Modern Sculptureˮ - prelegere susținută de prof. dr. Megan Luke (în limba engleză) și „Mitul Brâncuși: artă, identitate și politica reprezentăriiˮ / „The Myth of Brâncuși: Art, Identity, and the Politics of Representationˮ - prelegere susținută de dr. Alexandra Croitoru (în limba engleză) - au abordat teme precum rolul fotografiei în receptarea și interpretarea operei brâncușiene, originile sculpturii moderne în raport cu abstracția și istoriografia artei, precum și modul în care figura lui Brâncuși a fost configurată ca simbol cultural și național în diferite contexte istorice.

Prin această colaborare, Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin și Neue Nationalgalerie contribuie la consolidarea dialogului internațional dedicat operei lui Constantin Brâncuși și la promovarea cercetărilor contemporane asupra creației sale în contextul uneia dintre cele mai importante expoziții europene dedicate artistului.

Retrospectiva „Brâncuși”, prezentată la Neue Nationalgalerie în perioada 20 martie – 9 august 2026, este realizată în colaborare cu Centre Pompidou și se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, al Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, și al Președintelui României, Nicușor Dan. Este prima retrospectivă dedicată lui Constantin Brâncuși în Germania după mai bine de 50 de ani și primul proiect internațional care prezintă, în afara Franței, o reconstituire parțială a atelierului parizian al artistului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹