Brasov via Bucuresti: evenimente si expozitii Celula de Arta la inceput de septembrie

In prima jumatate a lunii septembrie vor avea loc atat ateliere si o expozitie de arta textila in cadrul Festivalului Balkanik, un vernisaj la Galeria Verticala cu lucrari ale artistei Dana Cirtog, inceperea colaborarii focalizate exclusiv pe ilustratori romani cu spatiul de expozitie din libraria Carturesti Verona, marcat de vernisajul unei expozitii cu lucrari tulburatoare ale artistei Things I Found In The Dark, cat si vernisajul Colectiei Celula de Arta, o expozitie inedita de lucrari acumulate de aceasta galerie neconventionala, oferind o radiografie onesta a intregului sau parcurs, gazduita de Centrul Cultural Apollonia din Brasov.

Astfel, intre 5 si 7 septembrie, la Gradina Uranus din Bucuresti, cu ocazia celei de-a 11-a editii a Festivalului Balkanik, Celula de Arta revine in acest spatiu primitor si eclectic cu o serie de lucrari ale artistilor expusi de-a lungul acestui an la Galeria Verticala. Prin conceptul sau curatorial pentru acest spatiu, Anca Spiridon si-a propus sa puna reflectorul pe una dintre cele mai subestimate forme ale artei contemporane: arta textila, alipind-o totodata poeziei, la randul ei o „cenusareasa” a literaturii, cel putin din perspectiva prizei la publicul larg. Festivalul Balkanik prilejuieste asadar un melanj de expozitii de arta textila, instalatii participative si lecturi de poezie contemporana, o adevarata „claca urbana” la care vor participa artistii Catalin Angelescu, Dana Cirtog, Evghenia Gritscu, Laura Sima, Ruxandra Niculae si Sabina Stan. Acestia vor sustine si ateliere, imbogatind experienta de festival pentru curiosii care vor putea invata tehnici de lucru cu fibre textile: de la macrame si tesatura circulara (circular weaving), la tesut, broderie si realizarea de bijuterii din piele.

Pe data de 8 septembrie, de la ora 19:00, va avea loc vernisajul expozitiei Colectia Celulei de Arta la Banca de Cultura Apollonia. Aceasta colectie este compusa din lucrari intrate de-a lungul timpului in fondul Celulei de Arta - piese daruite de artisti cu care galeria a lucrat in trecut sau continua sa lucreze, completate de cateva lucrari imprumutate punctual cu ocazia acestui eveniment. Arta expusa aici spune o poveste despre continuitate si incredere, despre relatii construite in timp, care au tinut si tin in viata un proiect initiat si gestionat de artisti. Lucrarile se constituie asadar intr-o harta a conexiunilor si contextelor care au format Celula de Arta, pe de o parte, si o radiografie istorica a unei parti semnificative din scena de arte plastice contemporane din Bucuresti. Curatoriata de Daniel Loagar si de Bogdan Negulescu, expozitia este compusa din lucrari ale artistilor Alex Manea, Alexandra Teletin, Anca Coller, Andrei Costache, Beaver, Bogdan Negulescu, Cristian Branzescu, Cristina Irian, Daniel Loagar, Dani Marie, Diana Bleiceanu, Eliza Andreea Petrov, George Moscal, Gizella Popescu, Ingrid Juncanariu, Ioana Badea, Ioana Cristodorescu, Ioana Ruse, Laura Sima, Medeea Stanescu, Mihai Stanciu, Monica Gabriela Tarziu, Sebastian Beianu, Sorana Scortea, Vlad Paun Vrapciu si Christian Thomsen. Colectia Celula de Arta va putea fi vizitata intre 8 septembrie si 5 octombrie.

Urmatorul eveniment Celula de Arta va fi vernisajul expozitiei Loc de pauza, cu lucrari de arta textila ale Danei Cirtog si un performance live de poezie sustinut de Angelica Stan, la Galeria Verticala, in incinta terasei Random Space de pe strada Popa Petre nr. 21, pe 9 septembrie de la ora 19:00. Lucrarile expuse reprezinta o fereastra spre tihna, spre un spatiu primitor, gandit sa ofere un moment de liniste si de evadare spre lumea cartilor. Loc de pauza este asadar o imbinare minunata a corespondentelor dintre arta textila si poezia contemporana, explorate la Galeria Verticala de-a lungul acestui an.

Nu in ultimul rand, pe data de 11 septembrie, de la ora 19:00, la Carturesti Verona va avea loc vernisajul expozitiei The Secret Garden, inceputul unei colaborari intre Celula de Arta si Carturesti, care pune accentul pe plaja vasta si mai putin recunoscuta de lucrari contemporane ale ilustratorilor romani. Prima artista expusa in cadrul acestui concept curatorial este Things I Found In The Dark, cunoscuta si sub numele Naluca atunci cand vine vorba de activitatea sa de fotograf. Lucrarile sale din sfera ilustratiei decurg din si invita spre un spatiu interior simbolic, oniric si suprarealist, unde oglindirile conexiunilor cu ceilalti devin cai de autocunoastere, prilejuri de meditatie si porti inspre o creativitate descatusata. Evenimentul va avea loc in limba engleza.

Celula de Arta este un proiect cultural independent condus de artisti (artist-run) care a debutat in 2017 si are o misiune clara: lucreaza cu artisti emergenti, scoate arta din „white cube” si o face accesibila in mod direct publicului, in spatii permanente sau temporare care sunt permeabile si deschise catre noi contexte si conexiuni. Evenimentele din luna septembrie subliniaza limpede acest manifest, venind in intampinarea publicului si demonstrand ca arta contemporana isi poate gasi locul optim in locuri neasteptate, de la festivaluri la librarii, de la centre culturale polivalente si pana la o vitrina dintr-o terasa de vara.

