De Ziua Iei, Institutul Cultural Român aduce patrimoniul românesc în prim-planul scenei internaționale

Cu precădere în ultimii ani, României i se alătură în acest demers Republica Moldova, care celebrează Ziua Națională a Portului Popular în ultima duminică a lunii iunie. Arta cămășii cu altiță, transmisă din generație în generație, inclusă în 2022 în patrimoniul cultural imaterial UNESCO, spune povești despre locuri, oameni și obiceiuri, pe care Institutul Cultural Român se străduiește să le facă auzite peste hotare.

Cu ocazia Zilei Iei, Institutul Cultural Român de la Madrid, în colaborare cu Ambasada României în Spania, organizează în perioada 24 iunie – 10 iulie 2026 expoziția „VESTIGIO: rădăcini care dăinuie“, reunind, la sediul reprezentanței, obiecte care fac parte din patrimoniul textil românesc și bijuterii de autor create de designerul Andreea Siia. Expoziția explorează continuitatea identității culturale române prin dialogul dintre costumul popular tradițional și bijuteria contemporană. Pornind de la o arhivă familială de textile și veșminte tradiționale păstrate de generații, unele cu o vechime de peste 100 de ani, designerul Andreea Siia, stabilită de peste 20 de ani în Spania, dezvoltă o cercetare artistică ce transpune aceste elemente patrimoniale în limbajul bijuteriilor contemporane. Expoziția reunește piese legate de costumul popular românesc alături de o selecție de bijuterii concepute ca o prelungire a structurilor sale simbolice, a ritmurilor ornamentale și a formelor vizuale. Colecțiile MĂRĂCINE (inspirată de romanul Ciulinii Bărăganului de Panait Istrati), AVENA (inspirată de motivele geometrice și florale cusute pe ie) și SALBE reinterpretează motive prezente în patrimoniul textil românesc prin intermediul argintului, aurului și pietrelor prețioase (coliere, brățări, cercei, broșe, inele etc). Vernisajul va avea loc miercuri 24 iunie 2026, ora 19:00, în prezența artistei.

Institutul Cultural Român de la Praga în colaborare cu Ambasada României în Republica Cehă celebrează Ziua Iei prin organizarea unui recital susținut de soprana Diana Rad, acompaniată de pianistul Cadmiel Boțac. Evenimentul va avea loc la Praga miercuri, 24 iunie 2026, ora 19:00, în Sala Mare a Primăriei din Piața Karlovo. Programul reunește lucrări de Tiberiu Brediceanu, Sabin Pautza, Leo Delibes, Giacomo Puccini, Antonín Dvořák și Charles Gounod. Evenimentul are loc cu sprijinul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca prin programul ERASMUS +. La data de 24 iunie se sărbătorește și Ziua Internațională a Femeilor în Diplomație, fiind o ocazie de a recunoaște contribuția vitală a femeilor la promovarea păcii, a cooperării internaționale și a dezvoltării durabile.

Cu prilejul celebrării Zilei Iei și în conformitate cu strategia de promovare a patrimoniului cultural românesc în context contemporan și internațional, Institutul Cultural Român de la Viena organizează expoziția de artă vizuală „In Fäden geschriebene Zeit / Timp scris în fire / Le temps écrit en fils”, semnată de artista română Delia Sechel Perrois, stabilită în Franța și Elveția. Expoziția va fi găzduită în Galeria ICR Viena în perioada 24 iunie – 7 august 2026, vernisajul fiind programat la 24 iunie 2026, ora 19:00, în prezența artistei și a curatoarei expoziției, Anamaria Altmann. Proiectul propune o incursiune în universul simbolic al textilelor tradiționale românești, al memoriei culturale și al relației dintre fir, țesătură și identitate. Expoziția reunește lucrări realizate în tehnici mixte, desen, colaj, pastel, guașă, tuș și pictură, pe suporturi variate precum hârtie, hârtie de calc, carton și pânză. Printre lucrările prezentate se numără seria „Blouse roumaine”, inspirată de structura și simbolistica iei românești, compozițiile „Pas de deux”, care explorează relația dintre identitate și alteritate prin intermediul motivelor textile, precum și creații precum „Fil et Nœud”, „Fleur de lin”, „Le moulin du Temps” sau seria de detalii grafice inspirate din ornamentica costumului tradițional românesc.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău și Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează, în perioada 25 iunie – 15 august 2026, expoziția documentară „Firul identității! Costumul tradițional românesc în ilustrația de carte realizată de artiști plastici din Republica Moldova”, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – spațiul expozițional din Blocul central. Curator: Rodica Băleanu, specialistă în domeniul biblioteconomiei și al valorificării patrimoniului cultural documentar. Organizată cu prilejul Zilei Portului Popular, expoziția valorifică documente reprezentative din colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, evidențiind reflectarea artistică a costumului tradițional românesc în creația unor importanți artiști plastici și ilustratori din Republica Moldova. Printre aceștia se regăsesc personalități marcante ale artei basarabene, precum Igor Vieru, Filimon Hămuraru și Isai Cârmu. Prin lucrările lor, costumul popular este surprins nu doar ca element vestimentar, ci și ca expresie a identității culturale, a memoriei colective și a continuității valorilor românești. Expoziția reunește cărți ilustrate, publicații pentru copii, albume de artă, cărți poștale și alte materiale editoriale. Cele aproximativ 280 de cărți expuse ilustrează felul în care costumul tradițional a devenit, de-a lungul timpului, un important reper identitar și o sursă de inspirație pentru numeroase generații de artiști.Vernisajul va avea loc joi, 25 iunie 2026. Ziua Națională a Portului Popular a fost instituită în Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 194/2015, fiind marcată în ultima duminică a lunii iunie.

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul organizează un recital de muzică tradițională susținut de artista Ilinca Din, care va avea loc în data de 30 iunie, ora 19:00, la Conacul Musurus Pașa, sediul reprezentanței. Marcarea Zilei Iei printr-un concert de muzică tradițională românească oferă publicului o experiență culturală integrată, punând în dialog două elemente de bază ale tradiției românești: muzica și costumul popular. Ilinca Din este una dintre tinerele voci reprezentative ale muzicii tradiționale românești, activitatea sa artistică fiind recompensată cu numeroase distincții la festivaluri de folclor naționale și internaționale. De-a lungul timpului, a reprezentat muzica tradițională românească pe scene din Israel, Turcia, Regatul Unit și Cipru, contribuind la promovarea patrimoniului cultural românesc în contexte internaționale.

Institutul Cultural Român de la Paris, Ambasada României în Franța, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Asociația Curierul Timpului sărbătoresc anul acesta Ziua Iei la Paris printr-o suită de manifestări. Expoziția „Ferestre spre lumeˮ a artistului Flavius Lucăcel, curatoriată de Daniel Săuca, și cinci ateliere de creație (pictură și colaj) sunt găzduite de Galeria Macadam a ICR Paris în perioada 20-24 iunie 2026. Ferestrele transilvănene ale lui Flavius Lucăcel – instalații multimedia alcătuite din rame autentice recuperate din spațiile rurale și urbane ale Transilvaniei natale și combinate cu materiale recondiționate provenind de la ii, ștergare, covoare și alte țesături tradiționale – oferă o dublă perspectivă: spre interior, către patrimoniul românesc material și imaterial, și spre exterior, către alte spații și culturi. Vernisajul a avut loc sâmbătă, 20 iunie, în prezența artistului. În cadrul atelierelor creative, programate pe 20, 22 și 23 iunie, participanții s-au familiarizat cu tehnicile de lucru utilizate de Flavius Lucăcel pentru realizarea lucrărilor expuse și au descoperit varietatea de tehnici și motive specifice țesăturilor tradiționale românești, precum și rolul iei ca sursă de inspirație pentru creația artistică contemporană. Miercuri, 24 iunie, la sediul ICR Paris este programat finisajul expoziției, de la ora 19.00, în prezența artistului.

Ambasadele României și Republicii Moldova în Republica Portugheză, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Lisabona și Primăria Oieras, cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea și al Universității Transilvania din Brașov, au organizat sâmbătă, 20 iunie 2026, la Anfiteatro Almeida Garrett din Parcul Poeților, Oeiras, un spectacol de muzică și dansuri tradiționale românești, cu ocazia Zilei Iei. Împreună cu invitați speciali din România, tineri artiști locali din comunitatea românească sau originari din Republica Moldova, stabiliți în Portugalia, părinți și copii, români, portughezi și prieteni de pretutindeni au redescoperit împreună povestea portului românesc și au celebrat ia, un simbol al spiritului popular și al tradiției. Ansamblul Universității Transilvania din Brașov și Taraful Rapsodia Vâlceană au adus ritmuri românești în cadrul ediției din acest an, iar etnografa Iulia Gorneanu a prezentat simbolistica costumului tradițional și semnificația sărbătorii iei românești, ca parte a patrimoniului mondial imaterial UNESCO, în corelare cu Sărbătoarea Sânzienelor și alte obiceiuri tradiționale legate de solstițiul de vară. Participanții la manifestare, invitați să vină îmbrăcați în ie sau costum popular, au putut regăsi preparate tradiționale, obiecte de artizanat, cămăși populare și alte obiecte de manufactură, expuse la standurile organizate de întreprinzători locali din comunitatea românească și a celor din Republica Moldova.

De asemenea, Galeria Institutului Cultural Român de la Lisabona găzduiește, în perioada 19 iunie – 31 iulie 2026, expoziția „ÎNTOARCEREA ÎN MIT. Miresele Soarelui”, ce reunește piese autentice de port tradițional, puse în valoare cu ajutorul unei instalații video semnate de Alexandru Crișan și al unei intervenții coregrafice a actorului Filip Ristovski. Proiectul este curatoriat de Iulia Gorneanu și propune o prezentare contemporană a patrimoniului textil românesc, unind tradițiile carpatice de Sânziene cu cele lusitane de São João. Vernisajul a avut loc vineri, 19 iunie 2026. Expoziția urmărește modul în care veșmântul cu valoare patrimonială, proiecția video și performance-ul devin punți atemporale între două culturi care vibrează sub aceeași lumină arhaică a solstițiului de vară. Proiectul este inițiat de Institutul Cultural Român de la Lisabona în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză, documentat de Institutul Național al Patrimoniului și realizat cu sprijinul Asociației Castel Salbek, al Asociației Culture Reserve și al colecției textile private Drăgaica Roșie. Expoziția a fost găzduită și de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în Mica Galerie, în perioada 12-24 mai 2026.

Pentru a celebra Ziua Iei, Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Muzeul Ţării Crişurilor Oradea – Complex Muzeal, Centrul de Cultură al Județului Bihor și Asociația „Prietenii Muzeului Țării Crișurilor”, organizează în perioada 17-28 iunie 2026, expoziția de artă tradițională „Valorificarea cânepii în lumea satului din nord-vestul României“. Publicul poate păși în atmosfera satului și descoperi două interioare ţărăneşti: unul de lucru (cu război de ţesut, laviță, sobă) şi altul de sărbătoare (cu masă, ladă de zestre, scaune, rudă de culme, icoană, farfurii etc.), ambele utilate cu textilele specifice (ştergare, feţe de masă), dar şi costume populare din zona Țării Crișurilor. Piesele provin de la membrii Asociației „Prietenii Muzeului Țării Crișurilor”, iar costumele populare din colecția personală a interpretei Antonela Ferche Buțiu, fiind reprezentative pentru cele mai importante zone etnografice din nord-vestul României (Crişul Alb, Crişul Negru, Crişul Repede şi Crasna-Barcău). Vernisajul a avut loc în data de 17 iunie 2026, la sediul Accademiei di Romania, prilej cu care a avut loc și un moment artistic, susținut de reprezentanții Centrului de Cultură al Județului Bihor, în interpretarea solistei de muzică populară Antonela Ferche Buțiu, acompaniată la vioară cu goarnă de maestrul Liviu Buțiu și la „dobă” de Daniel Sandró.

Institutul Cultural Român de la Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, Asociația Bazar Diplomatic și Fundația Mérode-Rixensart, au organizat, în perioada 6-7 iunie 2026, la Castelul Rixensart, proiectul cultural „Ia românească: marcă identitară și diplomație culturală”. Desfășurat într-una dintre cele mai frumoase localități din proximitatea orașului Bruxelles, Rixensart, evenimentul a inclus dezbateri, spectacole de dans, expoziții, lansări de carte, ateliere interactive. Din program: lansarea albumului Hyperborean Folklore. Ediție jubiliară „Omagiu Brâncuși“ de Iraida Florea, care a susținut și prelegerea „Costumul tradițional ca vector de diplomație culturală”, prezentarea expoziției foto-documentare ,,RomânIA lui Ad. A. Chevallier’’, realizată de Complexul Muzeal Național Neamț și prezentată de Mihaela Verzea, curatoare și director adjunct, serie de șase dezbateri moderate de Cristina Păiușan-Nuică, expert și cercetător la Muzeul Național de Istorie a României, la care au participat Iraida Florea, Florentina Buzenschi, Camelia Călin, Anda Mănescu, Elena Rențea, Elza Ilina, Delia Suiogan, Natalia Lazăr, Matus Ileana, Maria Mirela Poduț, Daniel Leș, Dana Dobrai. Pe parcursul evenimentului, publicul a avut ocazia să descopere tehnici tradiționale de prelucrare a lemnului, ceramicii, podoabelor și costumului popular.

Ia românească a fost recent în centrul atenției și la Tokyo, în cadrul evenimentului „Rendez-vous aux jardins”, organizat pe 5 și 6 iunie 2026 de Institutul Cultural Român de la Tokyo și Ambasada României din Japonia. Itsuko Kasahara a prezentat rafinamentul tehnicii Tegaki Yuzen (pictură pe textile), iar Kamiya Tsuyaka, expertă în arta Kitsuke, a demonstrat o armonie surprinzătoare: integrarea iei românești în ansamblul kimono-ului japonez. De asemenea, grupul Șezătoare JaponIA, format din Cornelia Raluca Sekiguchi, Alina Stoean, Elena Teodora Ștefan și Consuela Haralambie, a prezentat tradiția cusutului și broderiei românești. Vizitatorii au descoperit simbolistica iei și măiestria tehnicilor de restaurare și conservare care leagă comunitatea românească de rădăcinile sale.

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