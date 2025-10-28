Din Berlin în satul caselor albastre din Făgăraș: trei artiste internaționale în rezidența Șona AIR 2025

Cele trei artiste au fost selectate în urma apelului lansat la finalul anului trecut, care a adunat aplicații din România și din străinătate.

Katharina Ludwig este scriitoare, cercetătoare și artistă stabilită la Berlin. Practica sa explorează modul în care „golurile” și „rănile” din limbaj pot deveni strategii de rezistență și forme de expresie feministă. La Șona AIR, Katharina lucrează la finalizarea cărții The Hole: An Insurrectionary Poetics (Ma Bibliothèque & Cutt Press, 2025), o adaptare a tezei sale de doctorat la Goldsmiths, University of London, care propune ideea că fragmentele și întreruperile din texte nu sunt lipsuri, ci spații de unde pot vorbi voci marginale, capabile să submineze structuri patriarhale și neoliberale. În paralel, va dezvolta proiectul Revolting Bodies / The Girl Without, o cercetare artistică despre corpuri aflate în rezistență sau respinse de norme.

Raluca Popa și Seda Mimaroğlu lucrează la Șona AIR la proiectul comun here we have it / here we have not, o cercetare artistică la intersecția dintre poezie, scris și desen. Cele două artiste au început să colaboreze treptat în ultimii ani, prezentând împreună expoziția here we have it / here we have not la Schleuse, Viena (2024), la invitația spațiului berlinez Stations. Expoziția a pornit dintr-un dialog între texte și desene, în care Raluca a realizat lucrări vizuale inspirate de scrierile Sedei, iar Seda a compus texte pornind de la desenele Ralucăi. La Șona, cele două artiste continuă acest dialog, explorând traducerea dintre text și imagine în formă de carte, video și lucrări audio.

Raluca Popa (România) este artistă vizuală stabilită la Berlin, absolventă a Central Saint Martins din Londra și a Universității de Artă și Design din Cluj. Practica sa se concentrează pe desen și pe lucrul cu documente și arhive personale, fiind adesea precedată de perioade lungi de lectură, reflecție și scriere. De-a lungul timpului, a experimentat și cu video și animație. Lucrările sale au fost prezentate la Biennale Jogja (Indonezia), International Sinop Biennial (Turcia), Art Encounters (Timișoara), Haus für Poesie (Berlin), Gaep (București), tranzit (București).

Seda Mimaroğlu este artistă, poetă și cercetătoare originară din Istanbul, stabilită la Berlin. Practica ei interdisciplinară îmbină poezia, sunetul, textul și instalația, având în spate o formare academică în literatură, istoria artei, drept și filosofie. A publicat volumul de poezie Love Songs (Blue Figure Press, 2021) și a lansat albumul Loose Leaves împreună cu Andreas Reihse. Printre proiectele sale recente se numără expozițiile alături de Selen Solak la Periode Berlin, și alături de Raluca Popa la Schleuse Viena.

Șona AIR (Artists in Residence) este un program de rezidențe inițiat de Fundația Ștefan Câlția și co-finanțat de AFCN*, care se adresează artiștilor români și internaționali din domenii culturale diverse - de la arte vizuale și literatură la film, arhitectură și cercetare artistică. Rezidențele au loc de două ori pe an, în Casa Albastră din satul Șona, casă restaurată în 2011, și oferă artiștilor timp și spațiu pentru a-și dezvolta proiectele într-un cadru rural unde ideile pot lua formă organic, în dialog cu comunitatea locală.

Fundația Ștefan Câlția, înființată în 2016, are ca misiune promovarea proiectelor de substanță din cultura vizuală și valorificarea patrimoniului operei lui Ștefan Câlția, alături de proiecte sociale și de conservare dedicate satului Șona și sudului Transilvaniei.