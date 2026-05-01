Expoziția „Bukovina Blue Project”, de Roland Pangrati, deschisă la ICR Madrid: frumusețea Bucovinei, pictată în tehnică tradițională japoneză de artistul român

Vernisajul a avut loc marți, 28 aprilie 2026, de la ora 19:00, la sediul ICR Madrid, în prezența artistului Roland Pangrati, care va susține un atelier demonstrativ de pictură în tehnica tradițională japoneză Nihonga, utilizată pentru realizarea lucrărilor expuse în cadrul expoziției.

Numită uneori și Elveția Estului, pentru munții săi împăduriți, dar și pentru diversitatea etnică, regiunea istorică și geografică Bucovina este un ținut-simbol, aproape mitic, în care natura este spectaculoasă. „Bukovina Blue Project” spune povestea acestui ținut românesc, pictată în tehnica japoneză Nihonga. Dintre toate peisajele Bucovinei, stâncile sunt cele care l-au atras cel mai mult pe artistul Roland Pangrati, de la cele cu profiluri ușor recognoscibile, cum sunt Pietrele Doamnei, la detalii în care materia anorganică – piatra – coexistă cu cea organică, simbolizată de copaci.

Forța imaginilor este amplificată în cadrul expoziției grație colaborării dintre Roland Pangrati și compozitorul și dirijorul Eugen Dan Drăgoi, care imaginează o polifonie a arhitecturii spațiului expozițional. Pe lângă muzica ambientală care va întâmpina publicul, va fi proiectat un material video care documentează lucrările artistului, parte a unui documentar mai amplu, prezentat odată cu proiectul multimedia „Bucovina Blue Project” la pavilionul României din cadrul Expo 2025 Osaka, unde Alteța Sa Imperială Prințesa Takamado a admirat lucrările artistului român.

Arta lui Roland Pangrati îmbină eleganța meditativă a tehnicii japoneze Nihonga cu profunzimea expresivă a creativității – o reflectare subtilă a armoniei culturale și a profunzimii artistice. Expoziția cuprinde 11 lucrări de dimensiuni mari lucrate în tehnica japoneză cu pigmenți minerali naturali, pigmenți fluorescenți, Gofun, acrilic, argint, pe hârtie japoneză washi montată pe pânză. Alegerea temei, Bucovina, este în același timp simbolică și picturală, pentru că regiunea Bucovinei nu e celebră doar pentru peisajele sale extraordinare, ci și pentru amestecul de culturi și tradiții care au stimulat creativitatea, independența, curiozitatea, dragostea pentru frumos.

„Bukovina Blue face parte dintr-o geografie interioară care mă definește ca artist. Întâlnirea cu Ținutul Rarăului mi-a dezvăluit unele dintre cele mai impresionante peisaje din România, iar această serie este rezultatul acestei experiențe și al dorinței de a construi un proiect dedicat exclusiv acestui spațiu“, declară Roland Pangrati.

„Muzica lucrărilor vizuale ale proiectului Bukovina Blue creează o simbioză a unui spațiu încărcat de spiritualitate. Fiecare moment petrecut în expoziție reprezintă o etapă a redescoperirii de sine. Instrumentele-simbol precum cavalul, buciumul și sunetul de toacă, intercalate într-o polifonie a naturii, dau vizitatorului sentimentul de apartenență la această lume monumentală“, afirmă compozitorul Eugen Dan Drăgoi.

Roland Pangrati (n. 1974, Galați) este absolvent al Universității Naționale de Artă din București, promoția 1999. Autor al mai multor picturi monumentale și sculpturi permanente din spații publice și private – București, Mamaia, Cluj-Napoca, Galați etc. După mai multe stagii de pregătire universitară în Tokyo, pentru a deprinde tehnicile tradiționale ale picturii japoneze Nihonga, Roland Pangrati își dezvoltă un stil propriu, aflat la granița dintre figurativ și abstract, care îi aduce recunoaștere imediată în spațiul european, dar și în Japonia și Coreea de Sud. Din 2020, mai multe cicluri de lucrări din seria „Rocks” au fost prezentate de Galerie Floraison Tokyo. Între 2021 și 2023, lucrările sale au fost incluse în expozițiile Galeriei 10, St. Moritz (Elveția) și au fost selectate atât în Bienala Internațională Seongnam Art Fair (Coreea de Sud), cât și în Bienala Internațională de Arte Vizuale Brașov – Bienala Albastră. În 2024-2025, proiectul său Path of Water and Stone / Drum de apă și de piatră este itinerat la nivel internațional, cu expoziții personale în spații precum: MU.SA – Museu das Artes de Sintra, Portugalia, 2025, organizată în colaborare cu ICR Lisabona și Ambasadele României și Japoniei, sau Curtea Europeană de Conturi, Luxemburg, 2025, unde două lucrări de mari dimensiuni rămân expuse în foaierul principal și intră în Colecția de Artă E.C.A. În Portugalia, expoziția „Drum de apă și de piatrăˮ a fost prezentată în galeria ICR Lisabona în perioada 10 mai – 20 iunie 2024.