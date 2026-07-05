Expoziția „Mircea Cantor – Constelații ale Antichității”, la Palazzo Altemps din Roma, cu sprijinul Accademia di Romania

Formarea lui Mircea Cantor – care a studiat și a debutat în România, dar de mai bine de 20 de ani locuiește și creează în Franța – este rezultatul dialogului dintre cultura de origine și experiențele artistice internaționale care conferă operelor sale forme și limbaje noi și originale de a interpreta, înțelege și recodifica arta contemporană. Memoria și rolul pe care aceasta îl joacă în viețile noastre în raport cu prezentul reprezintă o temă dragă lui Cantor, pe care artistul o abordează în diferite tehnici artistice prin simboluri, mișcări, subiecte, structuri, reprezentări.

Expoziția este concepută de artist nu doar ca o experiență emoțională, ci ca o abordare site-specific în dialog cu prestigioasa colecție de sculpturi antice găzduită la Muzeul Național Roman Palazzo Altemps și povestește, prin 15 lucrări și instalații, drumul parcurs de artist în studiul său expresiv, privind relația dialectică cu memoria, în acel etern dualism care îi animă existența de zi cu zi.

Mircea Cantor surprinde cu grație și sensibilitate aparte stimulii pe care îi primește din dimensiunea contemporană dar și, așa cum el însuși mărturisește: „Încă de la începutul carierei mele, am fost interesat de relația dintre artă și trecut. Un domeniu anume de care sunt foarte atașat este arheologia. Pentru mine, ca artist, contactul direct cu descoperirile trecutului (în muzee și situri arheologice) este o sursă neprețuită de întrebări, informații și inspirație permanentă; o modalitate de a căuta răspunsuri ridicând vălurile și asociind aceste mărturii și informații cu capodopere ale istoriei artei (picturi, sculpturi, scrieri)ˮ.

Câștigător al Premiului „Marcel Duchampˮ (2011) și al Premiului Fondation d'Entreprise Ricard (2004), Mircea Cantor este apreciat la nivel internațional pentru reflecția sa constantă asupra temei libertății și condiției umane. Prin ritmuri și simetrii repetate, reușește să creeze o poezie vizuală care îi determină pe privitori să mediteze asupra limitelor și posibilităților existenței umane, implicând, interceptând și transpunând sublimarea vieții cotidiene în metafore de mare impact.

Itinerariul expoziției se desfășoară prin sălile de la parterul clădirii. Printre lucrările expuse se numără instalația „Cei Șapte Gardieniˮ, o instalație sculpturală care amintește de coloanele antice și dialoghează cu „Camera perspectivelorˮ. Realizate din lemn de pin și sculptate de meșteșugari din nordul României sub îndrumarea artistului, acestea sunt acoperite cu tradiționala cușmă de blană, evocând personajul „pileatusˮ din clasa aristocrată superioară a Daciei antice.

„Murus dacicusˮ – inspirată de zidurile construite de daci pentru apărarea așezărilor lor – este o instalație realizată in situ la Palazzo Altemps, amplasată pe covoare tradiționale lucrate manual. Scopul lucrării este de a provoca privitorul creând un scurtcircuit între memoria acelor lapidaria din Antichitate, în opoziție cu banalele cărămizi contemporane. Asocierea și chiar juxtapunerea dintre statuile de piatră și structuri din materiale fragile și efemere care poartă, însă, o puternică încărcătură de semnificații (patrimoniu, condiție socială și economică etc.), constituie exact condiția dorită de artist pentru o nouă reflecție, pentru necesitatea de a reevalua și reinterpreta ruinele antice în noul context socio-istoric contemporan.

„Sleeping Hyperion” este o instalație care dialoghează cu capul adormit al uneia dintre Erinii din colecția permanentă de la Palazzo Altemps. Este o mască de ipsos ce se sprijină pe un vraf de pături tradiționale de lână și reproduce, la scară 1:1, mulajul feței lui Mihai Eminescu, propunând de fapt o întâlnire trans-temporală, într-un mediu aproape domestic.

Mircea Cantor (Oradea, 1977) trăiește și își desfășoară activitatea artistică la Paris. Lucrările sale se află în cele mai importante colecții internaționale de artă: MoMA (New York, SUA), Colecția UNESCO (Paris FR), Walker Art Center (Minneapolis - SUA), Philadelphia Museum of Art (Philadelphia), Centre Pompidou (Paris), Rennie Collection (Vancouver), Museo Nacional Centro de Arte Reina So de la Madrid, Kunsthaus (Zurich), Fundația Louis Vuitton (Paris), Castello di Rivoli (Torino), Fundația Re Rebaudengo (Torino), Smithsonian Institute (Washington D.C.), Colecția Kramlich (Napa Valley, SUA), Colecția Pinault (Paris), Museum Albteiberg (Mönchengladbach), Musée d'art (Nantes), Magazin 3, (Stockholm). De asemenea, a fost decorat cu Ordinul „Officier des Arts et des Létres”, Franța (2019) și Ordinul Național al Meritului Cultural cu gradul de Cavaler, România (2019).

Organizatori: Muzeul Național Roman - Palazzo Altemps, în colaborare cu Accademia di Romania din Roma, sub patronajul Ambasadei României în Republica Italiană

Cu contribuția următoarelor entități: Muzeul Național de Istorie al României, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescuˮ, Tenaris, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Asociația Muzeul Jucăriilor din București, Centrul Experimental de Cercetare Botoșani SCDCOC Popăuți, Galeria Magazzino, Galeria Negropontes, Familia Cantor.

Expoziția este deschisă publicului în perioada 10 iulie - 27 septembrie 2026

Program de vizitare: marți - duminică 9:30 - 19:00

Muzeul Național Roman - Palazzo Altemps Piazza di Sant'Apollinare 46, 00186 Roma