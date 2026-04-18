Hanami – sărbătoarea primăverii – în Grădina japoneză din Parcul Regele Mihai I (Herăstrău)

Aflat la cea de-a șaptea ediție, acest eveniment, devenit deja o tradiție în rândul iubitorilor culturii japoneze din România, atrage anual un număr mare de participanți dornici să admire frumusețea cireșilor înfloriți și să se bucure de atmosfera specifică acestei sărbători japoneze.

Vizitatorii vor avea ocazia să participe la numeroase ateliere interactive, care reflectă esența artei și tradiției japoneze: ceremonia ceaiului, ateliere de origami, ikebana, caligrafie și o degustare de sake. Evenimentul va include, de asemenea, sesiuni dedicate jocurilor japoneze tradiționale, ateliere de creație și oportunitatea de a experimenta purtarea unui kimono sau yukata. Publicul se va putea bucura și de spectacole de tobe japoneze, ce aduc energie și dinamism atmosferei. Pentru pasionații de arte marțiale, vor avea loc demonstrații impresionante de Kyudo, Karate, Aikido si Kendo, prezentând disciplina și tehnica acestor arte străvechi.

Hanami este o ocazie specială de a celebra frumusețea naturii și de a descoperi bogăția tradițiilor japoneze într-un cadru festiv. Evenimentul este deschis publicului, iar accesul este gratuit.

*În caz de vreme nefavorabilă, evenimentul va fi anulat. Anunțul privind anularea evenimentului se va face pe paginile de Facebook si Instagram ale Ambasadei Japoniei.

Organizatori: Ambasada Japoniei în România şi Primăria Municipiului Bucureşti

Colaboratori: Asociația Chado Urasenke Tankokai România, Asociația Chado Urasenke Tankokai România-Luminiș, Asociaţia Română de Kendo, Asociaţia Română de Kyudo, Centrul de studii japoneze ASE, Centrul de Studii Româno-Japoneze "Angela Hondru" - Universitatea Româno-Americană, Centrul de studii japoneze al Universității din București, Colegiul Național "Ion Creangă”, Ikebana International Bucharest, Ikueikan Karate Dojo, Manabu-Dojo, Tenshin, Federatia Romana de Go.

Eveniment organizat cu sprijinul Primariei Municipiului Bucuresti prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.