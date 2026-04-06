Icoane extem de rare, și de pe Muntele Athos, în Licitația Artmark de Paște programată pe 8 aprilie!

Licitația de Paște dedicată Artei Sacre este programată pentru 8 aprilie, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live, de la ora 12.00.

Expoziția dedicată poate fi vizitată, cu intrare liberă, zilnic (de luni până duminică), în intervalul 10.00-20.00, în zilele premergătoare licitației.

Punctul central al evenimentului este o icoana realizată pe Muntele Athos — spațiu unic în lume, considerat de peste o mie de ani unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe. Icoanele create în atelierele monahale atonite nu sunt simple lucrări de artă, ci obiecte de cult realizate în spirit liturgic, după canoane stricte. Aceste icoane, așa cum este icoana pe lemn „Sf. Ana și Sf. Vasile”, din 1903, care are în evenimentul Artmark un preț de pornire de 500 de Euro, sunt extrem de rare pe piața de artă.

Alături de aceasta, licitația aduce în prim-plan o altă piesă de importanță muzeală: icoana „Duminica Tuturor Sfinților”, care provine dintr-o prestigioasă colecție și are un preț de pornire de 5.000 de Euro. Iată liniile importante ale parcursului său istoric: până în 1964, icoana s-a aflat în colecția reputatului medic și colecționar dr. Ioan Dumitrescu-Popovici, pentru ca ulterior să fie sechestrată de autoritățile comuniste și integrată, pentru mai bine de patru decenii, în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României. Abia în 2025, lucrarea a fost retrocedată moștenitorilor familiei, reintrând astfel în circuitul privat.

Selecția este completată de icoane pe sticlă din Transilvania – Nicula, Șcheii Brașovului sau zona Făgărașului, semnate de zugravi precum Ioan Costea Verman, Simion Poienaru, Ioan Pop sau Nicolae Oancea, dar și de piese pe lemn rarisime, precum icoana „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron”, realizată în 1821 de Mincu zugravul, în Argeș. Această piesă are în licitația Armark un preț de pornire de 600 de Euro.

