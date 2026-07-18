Nebunia biletelor de la finala CM 2026: De la 6.500 la 2,3 milioane de dolari

Prețurile variază, în funcție de zona de pe stadion, între 6.500 și 60.000 de dolari - iar pe piața de revânzare, unele oferte ajung la sume complet ireale.

Cum arată piața biletelor, chiar înaintea finalei

Cei care caută un bilet de ultim moment pentru a-i vedea pe Lionel Messi și Argentina înfruntându-i pe Lamine Yamal și Spania trebuie să fie pregătiți financiar. AP notează că biletele de ultim moment pentru finala de duminică sunt extrem de scumpe.

Sâmbătă dimineața, site-ul oficial al FIFA pentru revânzarea biletelor afișa prețul cel mai mic la 6.411,25 dolari pentru un loc în spatele porții - acestea s-au epuizat până la ora prânzului. Biletele din colțurile tribunei superioare erau listate la aproape 10.000 de dolari, iar pentru a fi mult mai aproape de acțiune, cumpărătorii ar trebui să plătească în jur de 16.000 de dolari, sau chiar până la aproape 60.000 de dolari pentru locuri speciale din zona de ospitalitate.

Alte platforme, precum SeatGeek și StubHub, au afișat, de asemenea, bilete pentru tribuna superioară începând de la aproximativ 10.000 de dolari, iar unele locuri din tribuna inferioară se apropiau de 35.000 de dolari.

Cifre-record pe piața de revânzare

Pe piața secundară, situația e și mai spectaculoasă. Potrivit Sports Illustrated, prețurile de revânzare au urcat până la 575.000 de dolari pentru un loc din Categoria 1, 595.000 de dolari pentru „Front Category 1" și, culmea, 2,3 milioane de dolari pentru un singur loc din Categoria 3. La un moment dat, platforma oficială FIFA a afișat bilete de revânzare cu prețuri cuprinse între 7.440 de dolari și... 11.499.998,85 dolari, potrivit ESPN - deși cele mai scumpe oferte de acest gen rareori se vând vreodată, ele arată cât de speculativă a devenit piața.

Aceste cifre depășesc cu mult recordul stabilit la finala precedentă: la Cupa Mondială din 2022, din Qatar, cel mai scump bilet la valoare nominală a costat aproximativ 1.600 de dolari - o fracțiune din prețurile de acum.

Un raport realizat de platforma Star Tickets arată că biletele pentru finala din 19 iulie au avut, pe 7 iulie, un preț mediu de revânzare de 21.755 de dolari - de aproape șase ori mai mult decât media înregistrată la cele patru sferturi de finală ale turneului.

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Povești din culise: „Cât plătești pentru o amintire?"

Dincolo de cifre, prețurile uriașe au generat și povești personale interesante. Jake van Baarsel, un bărbat de 65 de ani din Riverside, California, povestea pentru AP că inițial nu plănuise să meargă la turneu, tocmai din cauza prețurilor. Când fiul său l-a sunat să-i spună că a găsit bilete la un preț mai accesibil, a decis să cumpere două bilete, la 1.000 de dolari fiecare, ca să trăiască momentul alături de nepotul său de 13 ani. „E genul de lucru care creează o amintire, pentru mine și nepotul meu. Deci cât plătești pe o amintire?", a spus el.

Un alt caz: Kourosh Modarress, 68 de ani, din Los Angeles, a povestit că familia sa a cumpărat bilete de tip hospitality la 7.000 de dolari fiecare, după ce nu reușiseră să obțină bilete în rundele oficiale de vânzare ale FIFA. „Prețul a fost prea mare, cred, dar e o revânzare, nu uita. Nu am vrut să rămân pe dinafară. N-am fost niciodată la o Cupă Mondială... Așa că mi-am zis, am banii, am timpul, hai să cumpăr biletul, și uite-ne aici", a explicat el.

Presiune și critici la adresa FIFA

Strategia de tarifare a FIFA a atras critici constante din partea grupurilor de suporteri, care au acuzat forul mondial de fotbal de practici similare celor ale „speculanților de bilete", mai ales din cauza sistemului de preț dinamic, prin care tarifele se ajustează în timp real, în funcție de cerere. Chiar și biletele obținute prin federațiile naționale de fotbal - considerate, teoretic, o variantă mai accesibilă - au ajuns să coste peste 3.000 de lire sterline (aproximativ 4.000 de dolari), ceea ce a alimentat cereri publice ca FIFA să suspende complet vânzările curente de bilete.

Ultimul tango al lui Messi se vinde pe bani de Ferrari

Dincolo de prețuri, miza sportivă explică apetitul uriaș pentru un loc la finală. Pentru mulți, ar putea merita să-l vadă pe Messi, în vârstă de 39 de ani și considerat de mulți cel mai mare jucător din toate timpurile, jucând probabil ultima sa Cupă Mondială din carieră, încercând să scrie istorie chiar împotriva lui Lamine Yamal, una dintre cele mai strălucitoare stele în ascensiune ale fotbalului mondial - un adevărat duel simbolic între generația care se retrage și cea care abia își începe drumul spre glorie.

Argentina va juca pentru al patrulea titlu mondial din istorie și al doilea consecutiv. Nicio țară nu a mai câștigat două Cupe Mondiale la rând de la Brazilia, în 1958 și 1962. Spania a câștigat ultimul ei titlu în 2010.