Laureații Galei Premiilor UAP

de Magdalena Popa Buluc    |    27 Oct 2025   •   19:00
Muzeul Național de Artă al României a găzduit pe 24 octombrie 2025 Gala Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din România - forul reprezentativ al artiștilor vizuali profesioniști din țara noastră.

Laureați sunt: 

ION GRIGORESCU - Marele Premiu 

DACIAN ANDONI și ANCA BODEA - Premiul pentru Pictură 

CĂTĂLIN BĂDĂRĂU - Premiul pentru Sculptură

MIHAI ZGONDOIU și OVIDIU CROITORU - Premiul pentru Grafică

NICU ILFOVEANU - Premiul pentru Multimedia

IULIANA VÎLSAN - Premiul pentru Scenografie

ADELINA BUTNARU - Premiul pentru Design

DANIELA FRUMUȘEANU și ALINA TUDOR - Premiul pentru Arte Decorative 

CONSTANTIN HOSTIUC - Premiul pentru Critică de Artă 

OVIDIU TOADER - Premiul pentru Tineret 

PETER IACOBI și IOAN HORVATH - Premiul pentru Excelență 

GEORGE DRAGOMIR TURIA - Premiul pentru Diaspora

VICTORIA ZIDARU - Premiul Juriului 

IOSIF KIRÁLY - Premiul Revistei Arta

FLORIN MOCANU și TUDOR FRÂNCU - Premiul PREMIUL SPECIAL  BES ROMANIA 

BETI VERVEGA - Premiul „Ioan Atanasiu Delamare”, acordat de Ritul Scoțian Antic și Acceptat

FELIX AFTENE, FLAVIA LUPU și OVIDIU UNGUREANU - Premiul Consiliului Director al UAP din România -

În cadrul Galei, Uniunea Artiştilor Plastici din România a acordat titlul de „Prieten al Artelor” unor personalităţi și instituții care s-au remarcat în susţinerea culturii naţionale: Irina Schrotter, Sebastian Gheorghiu, Andreea Sandu și Casa de licitații Artmark

Subiecte în articol: Muzeul Național de Artă al României Uniunea Artiștilor Plastici Gala Premiilor Uniunii Artistilor Plastici din Romania
