Laureații Galei Premiilor UAP

Laureați sunt:
ION GRIGORESCU - Marele Premiu
DACIAN ANDONI și ANCA BODEA - Premiul pentru Pictură
CĂTĂLIN BĂDĂRĂU - Premiul pentru Sculptură
MIHAI ZGONDOIU și OVIDIU CROITORU - Premiul pentru Grafică
NICU ILFOVEANU - Premiul pentru Multimedia
IULIANA VÎLSAN - Premiul pentru Scenografie
ADELINA BUTNARU - Premiul pentru Design
DANIELA FRUMUȘEANU și ALINA TUDOR - Premiul pentru Arte Decorative
CONSTANTIN HOSTIUC - Premiul pentru Critică de Artă
OVIDIU TOADER - Premiul pentru Tineret
PETER IACOBI și IOAN HORVATH - Premiul pentru Excelență
GEORGE DRAGOMIR TURIA - Premiul pentru Diaspora
VICTORIA ZIDARU - Premiul Juriului
IOSIF KIRÁLY - Premiul Revistei Arta
FLORIN MOCANU și TUDOR FRÂNCU - Premiul PREMIUL SPECIAL BES ROMANIA
BETI VERVEGA - Premiul „Ioan Atanasiu Delamare”, acordat de Ritul Scoțian Antic și Acceptat
FELIX AFTENE, FLAVIA LUPU și OVIDIU UNGUREANU - Premiul Consiliului Director al UAP din România -
În cadrul Galei, Uniunea Artiştilor Plastici din România a acordat titlul de „Prieten al Artelor” unor personalităţi și instituții care s-au remarcat în susţinerea culturii naţionale: Irina Schrotter, Sebastian Gheorghiu, Andreea Sandu și Casa de licitații Artmark