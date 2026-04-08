Lia și Dan Perjovschi în dialog cu Jane Neal, curatoare de referință a artei contemporane internaționale, pe 8 aprilie, la ARCUB – Hanul Gabroveni

Recunoscută la nivel internațional pentru expertiza sa asupra picturii contemporane și pentru contribuția semnificativă la promovarea scenei artistice contemporane din Europa de Est, în special a celei românești, Jane Neal a avut un rol esențial în afirmarea pe plan internațional a unei întregi generații de artiști români.

În dialogul „What about UK?” cu Dan și Lia Perjovschi, Jane Neal va aborda teme relevante pentru scena artistică actuală: sprijinirea și aducerea în prim-plan a talentelor emergente sau a celor aflate la început de drum, cultivarea și promovarea acestora, dezvoltarea conexiunilor cu scena artistică internațională, identificarea susținătorilor și înțelegerea mecanismelor care structurează lumea artei contemporane. Întâlnirea oferă o oportunitate rară de a accesa perspective din culisele practicii curatoriale internaționale și de a înțelege modul în care artiștii și curatorii pot construi punți între scena locală și cea globală.

Printre proiectele definitorii ale curatoarei Jane Neal se numără expoziția „Cluj Connection” (2006), considerată un moment de referință pentru afirmarea pe scena globală a unor artiști români precum Adrian Ghenie, Victor Man sau Mircea Cantor, dar și numeroase expoziții realizate în instituții și galerii din Europa, Statele Unite și Asia. De-a lungul carierei, a susținut și a contribuit direct la dezvoltarea unor artiști care definesc astăzi direcțiile majore ale picturii contemporane.

Întâlnirea face parte din programul expoziției „Lia și Dan Perjovschi – DRAFT pentru o retrospectivă comună”, ce reunește cele mai reprezentative lucrări ale celor doi artiști care au influențat decisiv scena locală și au consolidat prezența artei românești în circuitul internațional, organizată de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, în colaborare cu Galeria Ivan, cu sprijinul Raiffeisen Bank România.

Accesul publicului se face în baza biletului de expoziție, ce poate fi achiziționat online de pe arcub.ro, în urma unei rezervări prealabile obținute prin email, la adresa: inscrieri@arcub.ro.

Până pe 26 iulie, vizitatorii expoziției vor putea descoperi un colaj impresionant de lucrări realizate de cei doi artiști în peste 40 de ani de activitate, de la desenele și intervențiile murale incisive ale lui Dan Perjovschi, inspirate de actualitatea politică și de detaliul cotidian la proiectele de cercetare, arhivare și instalațiile conceptuale dezvoltate de Lia Perjovschi.

În perioada sărbătorilor Pascale, programul de vizitare al expoziției „Lia și Dan Perjovschi. DRAFT pentru o retrospective comună” este următorul:

10-12 aprilie - închis;

- închis; 13-17 aprilie - deschis între orele 13:00-21:00;

- deschis între orele 13:00-21:00; 18-19 aprilie - deschis între orele 11:00-21:00.

- deschis între orele 11:00-21:00. Ultima intrare la ora 20:00

Despre Jane Neal

Jane Neal este curator, director creativ și consultant de artă, formată la Universitatea Oxford și Courtauld Institute of Art din Londra.

Considerată de The Financial Times și ARTINFO drept una dintre cele mai influente voci în curatoria independentă de pictură, Neal este recunoscută la nivel mondial pentru rolul său determinant în consacrarea artei contemporane din Europa de Est, în special a celei din România. Expertiza sa a fost consolidată din poziția de director artistic al Calvert 22 din Londra, unde a facilitat recunoașterea internațională a unei întregi generații de artiști est-europeni.

Portofoliul său include expoziții apreciate de critică în hub-uri culturale majore:

„Transylvanian Painting Today” (Telegraph, Olomouc), „Second Lives” (Londra), „Bruce Nauman: Squaring the Circle” (Paris), și „Looking Anew and Beyond” (Taubman Museum of Art, SUA). Proiecte de referință: „21st Century Women” (Unit London), „Nightfall” (o selecție de 28 de artiști figurativi) și „The Nude in the XX/XXI Century”, desemnată Critic’s Choice de către Financial Times.

Jane Neal a fost cooptată pentru proiecte de anvergură în afara spațiului clasic al galeriilor, precum selecția celor aproape 1.000 de lucrări de artă pentru Hotelul de Crillon din Paris (2016-2017). Activitatea sa teoretică este reflectată în volumul de succes „Art Cities of the Future: 21st Century Avant-Gardes” (Phaidon).

De-a lungul carierei, a susținut direct ascensiunea unor artiști de renume, precum: Ali Banisadr, Marius Bercea, Annie Morris, Caroline Walker, Hugo Wilson și Michaela Yearwood-Dan, demonstrând o capacitate rară de a identifica și promova talente care redefinesc arta contemporană.

Eveniment organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, în colaborare cu Galeria Ivan.

Powered by Raiffeisen Bank România

Recomandat de: Rock FM

Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Cultural, București FM, Agerpres, Revista 22, Vineri, Adevărul, Historia, Vorbitorincii, Biz, Modernism, Cultura la Dubă, Curatorial, Observator Cultural, Propagarta, Revista Arta, Scena 9, Cărturești, Daily Magazine, Happ, Media Advertising, TPBI, STB.

