Noaptea Muzeelor la Sate 2025: o invitație la lectură și memorie

Ediția 2025 se va desfășura în jurul celor cinci ecosisteme culturale vii, construite în mijlocul unor comunități rurale autentice.

În aceste spații, vizitatorii vor descoperi instalații literare perisabile, realizate cu sprijinul uneia dintre cele mai prestigioase edituri românești – Editura Litera. Cele cinci instalații vor fi activate chiar pe 6 septembrie, când este celebrată Ziua Internațională a Cititului Cărților, și vor funcționa după o regulă simplă: fiecare vizitator poate lua cu el o carte. Cărțile – pentru copii și adulți deopotrivă – vor fi oferite gratuit, ca invitație la lectură în familie și ca mod de a transmite mai departe o conexiune vie cu evenimentul.

Instalațiile realizate de editura Litera vor fi perisabile nu în sens valoric, ci cantitativ, pentru că sunt menite să se destrame până la finalul Nopții Muzeelor la Sate. Această intervenție culturală capătă o semnificație în plus în contextul în care ea va avea loc în comunități rurale, unde consumul de carte este limitat, bibliotecile sunt rare, iar librăriile lipsesc. Vizitatorii vor putea lua acasă cu ei o carte, un fragment viu din acest eveniment al Nopții Muzeelor la Sate, o amintire ce poate fi păstrată în bibliotecă, în minte și în suflet.

Până în acest moment, 55 de muzee și colecții din întreaga țară și-au confirmat participarea.

Accesul publicului la Noaptea Muzeelor la Sate este gratuit, iar activitățile propuse de muzeele participante vor include expoziții, tururi ghidate, ateliere, proiecții, seri comunitare, lecturi și alte forme de redescoperire a patrimoniului local. Harta completă a locațiilor și programul detaliat vor fi disponibile online începând cu 2 septembrie.

Noaptea Muzeelor la Sate este un proiect inițiat de Asociația Da’ De Ce, organizat în parteneriat strategic cu Asociația Centrul Memorial Dr. Gheorghe Telea Bologa și cu Complexul Național Muzeal ASTRA.