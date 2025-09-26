Prima expoziție personală la Amsterdam dedicată operei lui Brâncuși, realizată cu sprijinul ICR la H’ART Museum, s-a deschis publicului pe 20 septembrie

„Cele două expoziții internaționale Constantin Brâncuși, organizate simultan, cu implicarea Institutului Cultural Român – prima expoziție personală dedicată operei lui Brâncuși desfășurată în capitala Țărilor de Jos și expoziția de fotografie < Brâncuși. Sculptând lumina > de la Centrul Internațional pentru Cultură din Cracovia - vor fi însoțite de publicații bilingve (catalog și photobook) și de evenimente de mediere culturală. Mă bucur că Institutul Cultural Român sprijină în Amsterdam – la H’ART Museum – expoziția < Brâncuși - Nașterea sculpturii moderne >, un proiect care arată cât de mult putem realiza prin colaborarea dintre instituțiile de cultură și prin colaborarea la nivel european. Mulțumesc colegilor de la ICR Bruxelles care, alături de Ambasada României la Haga, au reușit acest parteneriat, într-o țară în care ICR nu are o reprezentanță. Ne dorim ca această inițiativă multidisciplinară să ofere publicului o experiență care unește patrimoniul și contemporaneitatea. Totodată, simbolistica este una specială: construim o punte între Amsterdam, care sărbătorește 750 de ani de existență, și București, care marchează astăzi 566 de ani de la prima atestare.”, a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

La vernisajul din 19 septembrie au participat peste 700 de persoane, printre care conducerea celor două Muzee, H’ART și Centre Pompidou, curatoarele expoziției – Ariane Coulondre și Birgit Boelens, ambasadori, consuli și atașați culturali acreditați în Țările de Jos, directorii de institute culturale din cadrul rețelei EUNIC, conducerea EUNIC și personalități olandeze.

Directoarea Muzeului H’ART din Amsterdam, Annabelle Birnie, a făcut următoarele precizări: „Constantin Brâncuși este unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului al XX-lea, iar moștenirea sa rămâne extrem de relevantă și astăzi. Suntem recunoscători pentru colaborarea cu Centre Pompidou din Paris și, în egală măsură, suntem recunoscători Institutului Cultural Român pentru sprijinul acordat în realizarea acestei expoziții la H’ART Museum Amsterdam.”

„A lucra împreună cu experții de la Centre Pompidou, cei care ocrotesc moștenirea artistică a lui Brâncuși, născut în România, a fost o adevărată bucurie și o experiență valoroasă. Colaborarea artistică dintre Țările de Jos și Franța reflectă legătura dintre Brâncuși și Franța din timpul vieții sale. Deși diferite, ambele sunt simboluri ale legăturilor și călătoriilor artistice europene, care întăresc conexiunile europene.” a declarat co-curatoarea Birgit Boelens (H’ART Museum).

Începând din 20 septembrie, publicul neerlandez are ocazia de a descoperi opere inegalabile ale lui Brâncuși provenite din atelierul original al artistului, pe care acesta l-a lăsat în întregime statului francez în 1957, transformând Centre Pompidou în custodele celei mai mari și mai cuprinzătoare colecții Brâncuși din lume. Expoziția este însoțită de un catalog amplu și bogat ilustrat (disponibil în neerlandeză și engleză), publicat de WBooks, cu contribuții speciale semnate de Ariane Coulondre (curatoare în cadrul Departamentului Colecțiilor Moderne, Centre Pompidou).

Video mapping la București pe 20 septembrie

Marcând deschiderea acestei expoziții realizate de H’ART Museum cu sprijinul Institutului Cultural Român și al reprezentanței sale de la Bruxelles, de Ziua Bucureștiului, pe 20 septembrie, ICR a prezentat la București în premieră, în cadrul iMapp Bucharest organizat de Primăria Municipiului București prin CREART în Piața Constituției, lucrarea de video mapping semnată de Carmen Lidia Vidu și Mindscape Studio. Pe fațada celui mai mare ecran arhitectural din lume, Palatul Parlamentului, spectatorii au putut viziona o lectură contemporană a universului brâncușian, inspirată de expoziția Brâncuși, Nașterea sculpturii moderne: un dialog între sculptura lui Brâncuși și arhitectura digitală de azi.

Carmen Vidu: Este un mod de a arăta că liniile lui Brâncuși, deși născute acum un secol, continuă să pulseze în imaginarul nostru colectiv. Brâncuși devine pixel și fascicul, dar rămâne, ca întotdeauna, sculptorul esențelor. Pe fațada Palatului Parlamentului, sculptura devine lumină, iar lumina devine din nou sculptură.

Din 26 septembrie, expoziție Brâncuși în Polonia

Pe 26 septembrie va avea loc vernisajul expoziției, „Brâncuși. Sculptând lumina”, curatoriată de Doina Lemny, în colaborare cu arh. dr. Łukasz Galuski și Karolina Wójcik, la Centrul Internațional pentru Cultură din Cracovia, proiect organizat în parteneriat cu galeria Bruce Silverstein New York, ICR Varșovia și colecționarul Christian Reyntjens în perioada 26 septembrie – 14 decembrie 2025, beneficiind de co-fanțarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național din Polonia și a Orașului Cracovia.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹