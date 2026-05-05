RAD Sculpture Park 2026 „CO-LAC” – peste 60 de artiști și mai mult de 100 de lucrări expuse în aer liber, până pe 15 mai

Intitulat „CO-LAC”, proiectul din acest an aduce împreună peste 60 de artiști și mai mult de 100 de lucrări, propunând o nouă direcție în modul în care arta contemporană este prezentată și experimentată în spațiul public.

Devenit deja unul dintre cele mai vizibile și accesibile formate din cadrul RAD Art Fair, RAD Sculpture Park continuă să extindă granițele expoziției în aer liber, transformându-l de la an la an într-un spațiu de interacțiune, reflecție și timp petrecut împreună. În 2026, „CO-LAC” propune o abordare care merge dincolo de simpla plasare a lucrărilor în peisaj, construind un cadru în care arta, natura și arhitectura coexistă și se influențează reciproc.

Conceptul curatorial pornește de la ideea de „co”—colaborare, coabitare, conexiune—și propune o schimbare de perspectivă asupra modului în care privim atât arta, cât și mediul înconjurător. Sculpturile și instalațiile pun în dialog privitorul și ecosistemul din jur, contribuind la o experiență fluidă, în care granițele dintre natural și construit, dintre uman și non-uman, devin permeabile.

Lucrările sunt integrate în peisaj astfel încât să „lucreze” vizual împreună cu acesta, să pună în valoare biodiversitatea parcului și să invite la o formă de observație mai atentă și mai lentă. Vizitatorii sunt încurajați să descopere parcul mai degrabă ca un spațiu deschis, în care fiecare intervenție artistică devine parte dintr-un întreg mai amplu, fapt pentru care Sculpture Park devine un loc de întâlnire și reflecție asupra rolului artei contemporane în spațiul public.

„CO-LAC” propune în același timp, o perspectivă critică asupra relației noastre cu mediul, sugerând o trecere de la viziune individualistă la una bazată pe interdependență și coexistență. În acest sens, parcul devine un “colac de salvare” simbolic pe malul unui lac urban, un spațiu în care arta deschide posibilitatea unor noi moduri de a fi împreună.

Proiectul reunește un număr extins de artiști din România și din context internațional, printre care: 111invers1, Andrei Arion, Justin Baroncea & Cristian Matei, Cătălin Bădărau, Vlad Berte, Alina Bobeică, Raul Bratu, Dan Cebotari, Mirela Cerbu, Sergiu Chihaia, Anetta Mona Chișa, Nicolae Comănescu, Deniz Constantin, Ștefan Radu Crețu, Iulian Cristea, Andrei Costache, Alexandru Dascălu, Misha Diaconu, Matei Emanuel, Emil Cristian Ghiță, Mihai Grecu, Andreea Grigoraș, Andreea Ilie, Adrian Ilfoveanu, Ana Ionescu, Șerban Ionescu, Costin Ioniță, Albert Kaan, Barbara Kapusta, Ana Ion Leonte, Toma Libotyan, Florin Magda, Ionuț Marin, Bogdan Matei, Marta Mattioli, Ilie Maxemciuc, Liviu Mihai, Lucian Sandu Milea, Mihaela Moldovan, Vlad Olariu, Radu Panait, Ana Pascu, Daniela Pălimariu, Răzvan Pîrcălăbescu, Alexandru Ranga, Bogdan Rața, Nichita Rădeanu, Cristian Răduță, Rebeca Rădvan, David Sandor, Körei Sándor, Aureliu Savin, Menyus Szabo, Irina Tănase, Ovidiu Toader, Mihai Toth, Alina Tudor, Rebeca Ulici, Teo Vasilescu, Vertebra, Jorinde Voigt, Judith Wagner, Andreias Welther, Nives Widauer, Florin Zhu.

Ediția din 2026 a fost deschisă ep 15 aprilie și este co-curatoriată de Alex Radu și Anne Marie Lolea. Designul este realizat de Justin Baroncea împreună cu Maria Ghement și Alexandra Muller. Asistent curator și fotografii: Elena Maxemciuc. Producție: Sergiu Chihaia, Iulian Cristea, Alex Graure, Horia Lungescu, Bianca Manea, Cristian Matei, Alex Rîță, Răzvan Țurcanu. Co-organizat de RAD și echipa /SAC.

Sculpture Park este deschis publicului larg și poate fi vizitat gratuit, oferind una dintre cele mai accesibile și captivante intrări în universul artei contemporane din cadrul RAD Art Fair 2026.

INTRARE GRATUITĂ

16 aprilie – 15 mai 2026

Interval orar: zilnic, 08:00-20:00

CARO, București