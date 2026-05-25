Semnal de alarmă de la OMS: Epidemia de Ebola scapă de sub control, numărul deceselor crește brusc

În cadrul unei reuniuni online a reprezentanților Uniunii Africane privind epidemia, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că întârzierile în depistarea cazurilor de Ebola au făcut ca echipele de intervenție să se afle acum într-o situație în care ''trebuie să recupereze terenul pierdut'', iar epidemia va avea probabil tendința de a se agrava în perioada imediat următoare înainte ca situația epidemiologică să se îmbunătățească.



''Ne extindem urgent operațiunile, dar, în acest moment, epidemia ne depășește'', a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, adăugând că țările învecinate cu Republica Democrată Congo - epicentrul focarului - ar trebui să ia măsuri imediate.



Directorul general al OMS a anunțat că va călători în RDC marți, alături de un alt oficial cu rang înalt din cadrul OMS, responsabil cu gestionarea urgențelor sanitare, Chikwe Ihekweazu.



Luni, Uganda a raportat alte două cazuri de Ebola, care au făcut ca bilanțul cazurilor confirmate să urce la șapte, fapt care l-a determinat pe directorul OMS să le îndemne încă o dată pe țările din vecinătate să ia măsuri imediate pentru a combate răspândirea epidemiei.



OMS a declarat actuala epidemie de Ebola, cauzată de tulpina rară Bundibugyo, o urgență sanitară de interes internațional.



Potrivit directorului general al OMS, combaterea epidemiei, care se răspândește rapid, a fost îngreunată de faptul că provinciile Ituri și Kivu de Nord din R.D. Congo sunt extrem de nesigure din cauza unui conflict armat și de faptul că nu există vaccinuri aprobate împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola.

