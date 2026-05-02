„Rondul de noapte” după Rembrandt, simbolul unei licitații Artmark. Toate operele, de la 100 de Euro!

„Rondul de noapte”, pictură finalizată de Rembrandt în 1642, la apogeul Epocii de Aur olandeze, este una dintre cele mai influente compoziții ale artei europene. Și una dintre picturile care se bucură de mai multe replici. Replicile „Rondului” au jucat și ele un rol esențial în transmiterea și studierea capodoperei, fiind realizate atât de contemporani ai lui Rembrandt, cât și de generațiile următoare, ca exercițiu de măiestrie. Un exemplu notabil este copia de secol XVII atribuită lui Gerrit Lundens, care aparține colecției National Gallery din Londra și este expusă, până în 2028, la Rijksmuseum din Amsterdam – a fost utilizată inclusiv pentru reconstituirea aspectului inițial al originalului. Așadar, replica de la Artmark se înscrie într-o tradiție muzeală importantă, oferind publicului șansa de a accesa una dintre imaginile definitorii ale istoriei artei.

Licitația de Artă Europeană de la Artmark reprezintă, de asemenea, o întâlnire accesibilă cu alte mari școli ale picturii occidentale: italiană, franceză, germană, poloneză și rusă. Selecția reunește artiști precum Karl Kaufmann — apreciat pentru peisajele sale animate, Pierre Testu — cunoscut pentru scenele marine sau Jose Checa Galindo — care reinterpretează sensibilitatea impresionistă. Atmosfera interioarelor olandeze de secol XIX este evocată de Jan van Haverkamp, alături de Pauwels Henri Joseph și Pieter Stobbaerts, în timp ce peisajele și temele animaliere sunt semnate de Georg Wolf, Wilhelm Dohmann și Jan van Lokhorst. Licitația oferă astfel nu doar oportunitatea unor achiziții accesibile, ci și o incursiune educativă în patrimoniul artistic european.

Expoziția este deschisă cu intrare liberă la Palatul Cesianu-Racoviță, până la data licitației care se desfășoară exclusiv online, pe Platforma Artmark Live. Pot participa la licitație toți cei care au un cont activ de colecționar, deschis gratuit pe artmark.ro, pe site-ul casei, aici: https://www.artmark.ro/ro/inregistrare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹