Se încheie Expoziția Utopie la Marea Neagră, 1955-1989. O piesă de(spre) arhitectură în 5 acte de la Muzeul de Arhitectură din Varșovia

Utopie la Marea Neagră, 1955-1989. O piesă de(spre) arhitectură în 5 acte este parte a programului Sezonului Cultural România–Polonia 2024-2025.

Expoziția se încheie în acest weekend de octombrie cu două evenimente: un atelier pentru familii, intitulat Pe aripile verii, organizat în contextul și spațiul expoziției românești, urmat de eveniment special, cu participarea dr Łukasz Galusek, directorul Muzeului Sileziei, arhitect specializat în arta și arhitecturii României, printre altele co-curator al altei mari expoziții a Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025: „Un ochi râde, altul plânge. Arta românească în colecția lui Ovidiu Șandor”, la Centrul Internațional pentru Cultură de la Cracovia.

Sâmbătă, 11 octombrie, dr. Łukasz Galusek susține o prelegere la Muzeul de Arhitectură din Wrocław dedicată diversității arhitectonice a României, cu accent pe specificul litoralului românesc. Cercetător al fenomenului spațiului Europei Centrale și de Est, invitatul polonez va prezenta România ca un laborator al formelor hibride, unde arhitectura nu este doar martor al istoriei, ci și limbaj al memoriei și identității.

Împreună cu partenerul polonez, ICR Varșovia a susținut un program de evenimente conexe pe toată durata expoziției, cuprinzând proiecții de film – printre acestea legendarele comedii BD la munte și la mare, regia Mircea Drăgan (23 august), și Nea Mărin miliardar, regia Sergiu Nicolaescu (9 august), a căror acțiune se desfășoară în cadrul arhitectural evocat de expoziție, prezentarea lor făcând apel și la amintirile generațiilor de polonezi pentru care litoralul românesc a fost o destinație predilectă a turismului estival. Programul a mai cuprins: vizita ghidată de autor în limba engleză, susținută de curatoarea expoziției, arh. Maria Duda (12 iulie), proiecția documentarului Fackelmann, în regia lui Grațian Gâldău (20 septembrie), despre remarcabilul arhitect timișorean Hans Fackelmann, prelegerea istoricului Błażej Brzostek, Riviera comunistă. Strategii turistice ale României anilor '60-'70 (23 septembrie). În parteneriat cu MIASTOmovie. Festival de Filme despre Oraș și Arhitectură, a fost organizată în data de 5 octombrie proiecția documentarului Cvartal, regia Dan Radu Mihai, despre zece ansambluri de locuințe din București, urmată de prelegerea prof. Agnieszka Tomaszewicz, de la Facultatea de Arhitectură a Politehnicii din Wrocław, pe tema arhitecturii realismului socialist din România.

Expoziția a fost însoțită de o publicație dedicată arhitecturii litoralului românesc în perioada 1955-1989, de asemenea de o serie de cărți poștale, cu aceeași tematică – materialele fiind oferite publicului la evenimente.

Expoziția și evenimentele conexe au avut un ecou deosebit de favorabil în rândul publicului larg și de specialitate. Vernisajul, evenimentele conexe și expoziția în sine s-au bucurat de prezența a numeroși arhitecți, studenți și profesori ai facultăților de arhitectură din Polonia, de conducerea instituțiilor naționale din domeniu (uniune, organizații și asociații private), acest lucru fiind reflectat și în media. Menționăm că Muzeul de Arhitectură de la Wrocław este singurul de acest tip din Polonia, partener ideal pentru expoziții de profil.

Expoziția Utopie la Marea Neagră, 1955-1989. O piesă de(spre) arhitectură în 5 acte, având ca suport vizual fotografii din arhiva Uniunii Arhitecților din România și a Revistei Arhitectura, de asemenea fotografii noi, realizate de Andreea cel Mare, machete ale celor mai reprezentative construcții de pe litoral, printre care hotelurile Perla și Parc, Teatrul de vară și galeriile comerciale din Mamaia, complexul Amfiteatru din Olimp și stațiunea Aurora, a ilustrat o perioadă eroică numită „Experimentul Litoral”, un proiect politic menit să promoveze turismul de masă și să rivalizeze cu vestitele zone costiere ale Franței, Spaniei, Italiei, oferind alternativa socialistă.

Expoziția a oferit două modalități de a explora arhitectura Litoralului — două perspective suprapuse care au invitat publicul să vadă aceeași poveste în lumini diferite. Prima perspectivă a fost o narațiune istorică spusă în „acte”, asemenea unei piese de teatru, fiecare act reflectând un moment în timp și un principiu călăuzitor — de la primele viziuni îndrăznețe, la epoca de aur a experimentării și, în cele din urmă, la anii de mai târziu ai diluării. A doua perspectivă a fost cea tipologică și a urmărit concretizarea evolutivă a principiilor directoare: arhitectura și natura, tipologii și expresii ale funcțiunilor publice și hoteliere, spațiul public, viața socială și luxul accesibil, arta, decorativismul și grafica urbană.

Expoziția și evenimentele conexe au fost organizate în cadrul Sezonului Cultural România–Polonia 2024-2025.

Sezonul Cultural România–Polonia 2024-2025 este organizat de Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Varșovia, pentru partea română, respectiv Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Institutul „Adam Mickiewicz”, în parteneriat cu Institutul Polonez din București, pentru partea polonă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹