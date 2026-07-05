Vernisajul expoziției de pictură semnată de artistul plastic Gheorghe Pogan, la Galeria Artotecii de la Biblioteca Metropolitană București

Gheorghe Pogan este unul dintre artiștii reprezentativi ai picturii contemporane românești. A absolvit, în 1972, Institutul de Arte Plastice și Decorative „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, specializarea Pictură, iar din 1980 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Cu o activitate artistică desfășurată de peste cinci decenii, Gheorghe Pogan a expus în numeroase expoziții personale și de grup din România și din străinătate, în orașe precum București, Brașov, Deva, Târgu Mureș, Trier, Dresda, Arras, Vicenza și Lohja. Lucrările sale se regăsesc în importante colecții publice și private din țară și din afara granițelor.

Pictura lui Gheorghe Pogan explorează raportul dintre lumină, spațiu și formă, într-un limbaj vizual esențializat, situat la granița dintre abstract și sugestia peisajului interior. Artistul însuși mărturisea că preocuparea sa constantă este aceea de „a picta folosind lumina ca vehicul al ideilor”, transformând lumina într-un element expresiv fundamental al compozițiilor sale.

Expoziția, curatoriată de Liviu Nedelcu și Gheorghe Dican, poate fi vizitată în perioada 6 – 31 iulie, de luni până vineri, conform programului Artotecii BMB.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „Simezele bibliotecii”, un demers cultural permanent al BMB, inițiat în 2018, cu misiunea de a susține arta vizuală contemporană și de a o aduce mai aproape de publicul larg, prin integrarea acesteia în viața culturală a comunității.

Intrarea este liberă!

Despre proiectul „Simezele bibliotecii”

Lansat în 2018 de Biblioteca Metropolitană București, proiectul Simezele bibliotecii este o inițiativă culturală dedicată promovării artei vizuale moderne și contemporane. Desfășurat în spațiul Artotecii, proiectul oferă artiștilor plastici o platformă de expunere, iar publicului – o experiență culturală diversificată, prin expoziții ce explorează o varietate de stiluri și direcții artistice.

Artoteca a devenit, prin acest program, un punct de întâlnire între literatură și arte vizuale, încurajând dialogul între forme diferite de expresie artistică. Simezele bibliotecii urmărește apropierea publicului de arta contemporană și consolidarea legăturii dintre comunitate și mediul artistic.

Despre Biblioteca Metropolitană București (BMB)

Biblioteca Metropolitană București este singura rețea de biblioteci publice din Capitală, cu 30 de filiale prezente în toate sectoarele orașului, asigurând acces gratuit la informare, educație și lectură pentru comunitatea bucureșteană. Serviciile de împrumut la domiciliu, consultarea în sălile de lectură, accesul la resurse digitale și oferta culturală diversificată permit instituției să răspundă constant nevoilor de formare, documentare și dezvoltare personală ale publicului de toate vârstele. Programele și proiectele culturale și educaționale dedicate copiilor, tinerilor și adulților transformă biblioteca într-un spațiu activ de învățare, dialog și întâlnire între generații, prin organizarea anuală a sute de evenimente. Astfel, Biblioteca Metropolitană București își consolidează rolul de infrastructură esențială a culturii și educației în București, contribuind la creșterea accesului la resurse culturale și la îmbunătățirea calității vieții comunității și confirmându-și statutul de instituție publică modernă, conectată la nevoile orașului.