Ziua Internațională a Romilor – 8 aprilie, marcată de Institutul Cultural Român

Institutul Cultural Român de la Lisabona găzduiește, în perioada 2-20 aprilie 2026, expoziția de fotografie „Ciriklja” (Păsări) a artistei fotograf Alina Zaharia, curator António Pedrosa – proiect dedicat Zilei Internaționale a Romilor, organizat în colaborare cu Imago Photo Festival de Lisboa. În cadrul vernisajului din 2 aprilie 2026, alături de autoare, au prezentat expoziția Rui Prata, istoric și profesor, directorul artistic al Imago Photo Festival de Lisboa, António Pedrosa, fotograf, curatorul expoziției, și Manuela Mendes, sociolog, profesor universitar și cercetător – una dintre principalele voci academice din Portugalia care studiază comunitățile rome, politicile de incluziune și condițiile de viață ale acestora și care a contribuit la coordonarea proiectului „Ciriklja”. Alina Zaharia locuiește în Portugalia din 2008. În 2019, își începe studiile formale în fotografie la Instituto de Produção Cultural e Imagem (IPCI), în Porto, iar în 2023 finalizează cursul de master în Fotografie Artistică în cadrul aceleiași instituții, la Lisabona.

Institutul Cultural Român de la Viena găzduiește, în perioada 8-30 aprilie 2026, expoziția documentară „Samudaripen – Holocaustul Romilor“, proiect realizat în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara, cu sprijinul Facultății de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest Timișoara, al Departamentului pentru Relații Interetnice al Guvernului României, Agenției Naționale pentru Romi și Ambasadei României în Republica Austria.

Deschiderea expoziției va avea loc miercuri, 8 aprilie 2026, ora 18.30, în prezența directorului Institutului Intercultural Timișoara, Călin Rus, directorului de programe al Institutului Intercultural Timișoara, Corina Răceanu, și președintelui Asociației „Nevo Parudimos”, Daniel Grebeldinger. De la ora 19.00, este programat panelul de discuții „Cultura și limba romani în România“, la care vor lua parte: Dincer Geafer, subsecretar de stat, Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României; Iulian Paraschiv, președintele Agenției pentru Romi; Călin Rus, directorul Institutului Intercultural Timișoara; Adrian Nicolae Furtună, istoric, profesor la Universitatea din București și consilier în cadrul Centrului Național de Cultură a Romilor – Romano Kher; Daniel Grebeldinger, președinte al Asociației „Nevo Parudimos”. În cadrul panelului va fi prezentată succint și Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027. Totodată, în cadrul serii va fi prezentat albumul comemorativ plurilingv Holocaustul împotriva romilor/O Samudaripen e rromenque/The Roma Holocaust/Der Holocaust an der Roma, realizat de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu sprijinul mai multor parteneri printre care și ICR Viena, care a realizat traducerea în limba germană. Expoziția „Samudaripen – Holocaustul Romilor“ a fost realizată ca parte a proiectului „Invizibil/Vizibil – Deconstruirea stereotipurilor și depășirea marginalizării comunităților rome din Timișoara și din Europa”, componentă a programului Timișoara 2023 – Capitală europeană a culturii, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Expoziția are la bază consultări cu Centrul Cultural și de Documentare al Sintilor și Romilor Germani din Heidelberg, cu Centrul de Cercetări Culturale și Sociale „Romane Rodimata” și cu Asociația „Nevo Parudimos”. Conținutul expoziției a fost elaborat cu sprijinul și colaborarea a doi specialiști romi: Adrian-Nicolae Furtună, Centrul de Cercetări Culturale și Sociale „Romane Rodimata”, și Bogdan Chiriac. Expoziția documentară include informații istorice și documente de arhivă, povești de viață și mărturii personale ale victimelor și supraviețuitorilor, materiale care prezintă etapele persecuției persoanelor de etnie romă sau sinti (discriminare, deportări, lagăre, exterminare), dar și o privire generală asupra Holocaustului romilor la nivel european. Detalii: www.samudaripen.intercultural.ro/

Institutul Cultural Român de la Budapesta susține participarea trupei de teatru Giuvlipen la Festivalul Internațional de Teatru „Roma Heroes/Eroi romi”, desfășurat în perioada 5-9 mai 2026 la Centrul Cultural Eötvös10 și la Teatrul Pinceszínház din Budapesta. Spectacolul de stand-up Get up, Roma (regia Mihaela Drăgan. text și distribuție: Mihaela Drăgan, Zita Moldovan, Mihai Răzvan Rotaru, Anastasia Iardena Elena Dade) va avea loc în data de 5 mai, ora 19:00, la Centrul Cultural Eötvös10, unde este, de asemenea, programat și un concert de muzică rap susținut de două dintre membrele trupei, Nico & Kali, în data de 6 mai, la ora 21:00. Festivalul „Roma Heroes/Eroi romi” are ca organizator principal Teatrul Independent din Ungaria și este cofinanțat de Uniunea Europeană.

Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin, în parteneriat cu Ullstein Publishing House și European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC), a organizat lansarea volumului Die Roma: Eine Geschichte von Identität und Widerstand de Madeline Potter, în data de 20 martie 2026, la sediul European Roma Institute for Arts and Culture din Berlin, unde autoarea a dialogat cu dr. Anna Mirga-Kruszelnicka, director executiv al ERIAC. Ediția în limba germană a apărut la scurt timp de la publicarea volumului The Roma: A Travelling History, în 2025, în Marea Britanie.

8 aprilie marchează afirmarea identității culturale, lingvistice și politice a romilor la nivel mondial. Data aleasă amintește de Primul Congres Mondial al Romilor (8-12 aprilie 1971), la care au participat delegați din 14 țări și unde au fost adoptate simbolurile oficiale ale romilor: steagul (roșu-jos, verde-sus, cu roata chakram în centru), imnul internațional „Gelem, gelem” („Am mers, am mers”) și limba romani ca limbă comună. De asemenea, ziua de 2 august a devenit ziua de comemorare a Holocaustului împotriva Romilor – Samudaripen, prin Legea nr. 124/2020. Ea marchează noaptea de 2 spre 3 august 1944, când romii din lagărul Auschwitz-Birkenau („Zigeunerlager”) au fost lichidați de naziști. În acea noapte au fost gazați și uciși aproximativ 4.300 de romi și sinti (bărbați, femei și copii).

Totodată, în calitate de membru al Comitetului interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027, ICR reafirmă angajamentul ferm pentru promovarea unei culturi române incluzive, atenționând asupra greșelilor istorice și a formelor de discriminare ce au afectat de-a lungul secolelor comunitatea romilor din România și din Europa.

Institutul Cultural Român de la Viena, în parteneriat cu Academia Rromaï – Verein für Rroma zu Rroma e.V. Viena și Asociația Roma für Roma din München, a organizat în data de 20 februarie 2026, la sediul reprezentanței ICR, un eveniment cultural dedicat Zilei de Comemorare a Dezrobirii Romilor.

Institutul Cultural Român de la Londra și Ambasada României la Londra au organizat proiectul „Holocaustul împotriva romilor“ – o masă rotundă urmată de prezentarea volumului Holocaustul împotriva romilor: album de memorie și recunoștință – în data de 30 ianuarie 2026, la sediul reprezentanței.

Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Institutul Cultural Român de la Stockholm a organizat o seară de comemorare, reflecție și dialog dedicată memoriei Holocaustului împotriva romilor, în data de 29 ianuarie 2026, la sediul institutului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹