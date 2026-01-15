ASTRA, prezidată de Pr. Constantin Necula, devine noua egidă a revistei Regal Literar

Afilierea survine la împlinirea a cinci ani de existență ai revistei Regal Literar și marchează, potrivit comunicatului oficial, „o consolidare a misiunii asumate încă de la început: promovarea excelenței literare, artistice și academice, apărarea valorilor identității culturale românești și crearea unui spațiu autentic de dialog intelectual”.

În document este subliniată importanța istorică a ASTRA, fondată la Sibiu, în 1861, sub conducerea Mitropolitului Andrei Șaguna, regăsit în calendarul Bisericii pe data de 30 noiembrie, cu denumirea de Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) a jucat un rol esențial în afirmarea conștiinței naționale, în dezvoltarea limbii, literaturii și educației românești. Claudiu Dumitrache evidențiază continuitatea misiunii ASTRA sub actuala conducere a părintelui profesor Constantin Necula, cu accent pe formarea culturală și intelectuală a tinerilor.

Comunicatul reamintește parcursul revistei Regal Literar, care, în cei cinci ani de activitate, „s-a afirmat ca o publicație culturală de referință”, bucurându-se de recunoaștere academică și instituțională, inclusiv prin promovarea constantă a valorilor susținute de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. De asemenea, revista a arătat constant legătura dintre cultură și spiritualitate, recunoscând rolul esențial al Bisericii Ortodoxe Române în formarea identității culturale și morale a poporului român. Un rol important în prestigiul revistei îl are și prezența academicianului Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, în calitate de Director de Onoare.

Premiile Regal Literar, ediția 2026, vor fi acordate sub egida ASTRA, ceea ce va conferi evenimentului „o greutate simbolică, culturală și instituțională sporită”, transmite Claudiu Dumitrache în scrisoarea adresată cititorilor, colaboratorilor și partenerilor culturali.

În finalul scrisorii, directorul revistei califică această afiliere drept „o onoare și, totodată, o responsabilitate majoră”, adresând mulțumiri conducerii ASTRA și tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea revistei.

Pr. Constantin Necula a menționat că intrarea revistei Regal Literar sub egida ASTRA „marchează un moment semnificativ în peisajul cultural românesc, reunind o publicație tânără, dar deja consacrată, cu una dintre instituțiile-fanion ale culturii naționale”.

Revista Regal Literar a fost fondată în iulie 2020 și a apărut, în perioada 2022-2025, sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România - UZPR. Prin decernarea Premiilor Regal Literar, revista consfințește meritele și performanțele culturale din rândul artiștilor, cercetătorilor și promotorilor culturali din noile generații, dar și evidențiază personalitățile artistice și academice (naționale și internaționale) de la care comunitatea revistei se inspiră sau pe care le urmează. În cadrul Galei Premiilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România din anul 2022, Claudiu Dumitrache, fondatorul proiectului, primește premiul de excelență pentru profesionalism și performanță în mass-media, devenind cel mai tânăr jurnalist din istoria presei românești.

Proiectul Regal Literar a fost salutat și încurajat și de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, iar premiile oferite sunt considerate „un podium cultural de înalt nivel” de academicianul Ioan-Aurel Pop, Președintele Acdemiei Române. La cinci ani de la apariția revistei, Sorin Stanciu, președintele UZPR, a consemnat că Regal Literar „este o piatră nestemată în diadema presei culturale românești”.