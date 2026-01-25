Bienala de Scenografie București 2026 lansează open call-ul internațional

Detalii și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul https://www.scenographybiennale.ro/

În cadrul conferinței din decembrie, Irina Moscu – directorul artistic, a prezentat direcția curatorială a BSB 2026 și tema W.O.R.K. ca nucleu conceptual. Adrian Damian (OISTAT România) a vorbit despre miza internațională a bienalei, Dragoș Buhagiar (UNITER) despre rolul acesteia în peisajul teatral, Mihaela Păun (ARCUB) a subliniat importanța parteneriatelor culturale care o susțin, iar Ministrul Culturii, András Demeter, a evidențiat sprijinul instituțional și rolul bienalei în promovarea teatrului românesc pe scena internațională.

Bienala din acest an se va desfășura într-o rețea de spații emblematice, care pun în dialog patrimoniul industrial, tehnic și cultural al orașului. Spațiul principal al evenimentului va fi Uzina Electrică Filaret, un loc cu o încărcătură istorică și simbolică, ce oferă un cadru spectaculos pentru arta contemporană. Acestuia i se alătură Muzeul Tehnic „Dimitrie Leonida”, ca spațiu complementar, iar Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București se alătură bienalei în calitate de partener strategic, consolidând dimensiunea culturală și interdisciplinară a ediției din acest an.

Tema BSB 2026: W.O.R.K. – Women. Oppression. Resistance. Knowledge.

Tema ediției din acest an deschide un spațiu de reflecție asupra modului în care artele spectacolului și scenografia sunt explorate ca forme de cunoaștere, rezistență și construcție a memoriei, în raport cu egalitatea, vizibilitatea și realitățile sociale contemporane.

W.O.R.K. propune o explorare critică a muncii artistice și a rolului scenografiei ca formă de cunoaștere, rezistență și construcție a memoriei, punând în dialog practica artistică, cercetarea vizuală și realitățile sociale actuale.

Direcția curatorială va fi prezentată prin reperele conceptuale ale temei, motivațiile curatoriale și relevanța acesteia în contextul designului de scenă și al societății contemporane.

Open call: calendar și secțiuni

Open call-ul pentru Bienala de Scenografie București 2026 este deschis în perioada 19 ianuarie – 1 martie 2026 și vizează participarea în cadrul următoarelor expoziții internaționale:

Shifting Grounds – expoziție internațională dedicată profesioniștilor

Rising Voices – expoziție internațională dedicată artiștilor emergenți

Young Design – expoziție internațională dedicată studenților și universităților

Selecția artiștilor va fi anunțată pe 27 martie 2026.

Cei patru piloni ai Bienalei – o hartă a ediției 2026

Ediția 2026 a Bienalei de Scenografie București este construită pe patru piloni principali, care structurează conținutul artistic, educațional și de dialog al evenimentului.

Pilonul Expozițional reunește expoziția centrală W.O.R.K., curatoriată de Irina Moscu, alături de secțiunile dedicate profesioniștilor, artiștilor emergenți, studenților, teatrului pentru copii și ariilor tehnice ale scenografiei, precum arhitectura și tehnologia teatrală.

Pilonul Educațional transformă bienala într-un spațiu de învățare și dezvoltare, prin workshopuri și masterclass-uri susținute de artiști și tehnicieni, sesiuni de portfolio review, ceremonii Doctor Honoris Causa și programe dedicate copiilor și familiilor, reunite sub BSB Kids.

Pilonul Colaborativ activează comunitatea prin proiecte participative, programe pentru tineret și inițiative de voluntariat, alături de evenimente de networking și întâlniri informale reunite sub BSB Events.

Pilonul Reflexiv propune contexte de dialog și arhivare prin BSB Talks - conferințe, paneluri și mese rotunde, și prin BSB Hub, platformă dedicată publicațiilor, arhivelor digitale și resurselor de documentare.

Prin acest apel, OISTAT România deschide procesul public de pregătire a Bienalei de Scenografie București 2026 și conturează cadrul unei ediții care își propune să aducă scenografia în centrul dialogului artistic și social din România.