Caravana Shakespeare – peste tot ajunge la București

Caravana Shakespeare – peste tot înseamnă 3 auto-utilitare de teatru, o scenă mobilă, și 10 artiști care au pornit din Craiova spre 61 de localități, de la cele mai mari orașe până la cele mai mici sate din România, și invită publicul să descopere creațiile lui William Shakespeare, într-o manieră modernă, accesibilă și inedită, din aprilie până în septembrie 2025. PROGRAM BUCUREȘTI (23 august) ora 17:00 - Atelier de teatru ora 18:00 - „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” (recital sonete) ora 19:00 - „Shakespeare redus” (spectacol de comedie) Spectatorii își pot rezerva locul gratuit aici https://caravana.shakespearefestival.online/. „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” propune o experiență artistică delicată și emoționantă care dezvăluie frumusețea sonetelor shakespeariene, într-un decor de epocă. Spectacolul de comedie „Shakespeare redus”, inspirat din „Operele complete ale lui WLM. ȘXPR”, după Jess Borgeson, Adam Long și Daniel Singer, este o satiră a operei marelui dramaturg. Fragmente din celebrele tragedii, comedii și drame istorice precum „Romeo și Julieta”, „Othello”, „Iulius Cezar” sau „Richard III” prind viață într-o reprezentație plină de ritm și umor. În plus, copiii și adolescenții sunt așteptați în universul shakespearian cu ateliere interactive, unde vor explora, prin jocuri teatrale, teme precum iubirea, identitatea sau rivalitatea. Concepute pentru a stimula atenția, memoria, imaginația și spiritul de echipă, atelierele sunt o modalitate ludică de a intra în contact cu opera lui William Shakespeare. Descoperiți spiritul tânăr și energic al Caravanei Shakespeare - peste tot în retrospectiva video a primelor luni: https://youtu.be/KVFr601oaW0?si=1-BEW8PhtSeHkSG0. Citește pe Antena3.ro Doi tineri au decis să renunțe la joburi, curent electric și WiFi și trăiesc cu 1.500 de lei pe lună

În luna iulie, Caravana Shakespeare – peste tot a prezentat instalația „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” pe străzile Avignonului, orașul medieval care se transformă în fiecare vară într-o scenă vibrantă, reunind zilnic peste 1.700 de spectacole în teatre, curți și spații neconvenționale, cu ocazia Festivalului OFF Avignon, una dintre cele mai ample manifestări teatrale din lume.

O inițiativă culturală și educațională unică a Festivalului Internațional Shakespeare, Craiova (FISC), organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Fundația Shakespeare, Caravana beneficiază de finanțarea Ministerului Culturii și este susținută de NEPI Rockcastle, ca sponsor principal.

Caravana Shakespeare – peste tot încurajează și promovează participarea la spectacole de teatru, inclusiv în zonele în care infrastructura teatrală este limitată sau inexistentă, și contribuie la intensificarea educației teatrale, la nivel național.

Caravana Shakespeare – peste tot se desfășoară sub Înaltul Patronaj al E.S., Ambasadorul britanic în România, Giles Matthew Portman.

Finanțator: Ministerul Culturii, Sponsor principal: NEPI Rockcastle, Sponsor: Unicredit Bank, Cafeaua oficială: 5 to go, Partener: UNATC „I. L. Caragiale”, Parteneri media: TVR, Radio România, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Regional, Radio România Antena Satelor, Kiss FM, Magic FM, Gazeta de Sud, New Age Advertising Agency. Partener local: Iris Titan Shopping Center

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Urmăriți traseul Caravanei pe social media:

Facebook https://www.facebook.com/shakespearefestivalcraiova

https://www.facebook.com/shakespearefestivalcraiova Instagram @shakespearefestival

@shakespearefestival Tik Tok @shakespearefestivalcraiova

Cu o istorie de peste 170 de ani, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova este una dintre cele mai importante instituții de spectacole din România. De la înființare și până în prezent, cel mai mare teatru din regiunea Oltenia, a jucat un rol fundamental în dezvoltarea creației teatrale din România prin producții antologice, recunoscute în plan mondial prin nenumărate premii și distincții, precum și prin găzduirea unor creatori internaționali renumiți. Din 1994, organizează, o dată la doi ani, Festivalul Internațional Shakespeare, manifestare culturală de excepție unde iubitorii de teatru și publicul profesionist descoperă universul shakespearian dezvăluit de cei mai mari artiști ai lumii.

NEPI Rockcastle este a treia cea mai mare companie de real-estate comercial listată la bursă din Europa, raportat la valoarea portofoliului, și cel mai mare proprietar, dezvoltator și operator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est. Portofoliul său de aproximativ 8 miliarde de euro cuprinde 60 de proprietăți situate în opt țări din regiune, având o poziție dominantă în România și Polonia.

Compania își accelerează dezvoltarea printr-un program investițional de 788 milioane de euro, completat de achiziții strategice. În 2024, NEPI Rockcastle a finalizat achizițiile Magnolia Park (Wroclaw) și Silesia City Center (Katowice) ambele în Polonia.

NEPI Rockcastle beneficiază de două avantaje strategice cheie - portofoliul său unic de spații de retail din Europa Centrală și de Est, creat în ultimii 15 ani, și echipa de peste 650 de specialiști cu un know-how unic în domeniu. De asemenea, compania a devenit membră a European Council of Shopping Places (ECSP) și a U.S. Green Building Council (USGBC), precum și a Asociației Europene a Imobiliarelor Publice (EPRA), pentru a-și consolida poziția de lider de piață în industria de retail comercial.

Pentru mai multe informații, vizitați www.nepirockcastle.com sau pagina de LinkedIn a companiei.