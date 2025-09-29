5 cărți care au inspirat oamenii din întreaga lume

1. Biblia

Biblia a fost vândută în peste 5 miliarde de copii la nivel global. Tipărirea acesteia în 1455 de către Johannes Gutenberg a reprezentat o revoluție, contribuind la răspândirea ei rapidă și la reducerea analfabetismului în Europa.

Dr. Navjot Deol, profesor la Apeejay College of Fine Arts, subliniază importanța operelor clasice, care transmit lecții și valori atemporale.

2. Cartea Roșie

Cartea Roșie a lui Mao Zedong, colecție de scrieri și discursuri politice, a înregistrat peste un miliard de exemplare vândute, consolidându-și locul în cultura chineză.

3. Harry Potter

Seria fantastică Harry Potter a lui J.K. Rowling ocupă poziția a treia, cu peste 500 de milioane de exemplare vândute. Povestea tânărului vrăjitor a generat nu doar volume de succes, ci și filme și parcuri tematice.

4. Stăpânul Inelelor

Seria Stăpânul Inelelor de J.R.R. Tolkien, are peste 150 de milioane de copii vândute și continuă să inspire oamenii din întreaga lume/ Trilogia cinematografică a câștigat numeroase premii Oscar.

5. Alchimistul

În top figurează și „Alchimistul” lui Paulo Coelho, un clasic modern vândut în peste 150 de milioane de exemplare. Romanul combină alegoria cu filosofia, urmărind călătoria lui Santiago în căutarea menirii sale, deși criticii îl compară cu un basm pentru copii, notează useit.ro.