9 cărți, la închiderea Gaudeamus

1. Știința cu sare și piper

Autor: Dan Cristian Vodnar

Editura: Corint, 2024

Poate vă întrebați ce legătură are chimia cu preparatele culinare? Ei bine, chimia se află în spatele fiecărui fenomen culinar, iar în această carte veți descoperi elementele de bază ale chimiei alimentare, împreună cu surprinzătoarele procese care au loc între molecule, dar și tehnicile consacrate și cele moderne care sunt utilizate pentru dezvoltarea preparatelor culinare.

Răsfoind cartea veți descoperi (și) răspunsuri la întrebări precum „De ce gătim alimentele?”, „De unde vine gustul?”, „De ce se taie maioneza?”, „Ce se întâmplă când tăiem ceapa?” și multe altele, explicate și scrise cu multă dăruire, cu scopul de a împărtăși știința în afara spațiului academic, tuturor celor pasionați de gastronomie moleculară și de tainele sale care ne însoțesc la tot pasul.

2. Prima cruciadă

Autor: Peter Frankopan

Editura: Trei, 2025

Traducere: Irina Negrea

În 1096, o expediție de o anvergură și ambiție extraordinare s-a lansat, ca un adevărat pelerinaj în masă, către Ierusalim. Trei ani mai târziu, după un periplu presărat cu dificultăți greu surmontabile, pericole din cele mai grave și mii de victime, cavalerii Primei Cruciade au luat cu asalt fortificațiile orașului și au capturat Orașul Sfânt. În ciuda șanselor precare, expediția a reușit să redea Ierusalimul creștinilor.

În această lucrare deschizătoare de noi perspective, Peter Frankopan zugrăvește un tablou plin de viață al confruntărilor notorii dintre creștinism și islam. Bazându-și relatarea pe surse răsăritene multă vreme ignorate, el oferă o explicație profund originală a evenimentelor schimbătoare de paradigmă care au urmat. Victoria Vaticanului a consolidat puterea papală, în vreme ce Constantinopol, inima Imperiului Bizantin încă plin de vitalitate, nu avea să-și revină niciodată. Lucrarea revoluționară a lui Frankopan arată modul în care cucerirea Ierusalimului a creat cadrul pentru dominația Europei occidentale și a modelat lumea modernă.

Peter Frankopan este profesor de istorie mondială la Universitatea Oxford, director al Centrului de Cercetare în Bizantinologie și cercetător senior la Colegiul Worcester din cadrul aceleiași universități. A predat la instituții prestigioase din întreaga lume, inclusiv la Cambridge,Yale, Harvard, Princeton, New York University, Kings’ College London și Institute of Historical Research. Printre cărțile sale se numără Drumurile Mătăsii: O nouă istorie a lumii, Noile Drumuri ale Mătăsii: Prezentul și viitorul lumii, Pământul transformat: O istorie nespusă (apărute și în limba română la Editura Trei), precum și ediția pentru copii a Drumurilor Mătăsii (publicată în românește la Editura Pandora M).

3. Istoria emoțiilor

Autoare: Ilaria Gaspari

Editura: Trei, 2025

Traducere: Ana-Maria Gebăilă

Prin recursul la filosofie, poezie și istorie culturală, dar și prin confesiuni sincere și adesea autoironice, Ilaria Gaspari reface povestea emoţiilor noastre, înfățişate în toate nuanţele lor - de la fericire, compasiune și recunoștință la anxietate, nostalgie și gelozie. Și ne mai învață că a ne încrede în ceea ce simţim nu e un semn de slăbiciune, ci o dovadă că suntem vii și deschiși către experiență, pregătiți să ne minunăm de lumea în care trăim.

Ilaria Gaspari trăiește între Roma și Paris. A studiat filosofia la Școala Normală Superioară din Pisa, iar apoi și-a susținut doctoratul la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne. A mai publicat: Rațiuni și sentimente. Viața privită filosofic (2018), Lecții de fericire. Exerciții filosofice pentru buna folosire a vieții (2019), Cenușărese și surori vitrege. O botanică a frumuseții (2022), La Berlin. Cu Ingeborg Bachmann în orașul divizat (2022), dar și romanele Etica acvariului (2015), Reputația (2024) și Hotelul timpului pierdut. Să nu furi (2025).

4. Actrița

Autoare: Anne Enright

Editura: Humanitas Fiction, 2025

Traducere: Iulia Gorzo

Când ai reușit, prin talent și muncă, dar și printr-un capriciu al sorții, să fii actrița emblematică a Irlandei, până și gesturile de zi cu zi se transformă într-un rol care trebuie jucat. Katherine O’Dell, legendă a scenei și a filmului, îi pare cabotină fiicei sale, Norah, dar copila nu bănuiește câte se ascund în spatele măștii pe care mama ei refuză să o scoată. Uneori întrezărit în spatele pânzei de minciuni țesute pentru a înșela, dar și pentru a apăra, secretul care o macină pe actriță este adânc îngropat. Când fiica ei ajunge însă să fie victimă, la fel ca ea în tinerețe, masca îndelung exersată și purtată se crapă. Dincolo de învelișul ei protector se află un suflet frânt, un chip schimonosit de suferință, o rațiune torturată de nedreptate. Gesturile necugetate și nebunia finală devin o consecință inevitabilă, iar povestea pe care o consemnează Norah - o izbăvire tardivă.

Romanul Actrița a fost nominalizat la Women’s Prize for Fiction în 2020.

5. Cartea conflictelor

Autor: Mircea Stâncel

Editura: Școala Ardeleană, 2025

„Sub titlul acestor versuri noi de Mircea Stâncel se desfășoară efectiv o suită de conflicte sufletești mărturisite de un subiect liric decepționat de o iubire pe cale de destrămare, iar limbajul lor răsfrânge asemenea stări de agitație și inconfort lăuntric, abandonând aproape orice notă de solemnitate a confesiunii, amintită doar ca un rest convențional al «discursului amoros»: «Vin la tine cu cel de pe urmă trandafir»... Discursul liric nu devine totuși elegiac, nici sarcastic, ci caută, cumva sisific, să depășească starea de criză printr-un spectacol verbal dinamic și contrastant, de o remarcabilă inventivitate: poemele sunt pline de metafore și «situații lirice» unificate într-o compoziție de tipul «temei cu variațiuni», asamblând evocări ale femeii situate în centrul iradiant al imaginarului, în ipostaze alternative, când mai «romantice», când mai prozaice și frivole, întâmpinate cu reproșuri de cel trădat, dar care rămâne «aleasa» lui, cu aspirația unei reconcilieri mereu periclitate: «hai să fim din nou nemuritori»...”. (Ion Pop)

6. Memoriile postelnicesei Elena Hartulari

Editura: Humanitas, 2025

Ediţie îngrijită, introducere și note de Constanţa Vintilă

Amintirile Elenei Hartulari sunt prima operă autobiografică feminină cunoscută din cultura română. Memoriile ei ne poartă prin culisele unei lumi pe care o știm mai bine din comediile lui Alecsandri. Într-o limbă savuros arhaică și surprinzător neologică, documentând realitatea sociologică a unor personaje literare de tipul coanei Chirița, eroina pune fără menajamente în scenă o viață de femeie prinsă între dragoste, violență conjugală, ambiție socială și dorința de a fi auzită. Fiică a unui mic boier din rețeaua clientelară a Sturdzeștilor, măritată la cincisprezece ani cu un grec sărac, dar viclean și lipsit de scrupule, Elencu traversează cinci decenii de prefaceri radicale ale Moldovei - anii 1820-1860 -, lăsându-ne o panoramă frustă a celei mai dinamice clase sociale din epocă: mica boierime care parvine social și economic. În spatele intrigilor familiale, al proceselor de moștenire, al aranjamentelor de tot felul, descoperim spectacolul autentic al unei lumi deschise, cu un aplomb lipsit de complexe, către noile orizonturi ale modernității europene.

7. Cum să gândești ca Socrate

Autor: Donald J. Robertson

Editura: Trei, 2025

Traducere: Adina Avramescu

Socrate este filosoful prin excelență, sursa întregii tradiții filosofice occidentale, dar și părintele spiritual al stoicilor. Și-a trăit viața învățându-i pe oamenii simpli din Atena cum să gândească înțelept și cum să ia decizii bune. Cartea de față este prima care aplică ideile lui Socrate pentru lumea contemporană, oferind un ghid clar și util pentru oricine e dispus să ia distanță și să-și reevalueze opiniile și credințele. Donald J. Robertson ne poartă înapoi în Atena antică, istorisind povestea captivantă a unui filosof care a respins plăcerile materiale și a rămas fidel convingerilor sale, chiar dacă asta l-a costat viața.

8. Long Island

Autor: Colm Tóibín

Editura: Humanitas Fiction, 2025

Traducere: Cristina Nicolae

Long Island, roman nominalizat la International Dublin Literary Award în 2025, surprinde, prin personajul său atât de complex Eilis Lacey, al cărei periplu american a început, în romanul Brooklyn, cu peste douăzeci de ani în urmă, încercarea tumultuoasă de întoarcere în trecut, pentru a reaprinde marea iubire ce părea dispărută pentru totdeauna.

Eilis Lacey nu mai este tânăra care traversa Atlanticul în romanul Brooklyn, ci are de-acum patruzeci de ani, trăiește în Long Island, într-o suburbie liniștită, alături de soțul ei, Tony, de copiii lor, Larry și Rosella, și de rudele numeroase și zgomotoase ale lui Tony. Trecutul pare lăsat în urmă, ferecat. O vizită neașteptată însă îi zguduie viața: un irlandez pe care nu-l cunoaște îi bate la ușă cu o veste ce destramă echilibrul familiei, determinând-o pe Eilis să revină în Irlanda. Întoarcerea acasă nu este însă atât de simplă pe cât pare, căci în Enniscorthy o așteaptă confruntarea cu toți cei pe care i-a iubit și de care s-a rupt când a plecat spre America. Între fidelitate și trădare, între America și Irlanda, între tăcere și adevăr, Eilis e nevoită să-și confrunte dorul, vinovăția și alegerile pentru a decide cum vrea să trăiască mai departe.

9. Ruperea blestemului

Autor: Cătălin Ranco Pițu

Editura: Litera, 2025

Ruperea blestemului expune rețeaua metodică de dezinformări care, începând cu 22 decembrie 1989, au creat premisele preluării puterii de către gruparea Iliescu, inclusiv „psihoza teroristă” care avea să facă atâtea victime după fuga, arestarea și executarea cuplului Ceaușescu.

Cine sunt cei care au tras în popor? Cum a fost posibil ca regimul dictatorial condus de Nicolae Ceauşescu să fie efectiv pulverizat în câteva ore? De ce, după pierderea puterii de către Ceauşescu, au murit atât de mulţi oameni? Cum a preluat puterea statală Ion Iliescu? Care a fost cauza haosului generalizat ce a debutat în seara zilei de 22 decembrie? A existat diversiune radioelectronică? De ce a trebuit să fie executat cuplul dictatorial Ceauşescu? A fost revoluţie sau lovitură de stat? Au existat terorişti? Dar securişti-terorişti? Toate aceste întrebări sintetizează în câteva rânduri neclaritățile din jurul Revoluției din 1989, căreia mulți dintre noi i-am fost martori, dar din care nu am înțeles decât prea puține - întrebări ca tot atâtea răni nevindecate, căci fără adevăr și dreptate nu există însănătoșire deplină a unei societăți care își pierde memoria.

