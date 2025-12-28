Autospecială a pompierilor suceveni, avariată după ce a derapat pe un drum forestier

O autospecială a pompierilor suceveni a fost avariată la capătul unei misiuni. Mașina se întorcea la bază după participarea la o misiune de stingere a unui incendiu dintr-o localitate din județul Suceava.

„După finalizarea misiunii de stingere din comuna Straja, la retragerea echipajelor de pompieri militari, din cauza condițiilor meteorologice, o autospecială de intervenție a derapat, pe partea de coborâre a drumului forestier”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Echipajul nu a fost rănit.

„Din fericire, echipajul este în afara oricărui pericol, în urma acestui incident rezultând doar avarii la autovehicul”, a mai transmis ISU.

Pompierii de la subunitățile din Vicovu de Sus și Rădăuți, împreună cu lucrătorii SVSU Straja, Brodina, Voitinel și Bilca, au intervenit cu șapte autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Straja. Misiunea a avut loc duminică dimineață.

La sosirea echipajelor, ardeau generalizat anexele gospodărești, cu pericol de propagare la casa de locuit.

Pompierii au reușit să stingă flăcările. În timpul incendiului au ars anexele gospodărești, în special construcții din lemn, pe o suprafață de aproximativ 80 mp. Flăcările au degradat și un perete din lemn de la casa de locuit, elemente de tâmplărie și altele.

Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost „efectul termic al curentului electric, generat de un cablu (electric) defect”, au explicat pompierii.

Nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit, a precizat ISU Suceava.

(sursa: Mediafax)