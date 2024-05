Antropologul Alec Bălășescu, invitat la ediția poloneză a Nopții Ideilor

Noaptea Ideilor este un eveniment anual, inițiat de Institutul Francez și organizat în peste 100 de localități din lume, dedicat dezbaterilor și schimburilor de idei pe teme de actualitate. Conceptul ediției varșoviene din acest an este declinat în jurul temei „linii de falie”.

Vor avea loc două dezbateri cu participarea a patru specialiști. Seara va debuta cu dialogul dintre Joanna Cieśla, jurnalistă a prestigiosului săptămânal polonez „Polityka”, și antropologul Alec Bălășescu despre interacțiunea dintre om și tehnologie, schimbările climatice și sănătate. Apoi va continua cu o dezbatere între Axel Buendia, doctor în informatică specializat în inteligența artificială, profesor la Conservatoire national des arts et métiers din Paris și director al École nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Școala națională de jocuri și media digitale interactive) și Natalia Juchniewicz, doctor în filosofie și sociologie, specializată în domeniile sociologiei tehnologiei, eticii noilor media și relației dintre oameni și tehnologie.

Antropologul dr. Alec Bălășescu este profesor asociat la Royal Roads University, Victoria, autorul cărții Paris elegant, Teheran incitant. Corpuri estetice, subiecte politice și al viitorului volum Climate Change in the Age of Artificial Intelligence. Nature, Culture and the Politics of Technology. Trăiește și lucrează între București și Victoria. Alec Bălășescu are experiență în administrația de stat, diplomația culturală, asistența medicală și în industria auto. Cercetările, scrierile și practica sa sunt centrate pe înțelegerea acțiunilor umane în context, unde contextul este înțeles ca rezultat al interacțiunilor dinamice dintre cultură, tehnologie, economie, religie, gen și sexualitate și practici instituționale.

În trecut, a predat la University of California Irvine, Simon Fraser University, Galatasaray University Istanbul, American University din Paris și Royal University for Women din Bahrain. Dr. Bălășescu își continuă cercetările folosind metode antropologice și bazate pe artă pentru a explora interacțiunea dintre om și tehnologie, schimbările climatice și sănătatea.