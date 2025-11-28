„Brand România” - modul în care țara noastră se definește, se proiectează și se lasă percepută în lume

În cadrul evenimentului va fi lansată cartea „Brand România – Marea evadare dintre Miorița și Dracula”, semnată de Bogdan Brînzaș, un volum provocator care pune sub lupă imaginarul românesc, identitățile noastre suprapuse, blocajele simbolice și șansele reale de repoziționare a României în plan național și internațional. Cartea deschide o discuție necesară despre cum putem trece de la stereotipuri istorice la o strategie coerentă de brand turistic sau național. Cartea răspunde și unei întrebări stringente, neformulate de peste 30 de ani: care ar putea deveni afacerea principală a României?

Evenimentul își propune să aducă la aceeași masă lideri politici decidenți, personalități din mediul academic, reprezentanți ai instituțiilor culturale și ai mediului de afaceri, precum și specialiști în comunicare, geopolitică și identitate națională. Va fi o dezbatere autentică, vie, în care perspective diverse vor contura un dialog capabil să genereze idei, viziuni și, poate, pași concreți pentru redefinirea afacerilor și imaginii României.

