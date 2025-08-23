Campania Românilor de Excelență din Occident. Cine sunt „Ambasadorii Dorului”

Campania Românilor de Excelență din Occident, ajunsă la cea de-a V-a ediție (2025 – 2026), propune o paradigmă diferită: aceea a valorii care nu se proclamă, ci se confirmă prin fapte, prin rigoare și printr-o demnitate tăcută.

Publicația „Occidentul Românesc” anunță organizarea Galei de premiere în toamna anului 2026, în Santa Cruz de Tenerife, capitala insulei care, pentru o seară, va deveni spațiul simbolic al apartenenței și al recunoașterii.

„Ambasadorii Dorului”, români care nu au uitat cine sunt

Gala Excelenței va celebra 17 personalități remarcabile din diaspora și din România selectate în baza unui punctaj maxim de 200 de puncte, care vor fi onorate cu Trofeul Excelenței Românești.

Acești laureați nu sunt doar profesioniști de excepție, ci și purtători ai unei identități asumate, ai unei memorii afective care transcende granițele geografice.

Ei vor forma grupul simbolic intitulat „Ambasadorii Dorului”, români care nu au uitat cine sunt, care duc cu demnitate numele țării lor în lume și care merită, firesc, recunoașterea publică, anunță publicația „Occidentul Românesc”, organizatorul evenimentului.

Într-un gest de echilibru între diaspora și țară, trei dintre laureați provin din România, fiind singurii reprezentanți din interiorul granițelor.

Alegerea lor nu este întâmplătoare, ci rezultatul unei evaluări riguroase a excelenței incontestabile în domenii-cheie:

Gilda Lazăr , promotoare a culturii, diplomației și eticii în afaceri, o prezență constantă în spațiul public românesc, cu o voce care articulează valori și repere.

, promotoare a culturii, diplomației și eticii în afaceri, o prezență constantă în spațiul public românesc, cu o voce care articulează valori și repere. Dr. Cristina Berteanu , medic primar ATI, doctor în medicină, lider în aplicarea inovației în tratamentele personalizate, într-un domeniu în care știința se întâlnește cu empatia.

, medic primar ATI, doctor în medicină, lider în aplicarea inovației în tratamentele personalizate, într-un domeniu în care știința se întâlnește cu empatia. Prof. univ. dr. Liviu Mihai Dănilă, mentor al excelenței academice, formator de generații, a cărui contribuție la educația superioară românească este de o profunzime rară.

Gala va fi prezentată de Mihaela Tatu, o voce emblematică a comunicării publice din România, cunoscută pentru eleganța discursului și pentru promovarea valorilor autentice.

Imnul oficial al publicației

În paralel cu anunțul galei, „Occidentul Românesc” lansează Imnul oficial al publicației, o creație muzicală originală care va însoți întreaga campanie.

„Imnul este mai mult decât un element sonor, este un simbol al rădăcinilor păstrate cu grijă, al vocației împărtășite de zeci de mii de români din afara granițelor: aceea de a construi, cu discreție și rigoare, imaginea unei Românii oneste și demne”, afirmă reprezentanții Occidentul Românesc.

Această ediție aniversară reafirmă crezul editorial al „Occidentului Românesc”: valoarea merită recunoscută și onorată, mai ales atunci când nu strigă, nu cere, nu se autopromovează.

”Într-un timp în care apartenența pare tot mai fluidă, iar identitatea tot mai negociabilă, Occidentul Românesc oferă o contra-narațiune: aceea a românilor care nu au uitat, care nu au renunțat și care continuă să construiască, în tăcere, o imagine a României demne. Este o pledoarie pentru vocația tăcută, pentru performanța care nu se impune, ci se afirmă prin demnitate”, afirmă redacția Occidentul Românesc.

Gala Excelenței Românești – patru ediții dedicate valorii și imaginii României în lume

Începând cu prima ediție din 2015 – 2016, organizată la Benidorm, publicația Occidentul Românesc a celebrat excelența românească, în patru ediții în care români cu performanțe excepționale din toate colțurile lumii au fost premiați pentru contribuţia pe care o aduc imaginii României în lume, devenind adevăraţi ambasadori de imagine în străinătate.

În următoarea ediție de la Calpe, au fost premiați cu Trofeul Excelenței 23 de români, iar marele premiu i-a revenit lui Tudor Petruț, regizor, actor și profesor, considerat un „ambasador fără portofoliu” al românismului din SUA.

În 2022, ediția a III-a a Galei Excelenței a fost un eveniment de înaltă ținută, care a reunit la Madrid români de pe trei continente, creând adevărate punți de legătură între românii din diaspora cu rezultate remarcabile în domeniile lor de activitate.

Foto: Scriitoarea Smaranda Kafka, stabilită în Australia, premiată cu Trofeul Excxelenței în cadrul Galei de la Madrid, într-un interviu pentru emisiunea „Românii de pretutindeni”, Radio România Actualități, realizator Luminița Voinea.

Doamna Kasandra Kalman Năsăudean, fondatoarea ziarului „Occidentul Românesc" și organizatoarea Galei Excelenței a susținut într-un interviu pentru Radio România Actualități, că acesta este un minim gest de recunoaștere publică a muncii și activității zilnice a acestor profesioniști în țările lor de adopție.

„Noi milităm pentru un climat moral sănătos în relațiile sociale, pentru o integrare armonioasă și demnă a românilor pentru protejarea mediului, a patrimoniului, a drepturilor și libertăților fundamentale. Români, care prin pasiune și dăruire fac performanță în țările de adopție și aduc un plus de valoare imaginii României și implicit nouă, imigranților români răspândiți pe mai multe continente. A exersa respect faţă de onoare înseamnă a face un legământ de recunoaștere reciprocă. Respectul este forma cea mai sigură de a lega valorile de viața şi activitatea umană concretă”, a spus Kasandra Kalman Năsăudean pentru emisiunea „Românii de pretutindeni”.

Foto: Kasandra Kalman Năsăudean, în studioul emisiunii Românii de pretutindeni.

În 2024, evenimentul care a găzduit Trofeul Excelenței Românești s-a desfășurat într-un cadru privat, la Universitatea Europeană din Orotava, Tenerife, și a onorat personalitatea marcantă a profesorului Alexandru Ciorănescu, figură de referință în lingvistică, comparatism și enciclopedism, la 25 de ani de la trecerea sa în eternitate.

Printre câștigători s-au numărat Wanda Mihuleac, artist plastic cu o carieră internațională impresionantă, Ramona Bodescu, avocat și mediator în Spania, Monica Brînzei, doctor în filosofie medievală, Virgil Dorin Gligor, figură marcantă în domeniul securității cibernetice, Adrian Sângeorzan și Anca Stuparu, cunoscuți medici stabiliți în Statele Unite ale Americii, dar și jurnalistele Ruxandra Săraru și Maria Țoghină, membre în Consiliul de Administrație al Radio România.

Occidentul Românesc, 15 ani de apariție neîntreruptă

În 2025, publicația de limba română „Occidentul Românesc” a împlinit 15 ani de la apariție, devenind în timp un reper pentru comunitatea românilor din Regatul Spaniei și nu numai.

Fondată cu pasiune și determinare, publicația a reușit să depășească rolul unei simple surse de informare, devenind un liant cultural, social și spiritual pentru românii din diaspora.

Din păcate, după 15 ani de apariție neîntreruptă, lună de lună, în format tipărit, începând cu luna iulie 2025 publicația „Occidentul Românesc” a anunțat că își va continua activitatea exclusiv în format digital.

„Această decizie, deși dificilă, a fost determinată de lipsa resurselor financiare, dar și de refuzul unor instituții publice de a onora angajamente de sprijin deja aprobate, inclusiv pentru evenimente culturale organizate exemplar, în beneficiul comunității românești din diaspora”, a anunțat publicația, care poate fi citită acum on-line, pe site-ul occidentul-romanesc.com.

Occidentul Românesc are ca obiectiv continuarea misiunii sale de a fi un catalizator pentru consolidarea identității românești în diaspora, adaptându-se în același timp la noile tendințe și provocări ale erei digitale.