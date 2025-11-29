Cartea interzisă: Ce este Evanghelia lui Toma despre copilăria lui Isus Hristos

Cartea a stârnit curiozitatea oamenilor, dând naștere la controverse.

Această evanghelie apocrifă, respinsă de biserică, îl descrie pe Iisus de la vârsa de 5 ani. Celelalte evanghelii îl descriu de la vârsa de 12 ani.

Miracolele timpurii și răzbunările lui Isus

Evanghelia lui Toma despre coplăria lui Isus povestește miracole timpurii ale lui Isus, cum sunt readucerea la viață a unui pește uscat, învierea unui copil bolnav, vindedcarea rănii unui ăietor de lemne, înmulțirea unui bob de grâu pentru a oferi de mâncare săracilor.

Însă acesta avea și accese de răzbunare. El l-a blesemat să moară pe un copil care l-a lovit. Sătenii revoltați s-au dus la Mara și Iosif, astfel că băiatul i-a orbit. Totodaă, când Iosif îl duce pe Iisus la un profesor ca să-l învețe alfabetul, acesta râde de metodele învățătorului.

Cele patru evanghelii cuprinse în Noul Testatent sunt cele după Matei, Marcu, Luca și Ioan.

Evanghelia lui Toma despre copilăria Mântuitorului

Totodată, Evanghelia lui Toma despre copilăria lui Toma nu este asociată cu Apostolul Toma, ci cu un anume „Toma Israelitul”. Nici nu trebuie confundată cu o altă lucrare mai recentă, Evanghelia după Toma. Referințele timpurii la „Evanghelia lui Toma” se referă aproape sigur la Evanghelia copilăriei după Toma, susțin experții, potrivit a1.ro.

Evanghelia atribuie autorul , diferit de apostolul canonizat Toma. Cartea conține și alte miracole, inclusiv vindecarea unui tăietor de lemne și ajutorarea fratelui său Iacov. Aceasta scoate în evidență o față necunoscută a copilăriei lui Iisus, omitând-o din interpretările oficiale ale bisericii, spre multa surpriză a cercetătorilor și credincioșilor.