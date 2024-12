9 cărți de păstrat pe noptieră

1. Inventatorul

Autor: Miguel Bonnefoy

Editura: Trei, 2024

Traducere: Lucia Vișinescu

Un roman despre destinul ieșit din comun al lui Augustin Mouchot, fiu de lăcătuș, profesor de matematică obscur, care descoperă energia solară, la mijlocul secolului al XIX-lea. Deși invenția lui are un succes fulminant, utilizarea tot mai largă a energiei pe bază de cărbune ruinează curând proiectul lui Mouchot, considerat prea scump. După tot felul de aventuri, într-un ultim elan, el încearcă să reaprindă interesul pentru creația sa, „făcând să înflorească deșertul” sub cerul senin al Algeriei. Dar se apropie prea mult de soare.

Laureat al Grand Prix du Roman de l’Académie française 2024.

Prix Femina 2024.

Miguel Bonnefoy s-a născut în 1986, în Franța, dintr-o mamă venezueleană și un tată chilian. Romanele sale Le Voyage d’Octavio (finalist la Premiul Goncourt pentru roman de debut, mențiune specială la Premiul celor cinci continente ale francofoniei) și Sucre noir (finalist la Premiul Femina și la Premiul Mille Pages) s-au vândut în Franța în 30.000 de exemplare și au fost traduse în mai multe limbi. În 2013, Miguel Bonnefoy a fost recompensat cu Premiul tânărului scriitor de limbă franceză pentru Icare et autres nouvelles. Romanul Ereditate (Héritage), apărut în limba română la Editura Trei, în 2021, a fost nominalizat la Premiul Femina și la Marele Premiu al Academiei Franceze și a obținut Premiul librarilor din Franța în 2021. Le Rêve du jaguar, publicat în 2024, a obținut Grand Prix du Roman de L’Académie française și Prix Femina.

2. Evanghelia după Lumea Nouă

Autoare: Maryse Condé

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Alexandra Cozmolici

În duminica Paştelui, un bebeluş este abandonat în şopronul din spatele casei soţilor Ballandra. Cei doi sunt horticultori pasionaţi de munca lor şi cultivă cei mai frumoşi trandafiri din lume. Pascal, nou-născutul, este superb: are pielea neagră, iar ochii de un cenuşiu verzui ca marea care le înconjoară ţara. Dar de unde vine el? Nu este cumva copilul unui dumnezeu? Aşa spun zvonurile şi o mulţime de semne vor întări această idee de-a lungul existenţei sale. Dar ce trebuie să faci cu viaţa ta dacă eşti cu adevărat fiul unui dumnezeu? Poţi schimba destinul omenirii, îi poţi lua pe oameni de mână ca să le domoleşti ura şi poţi să faci lumea un loc mai bun? De la o călătorie la alta, de la o comunitate la alta, Pascal pleacă în căutarea originilor pentru a înţelege scopul misiunii sale. Ce va revela această Evanghelie după Lumea Nouă despre natura umanităţii şi locul divinităţii? Dincolo de frumuseţea, vioiciunea, umorul şi forţa romanului, cartea lui Maryse Condé vorbeşte despre inegalitate, rasism, condiţia femeii, libertate. Un roman care duce cu gândul la Evanghelia după Isus Cristos de José Saramago, memoriei căruia îi este dedicat.

Roman finalist la International Booker Prize 2023.

Premiul Noii Academii Suedeze pentru Literatură (Premiul Nobel alternativ) 2018.

3. O baie în iaz, pe ploaie

Autor: George Saunders

Editura: Trei, 2024

Traducere: Iulian Bocai

„De douăzeci de ani țin la Universitatea Syracuse un curs despre proza scurtă rusă de secol XIX. În acest curs de literatură rusă, pentru a înțelege mecanica prozei scurte («Cum funcționează chestia asta, la urma urmei?»), apelăm la câțiva dintre marii scriitori ruși ca să vedem cum au făcut ei… Așa se face că am hotărât să scriu această carte, să aștern pe hârtie câte ceva din ce-am descoperit împreună cu studenții mei de-a lungul anilor și, în felul acesta, să vă ofer și vouă o versiune modestă a acestui curs… Poveștile pe care le predau mă însoțesc mereu când scriu, ele sunt standardul înalt după care-mi măsor propria operă. (Vreau ca poveștile mele să impresioneze și să schimbe cititorii tot atât de mult pe cât m-au impresionat și m-au schimbat pe mine poveștile acestea rusești.) După atâția ani, textele îmi sunt ca niște vechi amici, pe care am prilejul să-i prezint unor viitori scriitori” - George Saunders.

George Saunders s-a născut în Amarillo, Texas, pe 2 decembrie 1958, și a crescut în Oak Forest, Illinois. Are o diplomă de licență în domeniul geofizicii la Colorado School of Mines și a făcut prospecțiuni geofizice în Indonezia, a fost constructor de acoperișuri în Chicago, portar în Beverly Hills și scriitor tehnic în Rochester, New York. Din 1997 ține un curs de scriere creativă la Universitatea Syracuse. A scris douăsprezece cărți, printre care se numără volumele de proză scurtă CivilWarLand in Bad Decline (1996; volum de debut), Pastoralia (2000), In Persuasion Nation (2006) și Zece Decembrie (Tenth of December, 2013), finalist la National Book Award și câștigător al Folio Prize 2014 pentru cea mai bună operă de ficțiune în limba engleză, cartea pentru copii The Very Persistent Gappers of Fri (2000) și romanul Lincoln între vieți (Lincoln in the Bardo, 2017), pentru care a câștigat Man Booker Prize în 2017.

4. Pilule matematice

Autor: Piergiorgio Odifreddi

Editura: Humanitas, 2024

Traducere: Liviu Ornea

Dacă sănătatea fizică poate fi menținută cu un medicament administrat zilnic, Piergiorgio Odifreddi ne propune Pilule matematice drept tratament preventiv pentru sănătatea minților noastre puse tot mai greu la încercare de iraționalitate și analfabetism științific. Stăpânind o vastă cultură, cu talent de povestitor, multă imaginație și ironie fină, Odifreddi ne dezvăluie legăturile matematicii nu doar cu științele naturii, evidente pentru fizicieni, chimiști sau biologi, dar și cele, adesea subtile, cu literatura, pictura, muzica, jocurile, economia, politica și filozofia. În ultimă instanță, Pilule matematice e un îndemn de a ne dezvolta perspicacitatea, de a privi cu atenție și curiozitate lumea în care trăim.

5. Tratat de filosofia emoției

Autor: Horia Vicențiu Pătrașcu

Editura: Humanitas, 2024

„Paginile cărții de față ne fac atenți atât la unele situații neobișnuite, nu arareori stranii, în care omul se recunoaște pe sine, cât și la lumea cu adevărat inepuizabilă a afectivității. Horia Vicențiu Pătrașcu ne întâmpină din nou cu o lucrare ce lasă în urmă canoanele obișnuite ale gândirii «pozitive». Titlul cărții ar putea totuși să ne surprindă. În definitiv, ce ar oferi nou înțelegerii noastre, astăzi, o perspectivă filozofică asupra unor sentimente și emoții? În ce fel poate fi regăsită, din această perspectivă mai liberă, lumea lor copleșitor de variată și dinamică?… Tocmai în acest continuu efort, de a recunoaște lumea mereu nouă și plină de contraste a spiritului, mai ales când sunt în joc trăiri omenești neobișnuit de intense, aș vedea o deschidere cu totul aparte a cărții de față” - Ștefan Afloroaei.

6. Cartea lui Cezar

Autoare: Angela Martin

Editura: Polirom, 2024

„La doar un an după un debut pe cât de «târziu», pe atât de spectaculos în proză cu romanul Valentina, frescă de familie central-europeană din Aradul secolului XX, Angela Martin revine cu o extensie a acestuia: Cartea lui Cezar, a doua parte dintr-un proiect romanesc amplu, de o clasicitate realistă complexă. Centrat asupra anilor comunismului ceaușist, preluând fire vechi și dezvoltând multe altele noi, romanul fiului Valentinei oferă o radiografie sensibilă a societății epocii și a «spectrelor» sale interbelice. Nu e doar o «carte»: e o lume” (Paul Cernat).

7. Urzică și oase

Autor: T. Kingfisher

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Andreea Roșeț

Marra nu a vrut niciodată să fie o eroină. Cu o fire retrasă, petrecându-și jumătate din viață într-o mănăstire, cea mai mică dintre cele trei fiice ale familiei regale e ușurată că nu a fost obligată să se mărite pentru a menține vreo alianță între tronuri. Dar sora ei nu a fost la fel de norocoasă și, după ani de tăcere, Marra s-a săturat să o vadă suferind în mâinile unui prinț puternic și abuziv. Căutând ajutor pentru misiunea de salvare, Marra va primi uneltele de care are nevoie, însă doar dacă va îndeplini trei sarcini aparent imposibile: să construiască un câine din oase, să coasă o pelerină din urzică și să prindă lumina Lunii într-un vas. Însă, așa cum se întâmplă în poveștile cu prinți și vrăjitoare, realizarea imposibilului este doar începutul. Eroină sau nu, însoțită de un fost cavaler dezonorat, o nașă ursitoare reticentă, o enigmatică vrăjitoare a morților și o pasăre posedată, Marra ar putea în sfârșit să aibă curajul să-și salveze sora și să răstoarne tronul.

„T. Kingfisher stăpânește magia întunecată prin care poveștile se transformă în romane fantasy moderne” - Marian Coman, redactor-șef Armada.

8. Patericul Franciscan

Editura: Humanitas, 2024

Traducere: Ștefan Acatrinei

„De 800 de ani, învățăturile, povețele și faptele Sfântului Francisc de Assisi nu încetează să fascineze și să pună pe gânduri oameni de culturi și confesiuni diferite. Ideile și valorile întruchipate de el - pacea, simplitatea, smerenia și dragostea față de întreaga creație - sunt mai actuale ca oricând. În anul jubiliar al stigmatelor lui, oferim tuturor iubitorilor de literatură acest mănunchi de flori ale spiritului, intrate în patrimoniul literaturii universale și franciscane” - Ștefan Acatrinei.

9. Drumul spre Soare-Răsare

Autoare: Ioana Nicolaie

Editura: Humanitas, 2024

O minunată pledoarie pentru ficțiune? O poveste de iubire care ține mai mult decât o singură viață? O mărturie despre artistul care nu-și împlinește destinul? O călătorie prin vămile văzduhului? Drumul spre Soare-Răsare, noul roman al Ioanei Nicolaie, este despre toate acestea, și mult mai mult de atât. În paginile lui se topesc istorii, povești, de la cea individuală, a eroului care trebuie să se salveze, și să fie salvat, prin aducere aminte, până la cele colective, care țin de Istoria mare, care ne desenează tuturor viețile. Realistă și fantastică în același timp, lumea cărții se dezvăluie, precum în picturile lui Chagall, nu doar imprevizibilă, ci și plină de culoare.

