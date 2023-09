Cărțile secerișului

1. Armele luminii

Autor: Ken Follett

Editura RAO, 2023

Al cincilea roman din seria Stâlpii Pământului, a cărui acțiune este plasată în timpul Revoluției Industriale, face parte dintr-o saga amplă (opt volume), o istorie a ultimilor o mie de ani ai civilizației occidentale. Acțiunea se conturează în (universul imaginar) Kingsbridge, la sfârșitul secolului al XVII-lea. Personajele lui Follett sunt implicate în revolte și greve și se opun cu violență recrutării obligatorii în armată. Greutățile și brutalitatea revoluției industriale sunt intensificate de un război de 23 de ani între Marea Britanie și Franța, un război care atinge punctul culminant în bătălia

de la Waterloo... Un regal de ficțiune istorică!

2. Templul de aur

Autor: Yukio Mishima

Editura Humanitas Fiction, 2023

Unul dintre cele mai cunoscute romane ale lui Mishima, „Templul de aur” a fost ecranizat de trei ori: în 1958 sub titlul Enjō (Conflagrația), în regia lui Kon Ichikawa, în 1976, cu titlul original Kinkakuji, în regia lui Yoichi Takabayashi, și în 1985 ca parte a filmului Mishima: A Life in Four Chapters, regizat de Paul Schrader și produs de Francis Ford Coppola și George Lucas.

În luna iulie a anului 1950, un tânăr preot budist dă foc templului Kinkakuji. În fața instanței, acuzatul declară că urăște frumusețea. Fascinat de fapta și de justificarea nemaiauzite, Mishima încearcă să înțeleagă ce se ascunde în spatele acestui răspuns: frumusețea imuabilă a templului vechi de secole aruncă în derizoriu fericirea efemeră și imperfectă a muritorilor, amintindu-le că lumea trecătoare nu le poate oferi nimic pe măsura năzuințelor lor.

3. Și caii se împușcă, nu-i așa?

Autor: Horace McCoy

Editura Humanitas Fiction, 2023

„Și caii se împușcă, nu-i așa?” - momentul culminant al carierei de scriitor a lui Horace McCoy - a stat la baza unui film celebru din 1969, nominalizat la nouă premii ale Academiei Americane de Film, în regia lui Sydney Pollack, cu Jane Fonda, Michael Sarrazin, Gig Young (Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar) și Red Buttons.

În 1932, Marea Criză îi împingea pe oameni la gesturi disperate. Doi actori lipsiți de șansă, Gloria și Robert, se înscriu la una dintre marile atracții ale vremii: maratonul de dans. Obligați să danseze săptămâni la rând, sub ochii spectatorilor în căutare de senzații tari, concurenții traversează un calvar inimaginabil, care devine o metaforă a supraviețuirii în anii cumpliți ai recesiunii.

4. Durerea

Autor: Alexandru Babeș

Editura Humanitas, 2023

În Durerea, Alexandru Babeș prezintă sintetic, clar și intuitiv mecanismele neurale responsabile pentru această trăire complexă, istoria descoperirii lor și eforturile continue ale medicilor de a găsi substanțe care să aline suferințele fizice sau să facă posibile intervențiile chirurgicale. La fel ca în precedenta sa carte, Povestea creierului, Alexandru Babeș împletește informația științifică riguroasă cu trimiteri la filozofie, literatură sau artă și cu relatarea unor episoade semnificative dezvăluind evoluția mentalităților și căile nu întotdeauna directe ale progresului cunoașterii.

„Durerea este un subiect pe care, de regulă, preferăm să-l evităm, dar care ne preocupă, ne frământă. Într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu, vom avea de-a face cu durerea. Este o întâlnire de la care nu ne putem sustrage. Durerea e universală, și asta explică faptul că de mai bine de două mii de ani oamenii își pun insistent întrebarea: Ce este, de fapt, durerea? Nu avem încă un răspuns definitiv, dar începe să se contureze, așa cum vom vedea, o nouă înțelegere a acestui concept. Cartea de față își propune să prezinte cum s-a ajuns la această viziune modernă, care au fost personajele care au influențat acest parcurs și cum ne-am luptat cu durerea cu mult înainte chiar de a încerca s-o înțelegem”. - Alexandru Babeș

5. Hitler și Stalin

Autor: Laurence Rees

Editura Litera, 2023

Doi dintre tiranii secolului XX se deosebesc de restul prin cruzimea și gradul în care au influențat cursul istoriei. Aliați pentru scurtă vreme în cel de-Al Doilea Război Mondial, Adolf Hitler și Iosif Stalin au încercat apoi să se anihileze reciproc în campanii de dimensiuni nemaivăzute de lumea modernă, afectând deopotrivă civili și soldați. Milioane de kilometri pătrați din Europa de Est au fost distruși în încleștarea lor pe viață și pe moarte, milioane de vieți au fost sacrificate.

Laurence Rees a cunoscut mai multe persoane care au trăit experiența de a lucra pentru Stalin și Hitler decât orice alt istoric. Folosind mărturiile lor, a compus un portret comparativ al răului, în care idealismul este poluat de pragmatism sângeros, iar suferința umană este folosită fără jenă pe post de instrument politic. Este o descriere uluitoare a două regimuri lipsite de ancoră morală și menite a se distruge unul pe altul, dar și pe cei prinși în câmpul vicios al conducerii lor.

6. Prima mea enciclopedie Larousse. Istoria lumii

Editura Litera, 2023

O primă carte despre istorie care îi va amuza pe cei mici și-i va purta într-o călătorie înapoi în timp: vor vedea cum arăta o vânătoare preistorică de mamuţi, vor afla secretele mumiilor de faraoni, vor citi despre asediul cavalerilor asupra unei fortăreţe medievale și vor petrece o zi la Versailles, la curtea Regelui-Soare…

7. Fata cu părul roșu

Autor: Buzzy Jackson

Editura Litera, 2023

1940, Amsterdam. Hannie Schaft, în vârstă de doar nouăsprezece ani, e o fată timidă, studentă la Drept, care nutrește ambiții mari în legătură cu viitorul ei. Dar visurile sunt sortite pieirii în vremuri de război, iar ascensiunea insidioasă a nazismului face ca prietenii cei mai apropiați ai lui Hannie să nu mai fie în siguranță nici chiar dacă se ascund. Deși tânără, Hannie nu poate să stea deoparte în timp ce amenințarea răului nazist sporește neîncetat. Mânată de dragoste și de revoltă, Hannie devine în curând o luptătoare cu arma în mână a mișcării olandeze de rezistență.

Bazat pe o poveste reală despre dragoste, loialitate și despre limitele cu care ne confruntăm atunci când ne sunt puse la încercare valorile fundamentale, Fata cu părul roșu este un roman dramatic și emoționant, construit cu toată rigoarea unei cercetări istorice minuțioase.

8. Arta prieteniei. Cum ne poate ajuta știința atașamentului

Autor: Marisa G. Franco

Editura Trei, 2023

Prietenia - valorizată de-a lungul secolelor, redusă la câteva click-uri și clickuri în prezent - ne poate ajuta să ne dezvoltăm emoțional, să ducem o viață mai lungă și mai sănătoasă, și chiar să ne revigorăm relațiile de cuplu, uneori împovărate de singurătatea celor doi parteneri. Și chiar dacă ne imaginăm că o relație de prietenie, odată închegată, merge de la sine, fără ca noi să depunem vreun efort, s-a demonstrat că, pentru a o păstra și îmbogăți, trebuie să ne implicăm activ și conștient în tot ce înseamnă aceasta.



Marisa G. Franco este psiholog, profesor la Universitatea din Maryland, SUA. Scrie despre prietenie pentru „Psychology Today” și colaborează cu „New York Times”, „Vice” și „The Telegraph”.

9. Autoblamarea. Învață să fii bun cu tine

Autor: Julia Bueno

Editura Trei, 2023

Critica de sine este un subiect veșnic actual și reprezintă deseori una dintre principalele probleme care îi aduc pe oameni aproape de psihoterapie, deși de puține ori ea este identificată ca atare. Pentru majoritatea oamenilor ea reprezintă o a doua natură, o obișnuință de care nu sunt conștienți și care se află în spatele trăirilor dificile, mai familiare, cum sunt, de exemplu, anxietatea, depresia, dificultățile legate de relațiile intime, dependențele, tulburările de comportament alimentar, durerea copleșitoare și - adesea sub cea mai agresivă formă a sa - autovătămarea și ideile suicidale.

În „Autoblamarea” sunt istorisite poveștile de viață a opt indivizi, exemple concludente pentru cele mai frecvente motive de autoînvinuire - părinții extrem de severi, bullyingul suferit în copilărie; perfecționismul despotic din cultura noastră occidentală contemporană; perpetuele stereotipuri și prejudecăți legate de gen, rasă și sexualitate; insistenta promovare a natalității de către societatea noastră și devastatoarea natură a suferinței legate de dificultățile procreării; dar și efectele nefaste ale unui tip de gândire religioasă fundamentalistă. Acestea scot în evidență modul în care repetatele critici venite din exterior tind să se ne afecteze pe nesimțite sentimentul propriei valori.

10. O fată pe nume Willow

Autor: Sabine Bohlmann

Editura Pandora M, 2023

O pădure fermecată și o fetiță cum nu s-au mai văzut.

Ce-ar putea face Willow cu o pădure? Căci asta a primit ea de la mătușa Alwina, o ditamai pădurea. Și nu numai atât. Fetița a primit și o căsuță nițel cam dărăpănată și ceva neașteptat: puterile de vrăjitoare ale mătușii. Dar chiar are Willow nevoie de toată această moștenire? Unde mai pui că ea trebuie să găsească alte trei fetițe cu darul vrăjitoriei. Unde s-a mai auzit așa ceva? Și, mai ales, cum să dea de ele? Din fericire, Willow nu e singură, căci vulpoiul Rufus o însoțește peste tot.

O carte pentru cei care vor să știe ce forțe tainice îi întâmpină în lumea înconjurătoare.

11. Ce am văzut în România Mică

Autor: Archibald (Gheorghe Rădulescu)

Editura Corint, 2023

Amintirile lui Archibald, cu toate micile feste pe care i le joacă memoria, construiesc un tablou original și plin de sevă despre ce au însemnat cele două mari partide din România regelui Carol I, liberalii și conservatorii, iar ilustrația de epocă a volumului de față ne ajută să intrăm în atmosfera socială, culturală și politică a vremii. Un deliciu!