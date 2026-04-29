9 cărți-vis de primăvară

1. Numărătoare de visuri

Autoare: Chimamanda Ngozi Adichie

Editura: Trei, 2026

Traducere: Iulia Gorzo

Chiamaka este o scriitoare nigeriană care trăiește în America. Singură în mijlocul pandemiei, își amintește de foștii iubiți și se luptă cu propriile alegeri și regrete. Zikora, cea mai bună prietenă a ei, este o avocată plină de succes care, trădată și cu inima frântă, trebuie să ceară ajutor de la persoana în care crede cel mai puțin. Omelogor, verișoara îndrăzneață și sinceră a lui Chiamaka, este o femeie cunoscută în Nigeria, a cărei încredere se clatină în fața propriei reflexivități. Iar Kadiatou, menajera lui Chiamaka, își crește cu mândrie fiica în America, dar se confruntă cu o dificultate de neimaginat care amenință tot ceea ce a realizat până acum. În Numărătoare de visuri, Adichie abordează însăși natura iubirii. Este fericirea adevărată atinsă vreodată sau e doar o stare trecătoare? Cât de sinceri trebuie să fim cu noi înșine pentru a iubi și a fi iubiți? O reflecție pătrunzătoare asupra alegerilor pe care le facem și a celor făcute pentru noi, asupra fiicelor și mamelor, asupra lumii noastre care depinde de legăturile cu ceilalți, Numărătoare de visuri pulsează de emoție și observații profunde despre sufletul uman, într-un stil frumos, puternic.

Chimamanda Ngozi Adichie a crescut în Nigeria. Cărțile ei au fost traduse în peste 55 de limbi. Este autoarea romanelor Purple Hibiscus, care a câștigat Commonwealth Writers’ Prize, Half of a Yellow Sun, care a primit Women’s Prize for Fiction „Best of the Best“ și Americanah, care a câștigat National Book Critics Circle Award; a mai scris volumele de povestiri și eseuri The Thing Around Your Neck, We Should All Be Feminists și Dear Ijeawele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions. Recent a publicat un eseu despre pierderea tatălui, Notes on Grief, și Mama’s Sleeping Scarf, o carte pentru copii scrisă sub pseudonimul Nwa Grace-James.

2. Strania istorie tumultuoasă

Autoare: Claire Messud

Editura: Trei, 2026

Traducere: Mariana Piroteală

Timp de șapte decenii, între 1940 și 2010, familia Cassar, de origine franceză, este mereu pe drumuri - separată în haosul celui de-Al Doilea Război Mondial, fugind dintr-o patrie colonială complicată și rămânând în cele din urmă, după independența Algeriei, fără o patrie a lor. Această Stranie istorie tumultuoasă, povestită din perspectivă istorică, e mai presus de toate o poveste de familie: a patriarhului Gaston și a soției sale Lucienne, învăluiți într-un mit al iubirii perfecte care îi sufocă pe copiii lor; a lui François și Denise, frați devotați, legați de ciudățenia familiei lor; despre căsătoria lui François cu Barbara, o femeie atât de diferită din punct de vedere cultural încât abia se pot înțelege unul pe celălalt; sau despre Chloe, rezultatul acestei uniri, care consideră că relatarea acestor povești îngropate le va aduce tuturor pacea.

Claire Messud, romancieră americană de succes și profesoară de scriere creativă, este cunoscută mai ales ca autoare a romanului Copiii împăratului. A studiat la Cambridge și Yale. Cărțile sale Când lumea stătea în loc și The Hunters au fost finaliste la PEN/Faulkner Award. The Last Life a fost desemnat cel mai bun roman al anului de către Publishers Weekly. Locuiește în Cambridge, Massachusetts, împreună cu soțul și copiii ei.

Roman nominalizat la The Booker Prize 2024 și Giller prize 2024.

3. Viețile și morțile lui Constantin Noica

Autoare: Tatiana Niculescu

Editura: Humanitas, 2026

„Cine se încumetă să scrie o biografie critică a lui Constantin Noica are de înfruntat, mai întâi, mitologia creată în jurul acestui om cu totul aparte. Apoi, are de descifrat așezarea lui în fiecare dintre epocile pe care le-a traversat și modul lui de a coabita cu totalitarismul de orice fel. Un biograf onest va încerca să înțeleagă lecturile, traumele, gândirea și construcția de sine ale unui filozof al limbajului care mânuiește cuvintele cu uluitoare subtilitate. În fine, ca să scrii despre Noica trebuie să reziști farmecelor lui, precum Ulise cântecului sirenelor, priponit de catargul propriei lucidități” - Tatiana Niculescu.

4. Cărticica de înțelepciune

Autor: C.S. Lewis

Editura: Humanitas, 2026

Traducere: Iustina Croitoru

„Nimeni nu va reuși vreodată să fie original dacă va căuta cu tot dinadinsul originalitatea; în schimb, dacă încerci pur și simplu să rostești adevărul (fără să te preocupe în mod special de câte ori a fost rostit înainte), atunci, de nouă ori din zece, vei fi original fără să-ți dai seama” - C. S. Lewis.

Antologie întocmită de Andrea Kirk Assaf și Kelly Anne Leahy.

5. Dilemele femeilor muncitoare

Autoare: Fumio Yamamoto

Editura: Trei, 2026

Traducere: Magda Ciubăcan

Haruka vorbește tot timpul despre boala ei, deși încearcă din răsputeri s-o lase în urmă. Odată vindecată, prietenii și familia o înconjoară cu căldura lor, dar ea se lasă posedată de amintirea suferinței, care i-a devenit o a doua identitate. Izumi trebuie să-și găsească un loc de muncă, dar își privește viitorul cu îndoială. Ce-ar fi dacă ar căuta fericirea într-o viață fără soț, fără să muncească? În fiecare seară, Katō încearcă să-și ducă la capăt tura la magazinul nonstop fără să fie hărțuită. După șapte ani de conviețuire cu iubitul ei, Mito trebuie să aleagă între căsătorie și perspectiva singurătății. Numai că viitorul soț e șomer de multă vreme și tot ce-i mai leagă e trecutul, timpul petrecut împreună.

În Dilemele femeilor muncitoare, Fumio Yamamoto surprinde îndoielile și certitudinile femeilor japoneze, pe fundalul unei societăți prinse între emancipare și tradiție, între propriile aspirații și așteptările generațiilor trecute. Scriitoarea japoneză Fumio Yamamoto (1962-2021) este cunoscută cititorului contemporan pentru umorul și inteligența cu care descrie locul femeii în societate. Recunoașterea în lumea literară a venit odată cu romanul Loveaholic, cu care Fumio Yamamoto a câștigat Premiul Eiji Yoshikawa pentru scriitori debutanți. Dilemele femeilor muncitoare i-a adus prestigiosul Premiu Naoki și a devenit repede bestseller, cu 500.000 de exemplare vândute. Ultimul ei roman, Rotație și revoluție, a fost distins cu Premiul Shimase și cu Premiul Chūō Kōron în 2021.

6. Viața fericită

Autor: David Foenkinos

Editura: Humanitas Fiction

Traducere: Iuliana Glăvan

Bestseller în Franța, cu mai bine de 168.000 de exemplare vândute în primele luni, Viața fericită, de David Foenkinos, este un roman profund și actual despre sensul fericirii și curajul de a-ți schimba viața.

7. Însemnările unui biciclist…

Autor: Darv Voiculescu

Editura: Corint, 2026

Dintre relatările, impresiile de pe front și de călătorie sau dintre textele cu caracter memorialistic privitoare la Războaiele Balcanice sau la Marele Război, scrise de militari sau de civili, mai întotdeauna avem la dispoziție și punem în prim-plan contribuțiile unor personalități, ale unor autori cu notorietate și mai rar pe cele scrise de cărturari „de provincie”.

Pentru a judeca valoarea cărții scrise de Darv Voiculescu, merită subliniat acest aspect: autorul nu este o personalitate ci, dimpotrivă, este unul dintre autorii „mici”, care ne prezintă o perspectivă mult mai directă, mai din mijlocul soldaților, subofițerilor și ofițerilor români participanți la campania din Bulgaria, oferind unghiuri și detalii pe care autori aflați în poziții guvernamentale importante sau jurnaliști și scriitori cunoscuți nu le-au putut oferi.

8. Un aviator pe Frontul de Est și pe Frontul secret

Autor: Matei Ghica Cantacuzino

Editura: Corint, 2026

„Tati era convins că locul României ar fi fost lângă Aliați (Europa de Vest). În aprilie 1943, îi încredințase mamei o scrisoare pentru noi; plicul nu trebuia deschis decât într-un «caz grav»… Mama l-a pus într-o cutie metalică - un cadou de la regele Ferdinand - și l-a ascuns în imensul tufiș de mahonia, plin de țepi, din fața casei. În iunie 1944, eram la masă când radioul ne-a anunțat «dezertarea căpitanului Matei Ghica Cantacuzino cu bombardierul Heinkel, de la Ianca, spre dușmanii noștri englezi». La puțină vreme după aceea, am aflat și de condamnarea sa la moarte, ca «dezertor». În scrisoare, tata ne explica gestul lui și intențiile sale patriotice. Evident, am plâns cu hohote când am auzit știrea. Cum era posibil ca un om atât de curajos pe front să fie condamnat de țara lui? Când îl vom revedea? Unde? Am mai avut vești de la el doar după 23 august 1944” - Irina Ghica Cantacuzino.

9. Din culisele serviciilor secrete

Autor: Serghei Jirnov

Editura: Corint, 2026

Traducere: Irinel Antoniu

Să pătrundem în universul complex al spionajului alături de Serghei Jirnov, martor privilegiat al istoriei secrete! Din perspectiva sa de fost ofițer KGB, el dezvăluie mecanismele ascunse ale unor operațiuni clandestine efectuate de ofițerii celor mai importante agenții din lume: CIA, MI6, Mossad și, bineînțeles, KGB. Volumul surprinde jocuri de putere, adevăruri nespuse, rivalități globale și momente-cheie care au modelat echilibrul de forțe pe scena internațională într-o lume în care nimic nu este zugrăvit doar în alb sau negru.

