9 cărți-răsfăț

1. Emma

Autor: Jean Renno

Editura: Trei, 2025

Traducere: Ruxandra Chiriță

Maseuză într-un centru de talasoterapie din Bretania și încă afectată de moartea mamei sale, Emma este trimisă în Sultanatul Oman pentru a pregăti echipa unui centru de wellness. Dar misiunea aceasta o duce și în brațele unui bărbat misterios și în fața morții. Prinsă în centrul unei afaceri de stat cu implicații deosebit de grave și vânată de trimiși ai Palatului Muscat, Emma devine femeia periculoasă care trebuie ucisă. Astfel, maseuza ale cărei mâini fac minuni se transformă într-o femeie neînfricată, un adversar redutabil care nu poate fi anihilat. Și care ar putea ajuta serviciile secrete franceze să-și învingă oponenții.

Jean Renno (Juan Moreno y Herrera Jiménez) s-a născut pe 30 iulie 1948 în Casablanca, Maroc, din părinți spanioli refugiați în Africa pentru a scăpa de regimul fascist al lui Franco. A debutat în cinematografie în 1978, cu rolul din L'Hypothèse du tableau volé. De atunci a jucat în peste o sută de filme, piese de teatru și seriale TV, cu prestații notabile în Le Grand Bleu, Léon și Nikita. Emma este primul său roman.

2. Îndoiala

Autor: Geoffrey Beattie

Editura: Humanitas, 2025

Traducere: Vlad Russo

Împletind cele mai recente cercetări științifice din domeniu cu studii de caz asupra unor figuri celebre ca Jung, Kafka, Picasso și Alan Turing, Geoffrey Beattie prezintă îndoiala ca pe unul dintre conceptele centrale ale psihologiei. De la îndoiala de sine și sindromul impostorului la transformarea în armă a îndoielii cu privire la schimbările climatice, autorul ne arată în ce fel se insinuează această stare în mintea noastră, cum se dezvoltă și ajunge să ne schimbe. Îndoiala poate fi un mecanism rațional sau irațional, sistematic sau aleatoriu, sănătos sau patologic, productiv sau neproductiv. Doar de noi depinde s-o recunoaștem, s-o înțelegem și să-i evaluăm costurile în plan personal și social.

3. Un ghem de minciuni

Autoare: Clare Mackintosh

Editura: Trei, 2025

Traducere: Liviu Szoke

Camera de filmat nu minte niciodată, se spune. Dar în această emisiune nu poți crede nimic din ceea ce vezi. Blocați în munții din Țara Galilor, șapte concurenți dintr-un reality-show habar n-au la ce s-au înscris. Fiecare dintre acești străini are un secret. Dacă un alt jucător poate ghici adevărul, cel vizat nu va fi doar eliminat, ci expus în direct la televizor. Miza este mai mare decât și-au imaginat vreodată și sunt prinși în capcană. Dispariția unui concurent nu trebuia să facă parte din scenariu. Detectiva Ffion Morgan trebuie să lase deoparte ceea ce a urmărit pe ecran și să afle cine sunt acești oameni cu adevărat - știind că nu poate avea încredere în niciunul. Iar când un criminal atacă, Ffion știe că fiecare dintre suspecți are un alibi... dar și un secret pentru care merită să ucidă.

4. Inchiziția

Autor: Toby Green

Editura: Litera, 2025

Traducere: Gabriel Stoian

Care au fost motivele înființării Inchiziției? De ce provoca atâta teamă? Cine erau victimele torturate și arse? Toby Green readuce la viață această istorie cu ajutorul uriașei arhive inchizitoriale păstrate și prezintă nenumărate cazuri judecate de Sfântul Oficiu, de la arhiepiscopi la oameni obișnuiți, victime inocente ale unui sistem diabolic. Deși înspăimântătoare, aceste povești sunt un exemplu al rezistenței spiritului uman în fața absurdului și a răului. Toby Green ne dezvăluie mecanismele prin care pot apărea persecuția și teroarea, dar și felul în care pot fi evitate. „Inchizitia” este un avertisment venit din trecut, o lecție a istoriei pentru noi toți.

5a. Apă

Autor: John Boyne

Editura: Rao, 2025

Vanessa are un trecut chinuitor și multe secrete tulburătoare. Se mută pe o mică insulă de pe coasta Irlandei, unde încearcă să se împace cu sine și să înceapă o nouă viață. Aici își dă seama că rolul ei în evenimentele tragice din trecut ar putea fi mai mare decât credea. Incitant și seducător, „Apă” este un roman despre vinovăție și puterea iertării. Constituie unul din cele patru titluri ale seriei Elemente, serie care mai include: „Pământ”, „Aer” și „Foc”.

5b. Pământ

Autor: John Boyne

Editura: Rao, 2025

Evan a crescut pe o insulă mică în largul coastei Irlandei. Are de înfruntat două provocări majore: este considerat un fotbalist talentat, dar el vrea să devină artist; este gay, dar în comunitatea sa conservatoare asta nu este acceptabil. Un roman complex, explorând partea întunecată a lumii sportului profesionist, „Pământ” este o poveste despre găsirea unui loc în lume și unul din cele patru titluri ale seriei Elemente: „Apă”, „Aer”, „Foc”.

6. Monștri

Autor: Simon Sebag Montefiore

Editura: Litera, 2025

„Moartea unui om este o tragedie; moartea a milioane de oameni reprezintă doar o statistică, ar fi declarat cândva Stalin, unul dintre monștrii secolului XX. Alături de Hitler și Mao, el a înfăptuit cele mai atroce crime din întreaga istorie a umanității. Milioanele de evrei uciși în Holocaust și milioanele de ruși trimiși în gulaguri nu vor putea fi șterse ușor din memoria colectivă. Însă istoria a avut dintotdeauna o față întunecată. „Monștri” este o cronică a celor mai detestate personaje din istoria lumii, prezentate cronologic, din vremurile biblice până în cele moderne. Lista cuprinde mai bine de 100 de nume, conducători de stat, despoți însetați de sânge sau criminali în serie, de la Caligula și Ivan cel Groaznic la Elena și Nicolae Ceaușescu, supranumiți „soții Macbeth”.

7. Ochii linxului

Autoare: Karin Smirnoff

Editura: Trei, 2025

Traducere: Cristina Ekholm

Nordul îndepărtat al Suediei e din ce în ce mai friguros; chiar și primăvara, orașul Gasskas este îngropat sub o zăpadă necruțătoare. Pe măsură ce temperaturile scad, se încing tensiunile dintre o corporație globală care exploatează fără scrupule resursele naturale ale zonei și localnicii care au conturi de reglat. Între timp, Lisbeth este la Stockholm, căutând să umple golul lăsat de cea mai nouă relație eșuată. Când descoperă că Plague, amicul ei hacker, a fost răpit și dus în nord și se trezește cu nepoata ei, Svala, la ușă, nu are de ales decât să se întoarcă la Gasskas - cu Mikael Blomkvist alături. Curând dispare și Svala, iar cele mai mari temeri ale lui Lisbeth se întorc să o bântuie... Ademeniți înapoi într-un oraș plin de fărădelegi, prădători deghizați în salvatori și dușmani care pozează în prieteni, forțați să-și înfrunte propriul trecut și pe cel al celor dragi, Salander și Blomkvist trebuie să dezlege o istorie violentă înainte de a fi prea târziu. Un thriller sinuos, vertiginos și puternic, care dă o viață nouă seriei epice și personajelor de neuitat ale lui Stieg Larsson.

8. Mică istorie a religiei

Autor: Michael Holloway

Editura: Litera, 2025

Scrisă pentru credincioși, dar și pentru atei - și mai ales pentru tinerii cititori - „Mica istorie a religiei” ne poartă de-a lungul epocilor, de la primele manifestări de credință până în prezent. Fiind un ghid empatic, dar manifestând discernământ în ceea ce privește importanța credinței, Richard Holloway ne introduce în istoria și sistemele de credințe ale religiilor majore ale omenirii: iudaismul, islamul, creștinismul, budismul și hinduismul. Holloway explorează și explică și proveniența credințelor religioase, modul cum diferențele de credință conduc uneori la ostilitate și violență, ce este o sectă și ce este un cult și nu numai. Pe tot parcursul cărții, autorul încurajează curiozitatea și toleranța, accentuează nuanța și misterul și reface cu calm sentimentul valorii credinței.

9. Șapte ani stranii

Autor: Mircea Cărtărescu

Editura: Humanitas, 2025

„E ca şi când aș fi ghidat cu blândeţe printre scrieri, filme, muzică, peisaje şi mii de feluri de tristeţe. Cineva îmi atinge uşor, dar insistent, tâmplele cu palma, cum îndrumi o pisică spre vasul cu mâncare sau apă, îmi şi vorbeşte peltic şi rudimentar, ca unui bebeluş. Pentru mine gesturile lui sunt însă teribile îndemnuri şi interdicţii, iar vocea e insuportabilă ca de un tunet. Mi se impune ce să citesc, ce să ascult, dar de atâtea porunci (cele câteva trilioane scrise pe plăcile de piatră), de atâtea afurisite porunci pe secundă nu pot decât să-ncremenesc, deşi niciuna nu-mi spune «încremeneşte!». Lumea e ţăndări şi aşchii, fiecare indescriptibilă geometric, şi care nu se-mbină, fiindcă cele mai multe sunt din materie-ntunecată. Iar dacă nu se-mbină-n mintea mea, nu se-mbină nici în scrisul meu şi, prin urmare, lumea mea nu mai există. Mai există doar tristeţea mea de pe altă lume. «Arată-mi slava Ta!», am strigat, şi El m-a pus într-o crestătură în stâncă. Naşterea mea n-am putut-o vedea, căci nu poate omul să-şi vadă naşterea şi să trăiască. A trecut pe lângă mine copilăria mea, şi slava Lui nu era-n ea. A trecut apoi adolescenţa, şi slava Lui nu era-n ea. Au trecut anii bărbăţiei mele, şi slava Lui nu era nici acolo. Apoi a venit bătrâneţea, urmată de un susur blând. A urmat noaptea fără sfârşit”.



››› Vezi galeria foto ‹‹‹





