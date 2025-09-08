9 cărți-curcubeu

1. Istoria culturii române

Autor: Ovidiu Pecican

Editura: Cuantic, 2025

Cartea lui Ovidiu Pecican este o amplă sinteză dedicată evoluției culturii române de la începuturile sale până în secolul al XVI-lea, analizată atât în context intern, cât și în raport cu influențele externe majore. Istoricul își ancorează demersul în tradiția marilor istorici și eseiști precum Nicolae Iorga, Constantin C. Giurescu, Mircea Eliade, Adrian Marino sau Lucian Blaga, preluând ideea necesității unei sinteze culturale complexe, capabile să surprindă multiplicitatea de influențe, direcții și forme de expresie care au conturat identitatea românească.

Una dintre temele centrale este caracterizarea spațiului românesc drept zonă de frontieră - atât geografică, cât și culturală - între Occidentul latin, Orientul bizantin și lumea balcanică, respectiv între Europa Centrală, Răsăritul slav și influențele turanice. Această poziționare a determinat un destin marcat de contacte, sinteze și conflicte, dar și de o permanentă nevoie de adaptare. Ovidiu Pecican explorează multiple interpretări ale acestei condiții, de la viziunea eroică a lui Ioan Slavici la abordările critice sau paradoxale ale lui Mircea Eliade, Lucian Boia și Ioan-Aurel Pop.

2. Călătorie către curcubeu

Autor: Yasunari Kawabata

Editura: Humanitas Fiction, 2025

Traducere: George T. Șipoș

Tradus pentru prima oară în limba română, Călătorie către curcubeu, unul dintre primele romane publicate de Yasunari Kawabata, urmărește o familie complexă încă nevindecată de rănile trecutului. Cartea a fost ecranizată în 1956, în regia lui Kōji Shima, Kawabata semnând, alături de Toshio Yasumi, scenariul peliculei.

Într-o lume încă neașezată după cel de-Al Doilea Război Mondial, două surori - fetele arhitectului Mizuhara cu mame diferite - se luptă să-și înțeleagă soarta și să-și afle calea. Asako, mezina, care experimentează dragostea pentru prima dată, este obsedată de găsirea unei a treia surori, fiica unei curtezane din Kyōto, în timp ce Momoko, sora cea mare - bântuită de pierderea iubitului ei kamikaze și de ultimele lor zile tulburătoare împreună -, își caută alinarea într-o serie de aventuri fără speranță. Pe parcursul unui an, călătorind prin Japonia înfrântă, ale cărei splendori de arhitectură își pierd aura mitică, devenind obiective turistice sau fiind reconvertite în hoteluri, personajele încearcă să-și câștige echilibrul, restabilind „o punte între suflete”, dar și o cale de comunicare, de reînnodare a legăturilor între prezent și trecut, între viață și moarte, în descifrarea unui sens al istoriei personale și colective.

3. Drumul de sare

Autoare: Raynor Winn

Editura: Act și Politon, 2025

Traducere: Mihaela Ioncelescu

Povestea adevărată a lui Moth și a lui Raynor Winn a stârnit încă de la apariția ei, în anul 2018, un interes enorm atât din partea cititorilor obișnuiți, cât și din partea criticilor. Dacă dai o simplă căutare pe Google după titlul cărții, motorul de căutare îți va returna peste 100 de milioane de răspunsuri. Pe Amazon Marea Britanie cartea are peste 37.000 de recenzii de la cititori, majoritatea pozitive și cam tot atât de multe și pe Amazon Statele Unite ale Americii. Succesul ieșit din comun al cărții se datorează faptului că povestea are toate ingredientele unei scrieri de succes: este reală, stârnește compasiune și empatie, prezintă o soluție ieșită din comun pentru o problemă gravă, descrie pas cu pas o călătorie lungă, plină de provocări, al cărei sfârșit nu este câtuși de puțin previzibil, implică pierdere, suferință, dramă, dar și o abordare optimistă a dificultăților pe care viața ni le scoate la un moment dat în cale, o abordare pe care, probabil, ne-am dori să o putem avea cu toții în fața problemelor noastre.

4. Piatra Lunii

Autor: Wilkie Collins

Editura: Corint, 2025

Traducere: Lidia Grădinaru

Carte poliţistă care întemeiază romanul britanic modern de gen, Piatra Lunii este povestea unui diamant excepţional care ajunge, printr-un testament, în posesia tinerei lady Rachel Verinder. Dincolo de zidurile casei ei din Yorkshire pândesc preoţi hinduşi, veniţi să recupereze piatra sfântă, pradă de război a colonizatorilor britanici. De aceea, când Piatra Lunii dispare din camera lui Rachel, explicaţia cazului pare la îndemână. Însă ancheta detectivului Cuff descoperă o istorie mult mai complicată şi un număr neobişnuit de mare de suspecţi: o cameristă complexată, îndrăgostită fără speranţă de logodnicul lui Rachel, vărul lui Rachel, Franklin Blake, sau chiar tânăra moştenitoare în persoană.

5. Lumile lui Slavici

Autoare: Ioana Bolovan

Editura: Școala Ardeleană, 2025

„În orientarea sa filohabsburgică, Slavici nu s-a dovedit un habotnic fără discernământ. El a apreciat «binefacerile» aduse de Curtea de la Viena românilor din Transilvania după 1700, dar a fost onest și a recunoscut modul agresiv și ilegal în care Austria a obținut/a ocupat Bucovina în anul 1775, dezmembrând Moldova. Este posibil ca lucrările sale în manuscris, confiscate în momentul arestării, să fi fost cu adevărat pierdute în timpul evacuării autorităților guvernamentale de la București la Iași, în vara lui 1916, după cum nu se poate exclude nici că acestea au fost «pierdute» cu bună știință de cineva nemulțumit de atitudinea politică și comportamentul rectiliniu al marelui scriitor. Referitor la avatarurile prin care a trecut Ioan Slavici în anii Marelui Război mai rămân numeroase aspecte controversate care merită să fie reevaluate și cunoscute mai bine. Să fi suferit scriitorul arădean de bipolarism sau aprecierile încadrabile unui spectru larg care variază între «trădător» și patriot derivă din interpretarea unilaterală a biografiei sale? Poate că la finalul lecturii acestor pagini vom putea să-i apreciem mai detașat devotamentul față de națiune, dar și să-i acceptăm și să-i înțelegem mai bine opțiunile geopolitice, care i-au atras atâtea animozități în epocă și catalogări mult prea dure în timpul vieții, dar și ulterior” - Ioan Bolovan.

6. Furie

Autor: Salman Rushdie

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Vlad Russo

Profesorul Malik Solanka, istoric al ideilor şi plăsmuitor de păpuşi de renume mondial, decide într-o zi să-şi abandoneze viaţa şi familia de la Londra, fără nicio explicaţie, şi să evadeze la New York. Solanka simte în taină o furie nimicitoare îndreptată împotriva tuturor şi se teme că îi va scăpa la un moment dat de sub control, întorcându-se împotriva celor dragi. Soseşte la New York într-o epocă de aur a consumului, când America se află în culmea bogăţiei şi puterii ei, şi încearcă să se piardă pe sine în efervescenţa vieţii metropolei. Însă, oriunde merge, îl întâmpină aceeaşi furie. Undeva în oraş, un ucigaş în serie începe să facă victime printre fetele frumoase şi stilate din mediul exclusivist al celor bogaţi, iar crimele par să coincidă în mod ciudat cu anumite episoade de amnezie prin care trece profesorul.

7. Intermezzo

Autoare: Sally Rooney

Editura: Curtea Veche, 2025

Traducere: Cristina Ștefan

Sunt frați, însă au puține lucruri în comun. Peter Koubek este un avocat din Dublin în vârstă de treizeci și doi de ani - competent, curajos și de astill. Pe de altă parte, la douăzeci și doi de ani, campion la șah și proaspăt ieșit de pe băncile facultății, sfiosul Ivan abia își începe viața. În urma morții tatălui lor, constată că, uniți de suferință, trăiesc în lumi răsturnate: în vreme ce Peter face față înghițind pumni de pastille și pierzându-se în legături tulburi, pentru Ivan se înfiripă, nesperat, o relație amoroasă. Între ei, ca niște ancore pe timp de furtună, Sylvia, Naomi și Margaret își păstrează gândirea limpede. Doliul deschide, pentru cei doi frați, un spațiu nou în care să se distanțeze și să se reapropie, o perioadă cu dorințe, disperare și posibilități noi.

O poveste extraordinar de emoționantă despre durere, familie și diferitele forme ale iubirii.

8. Despre toate fenomenele paranormale pe scurt

Autor: Terje G. Simonsen

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Ovidiu-Gheorghe Ruţa

O cercetare cuprinzătoare a paranormalului care combină istorii din folclor uitate cu dovezi ale unor experimente parapsihologice efectuate în laboratoare şi cu fragmente de jurnal scrise de oameni de ştiinţă, arheologi, antropologi, psihologi, mediumuri, filosofi şi chiar celebrităţi, ce relatează diferite întâmplări ieşite din comun. Explorând posibilitatea ca fenomenele paranormale să fie reale, această călătorie înspre Zona Crepusculară a conştiinţei umane este serioasă - mai ales din punct de vedere ştiinţific - şi amuzantă în acelaşi timp. Cititorii vor fi surprinşi să afle că oameni de ştiinţă renumiţi, unii dintre ei laureaţi ai Premiului Nobel, au afirmat că telepatia este reală, că palatul Cleopatrei şi mormântul lui Richard al III-lea au fost descoperite cu ajutorul clarviziunii şi că armata Statelor Unite ale Americii împreună cu CIA s-au implicat în experimente paranormale pentru a-şi îmbunătăţi tehnicile de spionaj. Autorul propune ideea că toţi oamenii (posibil chiar toate fiinţele vii) sunt conectaţi la un soi de Internet Mintal, care le permite să facă schimb de „e-mailuri telepatice” şi să aibă experienţe premonitorii. Este oare posibil ca ceea ce numim acum „supranatural” să fie de fapt un tip de comunicare neînţeles de noi încă, prin intermediul acestei „reţele”?

9. Rune, noduri, semne

Autor: Gavril Pompei

Editura: Școala Ardeleană, 2025

„La nivelul mai fiecărui poem spaţiul poetic se configurează ca metamorfoză imprevizibilă, într-un limbaj uneori ermetizant sau, câteodată, mizând pe figurile paradoxului şi ale sofismului. Primei modalităţi îi aparţin de regulă poeziile în prozodia clasicizantă care, de altfel, sunt şi cele mai împlinite artistic. În unele întâlneşti nişte bine asimilate inflexiuni din stilistica argheziană sau mai ales din cea barbiană, însă cu adevărat surprinzătoare este ingeniozitatea manieristică a sintaxei; cu precizarea că manierismul trebuie înţeles nu numai ca dexteritate formală, ci şi ca substanţă, ca un mod de reprezentare a universului” (Petru Poantă).

