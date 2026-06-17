9 cărți în trena vacanței

1. Scrisoare către Augustin

Autor: Lucian Croitoru

Editura: Curtea Veche, 2026

„A spune pe scurt ce te ghidează când scrii un text este important pentru cititor. În cazul meu, ceea ce vreau să spun pe scurt este că evenimente cum sunt crizele economice și sociale sau evoluțiile aparent greu de înțeles, cum sunt revenirea naționalismului, intensificarea extremismului, înmulțirea războaielor, sunt expresia unei contradicții puternice între modul în care evoluează societatea și tipul de politici prin care autoritățile încearcă să influențeze această evoluție. Ceea ce a dat direcție gândirii mele a fost filosofia hayekiană referitoare la evoluția selectivă a regulilor și a instituțiilor și la formarea spontană a ordinii sociale. E ca și când, prin vâltoarea acestor evenimente, am mers cu Hayek de mână” - Lucian Croitoru.

Lucian Croitoru s-a născut în 1957 la Otopeni. A absolvit, în 1982, cursurile Facultății de Planificare și Cibernetică Economică din cadrul ASE, iar în 1995 a devenit doctor în economie. În februarie 2017, a obținut poziția de profesor de macroeconomie internațională la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul ASE, catedră la care a activat anterior, încă din 1998, ca profesor asociat. Este membru al Comitetului de Politică Monetară din cadrul BNR.

2. Livada

Autoare: Marina Stepnova

Editura: Curtea Veche, 2026

Traducere: Luana Schidu

Tusia e un copil ca niciun altul: într-o societate rigidă, sufocată de convenții, se comportă total independent, diferit de orice s-ar aștepta de la ea. Un medic cu povara unui secret apăsător, sosit tocmai la timp pentru a-i da o șansă la viață, îi devine mai apropiat decât un părinte și destinele lor se împletesc într-o poveste fermecătoare, cu mister și ramificații nebănuite, întâlniri între personaje fictive și reale, iubire, ură, curaj sau neputințe și, nu în ultimul rând, o poveste despre cât de greu este să fii liber într-o lume lipsită de libertate.

3. Placebo

Autor: Cătălin Vasilescu

Editura: Humanitas, 2026

„Originalitatea cărții lui Cătălin Vasilescu e dată de felul în care istorisește, cu talent de romancier, momente cruciale din istoria medicinei moderne. Omului de știință, profesorului și chirurgului cu mână sigură i se substituie scriitorul capabil să mânuiască laparoscopul imaginației narative, să intre în pielea unor personaje importante prin experiențele și descoperirile lor științifice, atent documentate. Fără să-și idealizeze eroii, cărora omenirea le datorează enorm, autorul nu ezită să scoată la lumină și unele aderențe ideologice, etic discutabile, într-o construcție literară pasionantă și instructivă” - Adriana Bittel.

4. Lumea noastră orwelliană

Autor: Thierry Wolton

Editura: Humanitas, 2026

Traducere: Martin Zemleacov

„Cartea lui Thierry Wolton este o privire lucidă şi profundă asupra lumii în care trăim. Se află, cuprinse în ea, patologiile şi neliniştile ei, de la renaşterea autocraţiilor până la revenirea conflictelor şi a războaielor. Ceea ce domină este un sentiment acut al neliniştii, ca şi o anxietate legată de viitorul în care suntem deja prizonieri. Ceea ce era cândva un proiect orwellian a devenit realitatea cotidianului nostru. Omul este din ce în ce mai singur în faţa supravegherii digitale, care îl deposedează de libertate, iar vechiul totalitarism se reinventează, precum în cazul Republicii Populare Chineze, ca un ochi ce vede tot. În acest timp al mutaţiilor, paginile lui Thierry Wolton capătă o intensitate vizionară: cu pasiunea unui moralist, istoricul ne dezvăluie adâncurile în care suntem pe cale de a coborî, pentru a ne aminti de lumina vizionară a demnităţii umane, cea la care nu putem renunţa niciodată” - Ioan Stanomir.

5. Antoine de Saint-Exupéry: ultimul zbor

Autori: Jacques Pradel, Luc Vanrell

Editura: Corint, 2026

Traducere: Sorin Cristescu

Aerodromul Bastia-Borgo. Luni, 31 iulie 1944, ora 8.45. În acea dimineață, maiorul Antoine de Saint-Exupéry a decolat la bordul avionului său P-38 Lightning, având ca destinație sudul Franței, într-o misiune de cercetare din care nu avea să se mai întoarcă. Timp de aproape 60 de ani, încercările de a localiza epava avionului s-au dovedit zadarnice, dar în 1998 un pescar din Marsilia a descoperit într-una din plasele sale brățara aviatorului dispărut. La scurt timp după aceea, scafandrul și arheologul Luc Vanrell a identificat oficial resturile avionului pilotat de Saint-Exupéry în apropiere de Marsilia. Acest fapt a marcat începutul unei investigații incredibile, demarată pentru a înțelege de ce avionul celui mai cunoscut pilot-scriitor al epocii a fost găsit într-un loc unde nimeni nu-l căutase niciodată. Acest adevărat thriller istoric prezintă numeroasele răsturnări de situație ale căutării efectuate de o mică echipă de entuziaști din Franța și din străinătate. Rezultatul este fără echivoc: n-a existat nicio defecțiune tehnică, iar Saint-Exupéry nu s-a sinucis. Marele aviator a avut o întâlnire cu istoria și a murit pentru Franța în ultima lui bătălie, dar oare cine l-a doborât?

6. Ecaterina cea Mare

Autor: Henri Troyat

Editura: Corint, 2026

Traducere: Elisabeta Niculescu și Simona Brânzaru

La numai treizeci și șase de ani, prințesa de origine germană Sophie von Anhalt-Zerbst, născută în 1729, a ajuns pe tronul Rusiei sub numele de Ecaterina a II-a. Îndrăgostită de cultura franceză, dar învățând rusa ca să-și înțeleagă mai bine poporul, liberală în prieteniile sale - Voltaire, Diderot, d’Alembert -, dar autocrată în guvernarea sa, pudibondă în vorbe, dar cu temperament nesățios, muncind cu râvnă și iubind copiii, natura, animalele… iată o descriere pe scurt a celei care a fost Ecaterina cea Mare. „Această stâncă de voință are o structură complexă”, scria despre ea Henri Troyat, și a fost nevoie de spiritul său pătrunzător de analiză ca să putem înțelege mai bine personalitatea contradictorie a uneia dintre cele mai fascinante figuri din istoria Rusiei.

7. Sapiens. O istorie grafică

Autori: Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Casanave

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Ioana Avădănei

Al patrulea și ultimul volum al adaptării grafice minunat ilustrate a bestsellerului lui Yuval Noah Harari, devenit o carte-fenomen la nivel mondial și ajuns pe primul loc în topul Sunday Times, urmărește Revoluția Științifică și Revoluția Industrială, pe măsură ce progresele rapide transformă societatea, remodelează capitalismul și ne propulsează spre o epocă tehnologică și zorii epocii IA.

În 1500 e.n., Homo sapiens își atinsese limita în ceea ce privește puterea medicală, militară și economică, axându-se pe menținerea unor ordini sociale care se perpetuau de mult timp. Atunci cum am ajuns de la codice medievale la e-bookuri, de la abace la computere, de la corăbii de lemn la submarine nucleare - și de la Pământ la Lună? Așa cum arată Yuval Noah Harari, scânteia care a declanșat Revoluția Științifică a fost o idee radicală: ignoranța. Combinată cu curiozitatea, aceasta a fost cea care a împins neîncetat omenirea în căutarea cunoașterii.

Această căutare a dezlănțuit o puternică buclă de feedback între știință, politică și capitalism, accelerând descoperirile și remodelând lumea. În Epoca revoluțiilor, al patrulea volum din seria Sapiens. O istorie grafică, Yuval Noah Harari examinează modul în care gândirea științifică a ajuns să predomine în secolul al XVI-lea, impunându-se în fața religiei și a filosofiei și alimentând expansiunea imperială, colonialismul și Revoluția Industrială. Vechile structuri sociale și politice s-au destrămat odată cu apariția unor noi tehnologii - fiecare invenție fiind deopotrivă un instrument și o armă.

8. Fără ultimul cuvânt

Autori: Reese Witherspoon, Harlan Coben

Editura: Trei, 2026

Traducere: Alexandra Fusoi

O femeie prinsă într-o conspirație mortală, unde descoperirea adevărului ar putea să o coste totul. După o serie de tragedii devastatoare care au dus la revocarea licenței sale medicale, Maggie McCabe, fost chirurg al armatei în zone de conflict, acceptă o ofertă de lucru neobișnuită: să devină doctorul personal al unui multimiliardar misterios și controversat. Însă după ce descoperă ramificațiile unei rețele internaționale de trafic de organe și face legătură cu recenta asasinare a soțului ei, Maggie trebuie să fugă pentru a-și salva viața și a demasca tenebroasa afacere - sau va fi următoarea care va muri.

9. Drumul spre sine

Autoare: Ioana Scoruș

Editura: Humanitas, 2026

În spațiul discret al cabinetului, acolo unde cuvintele se caută și tăcerile capătă sens, se conturează o formă de a fi. Între ascultare și interpretare, psihanaliza devine, treptat, nu doar o practică, ci o manieră de a locui lumea. Cine sunt eu? Ce să fac cu ceea ce sunt? Care este rostul meu în viață? - sunt întrebările la care ajunge mai devreme sau mai târziu orice terapie. Acest jurnal de idei se naște tocmai din apropierea de ele: din tensiunea dintre gând și trăire, dintre minte și corp, dintre luciditate și iubire. Prin experiențele altora și prin propria cumpănire de sine, Ioana Scoruș urmărește firul discret care leagă suferința de iubire, viața de pierdere, începutul de sfârșit. O carte despre ceea ce înseamnă să fii, să iubești și să suporți tensiunea dintre viața care se deschide și viața care se stinge.

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