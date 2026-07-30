Modulul FNT Educațional, ediția a 5-a. Spațiu esențial de expunere a procesului de educație prin teatru în Festivalul Național de Teatru

Mihaela Michailov, curatoarea Modulului FNT Educațional ne expune modul cum este structurat modulul: „În 2026, FNT Educațional este structurat pe 4 (patru) axe interconectate. Prima dintre ele are în centru categorii de vârstă ignorate (12-14 ani și 14-16 ani), de obicei, de repertoriile teatrelor, dar esențiale în procesul de educație continuă prin teatru. Pentru aceste categorii, se vor juca în teatre și în licee bucurește 4 (patru) spectacole: „Deșteptarea” de Doru Vatavului, regia Bobi Pricop, produs de Teatrul „Regina Maria” Oradea; „Mândrie”, dramaturgia Ioana Toloargă, cu texte ale întregii echipe, în regia Oliviei Grecea, o producție Cont.rar, Cluj-Napoca; „Minunatele călătorii ale lui Anghel și Zuzi prin lumea adicție” de Iulia Mirică, regia Larisa Popa – spectacol parte din proiectul „????????????????????????????????????????” inițiat de UNATC București, alături de Centrul de Teatru Educațional Replika (România), Teatro dos Aloés (Portugalia) și Citizen.Kane.Collective (spectacolul se va juca în două licee bucureștene); „Zmeie, Basme și Fantasme”, spectacol de teatru coregrafic creat de Lari Giorgescu, produs de Teatrul pentru copii și tineret „Gulliver” din Galați. Toate cele 4 spectacole se adresează unui public + 13 ani.

A doua axă a modulului FNT Educațional are în prim-plan organizarea unei conferințe internaționale care își propune să exploreze cadre de intervenție și forme participative de educație prin teatru. Rolul acestei conferințe este de a defini strategii educaționale locale și internaționale care pot genera practici noi și care pot, totodată, inspira artiști și artiste în demersurile lor.

A treia axă se concentrează pe 2 (două) ateliere dedicate elevilor și elevelor cu vârste între 8 și 13 ani: un atelier interactiv de tehnologie teatrală pentru liceeni – STAGEBOX (lighting, video și sound design, atelier realizat în parteneriat cu Bienala de Scenografie București), coordonat de Adrian Damian, și un atelier de scriere creativă, pornind de la adaptarea unor povești clasice, coordonat de Eliza Păuna. În cadrul atelierului de scriere creativă, Eliza Păuna va prezenta un scurt moment din spectacolul „POVESTEA REGELUI LEAR. O poveste pentru părinții care nu ascultă de copii”, regia Ramona Iacob, o producție a Teatrului GONG din Sibiu.

Cea de-a patra axă oferă un cadru de întâlniri între dramaturgi și dramaturge care scriu texte pentru publicurile tinere, și trupe de teatru bucureștene. Miza este de a construi o legătură între autorii și autoarele interesate de explorarea unor teme și subiecte pentru publicurile tinere și trupele care au în centru aceste publicuri.

FNT Educațional creează un context formator pentru adolescenți și adolescente, cultivând accesul la cultură și formarea publicurilor noi. FNT Educațional este teritoriul în care imaginația tinerilor devine transformatoare și în care inventivitatea lor curajoasă ne rescrie realitățile neliniștitoare. FNT Educațional – locul din care artele spectacolului se deschid spre viitor, cu sensibilitate, empatie și respect pentru prezentul generațiilor care se formează astăzi.

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Ediția a 36-a a Festivalului Național de Teatru, program permanent al UNITER – unul dintre cele mai importante evenimente teatrale din România, spațiu al expunerii diversității și complexității fenomenului teatral românesc – va avea loc la București, în perioada 16-25 octombrie 2026.

Festivalul Național de Teatru este un proiect cultural strategic finanțat de Ministerul Culturii. Coproducători: Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, Societatea Română de Televiziune. Parteneri: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, ITI – Centrul Român al Institutului Internaţional de Teatru. Partener media tradițional: Radio România.

Propunerea pe care echipa curatorială (Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac și Sebastian-vlad Popa) o lansează prin selecția de spectacole pentru FNT36 plasează ca centru de greutate al ediției trăsătura cea mai vulnerabilă a umanității: (im)perfecțiunea drept calitate și defect ale acestui spirit etern uman.

Ca atare, motto-ul sub care se vor desfășura evenimentele și intersecțiile artistice și umane din cadrul FNT este [...]perfect uman. FNT36. Un festival de teatru ca un dialog viu și polemic între natură – din ce în ce mai antropomorfizată – și tehnologie – cu trăsături tot mai recognoscibil familiare.

Celor 36 de spectacole care alcătuiesc selecția FNT li se adaugă peste 60 de evenimente, spectacole lectură, dezbateri, conferințe, expoziții, lansări de carte, instalații performative și dialoguri ale artelor. 25 de spații culturale din București (teatre, muzee, librării), devenite de tradiție în circuitul festivalier, vor găzdui aceste contexte de expunere și reflecție a artelor spectacolului de teatru.