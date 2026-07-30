Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București. Europarlamentara a fost transportată la Spitalul Universitar

Potrivit informațiilor disponibile, Diana Șoșoacă se afla în calitate de pasager într-un autoturism care a fost lovit din spate de un alt autovehicul. Primele date indică faptul că șoferul care circula în spatele mașinii în care se afla europarlamentara nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de vehiculul din față.

Medicii au imobilizat-o cu guler cervical înainte de transportul la spital

La scurt timp după producerea accidentului, la fața locului a ajuns un echipaj medical. În urma evaluării inițiale, cadrele medicale au decis aplicarea unui guler pentru imobilizarea coloanei cervicale, ca măsură de precauție.

Ulterior, Diana Șoșoacă a fost transportată la Spitalul Universitar, unde medicii urmează să stabilească dacă accidentul i-a provocat traumatisme sau alte leziuni care necesită tratament.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind gravitatea stării sale de sănătate, iar investigațiile medicale sunt în desfășurare.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 14:35, pe Bulevardul Iuliu Maniu, una dintre cele mai circulate artere din vestul Capitalei, potrivit Antena 3 CNN.

Conform informațiilor preliminare, autoturismul în care se afla Diana Șoșoacă circula regulamentar în momentul în care a fost lovit din spate de un alt vehicul.

Impactul a impus intervenția echipajelor de poliție și a serviciilor medicale de urgență, iar traficul în zonă a fost afectat temporar până la finalizarea cercetărilor la fața locului.

Ce transmite Brigada Rutieră

În urma accidentului, Brigada Rutieră a Capitalei a transmis următorul comunicat oficial:

„La data de 30.07.2026, în jurul orei 14.35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Iuliu Maniu.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui autovehicul în vârstă 49 de ani, care se deplasa pe Bd. Iuliu Maniu, dinspre str. Lujerului către str. Apusului a intrat în coliziune cu un autovehicul care circula înaintea sa, condus de un tânăr în vârstă 23 de ani.

Conducătorii autovehiculelor au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind "zero".

În urma accidentului de circulație, un pasager în vârstă de 50 de ani a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”.

Ancheta este în desfășurare

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și eventualele responsabilități ale șoferilor implicați.

Potrivit informațiilor oficiale, ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat zero alcoolemie, ceea ce exclude consumul de alcool ca factor în producerea accidentului.

În paralel, medicii de la Spitalul Universitar efectuează investigații pentru a determina dacă Diana Șoșoacă a suferit leziuni în urma impactului. Starea sa de sănătate urmează să fie evaluată complet, iar eventuale informații suplimentare vor fi comunicate după finalizarea examenelor medicale.