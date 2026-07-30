Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda duce în Portugalia proiectul „Inbetween Memory. A Romania–Portugal Residency”

Proiectul creează un dialog între memoria comunismului din România și experiența istorică a Portugaliei, abordând teme precum autoritatea, propaganda, controlul ideologic, libertatea și felul în care societățile își înțeleg și își asumă trecutul. O rezidență internațională de cercetare și creație îi va aduce împreună pe actorii Teatrului Național „Aureliu Manea” Turda și pe regizorul portughez Hugo Miguel Coelho. În cadrul acestui proces artistic, participanții vor explora memoria recentă a României, experiența comunismului și felul în care trecutul totalitar continuă să influențeze identitatea individuală și colectivă.

Procesul de creație va îmbina metode specifice teatrului devised, teatrului documentar, improvizației și dramaturgiei colective, având ca sursă de inspirație universul literar al scriitorului portughez José Saramago. La finalul rezidenței, rezultatele proiectului vor fi prezentate publicului din Évora, în colaborare cu organizația culturală ExQuorum. Performance-ul realizat în cadrul rezidenței va aduce în fața publicului portughez o creație artistică dezvoltată în România și va contribui la promovarea teatrului contemporan românesc și la consolidarea dialogului cultural dintre cele două țări.

Hugo Miguel Coelho este regizor, dramaturg și producător în cadrul organizației culturale ExQuorum. Absolvent al Universității din Évora, unde a obținut un master în Regie și Dramaturgie Teatrală, și-a completat pregătirea la Institut del Teatre din Barcelona. De-a lungul carierei, a colaborat cu numeroase organizații culturale și sociale din Portugalia și din alte țări europene, dezvoltând proiecte în domeniul teatrului, performance-ului și intervenției artistice în spațiul public. Creațiile sale explorează teme precum memoria istorică și afectivă, geopolitica și relația dintre artă și societate, printr-o abordare interdisciplinară care îmbină teatrul, performance-ul, scrierea creativă și arta video.

Proiect cofinanțat de Institutul Cultural Român prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional. Conținutul acestui proiect nu reprezintă în mod necesar poziția Institutului Cultural Român și este în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

În sesiunea 2026 a Programului CANTEMIR, Institutul Cultural Român finanțează 10 proiecte culturale, care poartă mesajul „Culture Matters” în 9 țări: Franța, Germania, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii, Regatul Țărilor de Jos, Republica Moldova, Suedia, Statele Unite ale Americii și Serbia. Bugetul total alocat de ICR pentru finanțarea celor 10 proiecte este de 1.000.000 de lei.