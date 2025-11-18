x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Carte Figuri de împărați romani – Volumul II

Figuri de împărați romani – Volumul II

de Redacția Jurnalul    |    18 Noi 2025   •   13:13
Figuri de împărați romani – Volumul II

Editura Paul Editions continuă seria dedicată celei mai puternice civilizații a lumii antice cu Volumul II al colecției „Figuri de împărați romani”, semnat de istoricul Dumitru Tudor.

După incursiunea în epoca fondatorilor imperiului, acest volum explorează perioada marilor expansiuni, a intrigilor politice și a confruntărilor care au pus la încercare stabilitatea Romei.

Cititorii vor descoperi destinele împăraților care au consolidat puterea imperială, dar și ale celor care, prin ambiție sau slăbiciune, au deschis drumul decăderii.

Cu aceeași îmbinare rafinată între rigoarea documentară și forța narativă, Dumitru Tudor reușește să transforme istoria Imperiului Roman într-o lectură vie, plină de dramatism, pasiune și învățăminte despre natura puterii.

Volumul II al colecției „Figuri de împărați romani este disponibil la chioșcurile de ziare și la toate punctele de difuzare a presei începând de marți, 18 noiembrie.
Preț: 40 lei

O colecție despre putere, glorie și destin – povestea celor care au condus lumea.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Figuri de împărați romani Editura Paul Editions
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri