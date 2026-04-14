A murit Ian Watson, maestrul britanic al science-fiction-ului: Ultima dorință a scriitorului legendar

Ian Watson, geniul SF din spatele filmului A.I., a murit la 82 de ani: Ultima sa dorință te va șoca

Scriitorul britanic Ian Watson, una dintre cele mai influente voci ale genului science-fiction, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. Decesul său a avut loc în orașul spaniol Gijon, unde trăia din 2011, conform anunțului făcut marți de apropiații familiei, citați de agenția EFE.

Mare maestru al Societății Europene de Science Fiction (ESFS), Watson lasă în urmă o moștenire impresionantă: aproximativ 30 de romane, 15 volume de povestiri și un volum de poezie. Numele său este strâns legat de capodopere SF precum "The Embedding" (1973) și "The Jonah Kit" (1975), dar și de colaborarea sa cu Stanley Kubrick la scenariul filmului "A.I. Artificial Intelligence", regizat ulterior de Steven Spielberg.

Festivalul spaniol Celsius 232, dedicat literaturii fantastice, l-a omagiat pe X (fosta Twitter), declarând: "Ne pare nespus de rău să anunțăm decesul dragului nostru Ian Watson". Evenimentul cultural îl descria drept un "scriitor extraordinar și o piesă-cheie", subliniind legătura sa personală – era căsătorit din 2013 cu codirectoarea festivalului, Cristina Macia. Ultima dorință a lui Watson a fost una emblematică pentru un autor dedicat cărților: în memoria sa, să nu se cumpere flori, ci cărți.

Cariera de legendă în science-fiction

Ian Watson s-a născut în 1943 în Marea Britanie și a devenit rapid un pilon al genului SF european. Debutul său major, "The Embedding", publicat în 1973, a câștigat Premiul John W. Campbell Memorial în 1974, un trofeu suprem pentru excelență în science-fiction. Romanul explorează intersecția dintre limbaj, conștiință și inteligență artificială, teme care aveau să definească cariera sa. Următorul său succes, "The Jonah Kit" (1975), delvedeep într-o lume post-apocaliptică unde conștiința umană este transferată în balene, combinând biologia cu filosofia existențială.

Cu o bibliografie vastă, Watson a scris romane care au influențat generații de autori și cititori. Printre ele se numără "God's World" (1979), "Chekhov's Journey" (1982) sau seria "Inquisitor" din universul Warhammer 40.000, adaptată pentru fani ai jocurilor de rol. A publicat 15 colecții de nuvele scurte, fiecare explorând frontierele imaginarului: de la dystopii cibernetice la contacte extraterestre. Volumul său de poezie, mai puțin cunoscut, adaugă o notă lirică operei sale, demonstrând versatilitatea unui scriitor care nu s-a limitat la proză.

Watson a fost nu doar autor, ci și promotor al genului. Ca Mare Maestru ESFS, a contribuit la recunoașterea SF-ului european pe plan internațional. Participarea sa la festivaluri precum Celsius 232 din Gijon l-a transformat într-o figură iubită în Spania, unde s-a stabilit definitiv în 2011. Aici, alături de soția sa, Cristina Macia, a continuat să inspire tineri scriitori și entuziaști ai fantasticului.

Colaborarea cu Stanley Kubrick și Hollywood

Un capitol fascinant al carierei lui Ian Watson este implicarea sa în lumea cinematografiei. În anii '90, Stanley Kubrick l-a chemat să lucreze la scenariul filmului "A.I. Artificial Intelligence". Watson a petrecut ani întregi rafinând povestea unui copil robot în căutare de iubire maternă, explorând dileme etice legate de inteligența artificială. După moartea lui Kubrick în 1999, proiectul a fost preluat de Steven Spielberg, care l-a lansat în 2001 cu Haley Joel Osment în rol principal.

Această colaborare a propulsat numele lui Watson dincolo de cercurile SF. Filmul, cu buget de 100 de milioane de dolari, a generat dezbateri aprinse despre viitorul AI-ului – teme surprinzător de actuale în 2026, odată cu explozia inteligenței artificiale generative. Watson însuși a vorbit în interviuri despre cum viziunea sa a influențat scene cheie, precum cea a "Blue Fairy" sau dilema existențială a robotului David. Experții SF consideră că fără contribuția sa, filmul ar fi fost mai puțin profund filozofic.

Moștenirea lui Ian Watson în era digitală

Astăzi, în 2026, opera lui Watson capătă noi valențe. Cu avansul AI-ului real – de la ChatGPT la modele precum Grok – romanele sale par profetice. "The Embedding" anticipează provocările lingvistice ale mașinilor inteligente, iar "The Jonah Kit" pune întrebări despre transferul conștiinței, relevant pentru dezbaterile actuale despre upload-ul minții umane. Fani din România și Europa de Est îl redescoperă prin traduceri și ediții digitale, mai ales în contextul festivalurilor SF precum cele de la Cluj-Napoca sau București.

Comunitatea SF globală îl jelește deja. Pe Reddit și Goodreads, mii de postări evocă impactul său. În Spania, Celsius 232 pregătește un tribut special la ediția viitoare, cu lecturi din operele sale. Familia și apropiații subliniază dorința sa: cărți în loc de flori. Aceasta nu e doar o ultimă cerere, ci un manifest pentru citit, într-o lume dominată de scroll infinit pe TikTok și Discover.

Agerpres

Sursa foto: Salvatore Capalbi