În premieră în România: trei dintre cele mai influente voci ale parentingului mondial, se vor reuni în luna mai la Sala Palatului, în conferința „PĂRINTE CONȘTIENT, COPIL ÎMPLINIT – De la pedepse și recompense la iubire necondiționată”

Pe 10 mai 2026, între orele 16:00 – 22:00, conferința „Părinte conștient, copil împlinit” aduce la Sala Palatului din București trei lideri globali care au schimbat discursul despre educație, relații și sens: Dr. Shefali Tsabary, Alfie Kohn și Neale Donald Walsch.

Evenimentul, organizat de platforma ȘtiuCineSunt, este considerat unul dintre cele mai ample și relevante evenimente europene dedicate relației părinte–copil, dar și relației omului cu sine însuși – cu copilul interior – precum și cu acel „copil din celălalt” cu care interacționăm. Evenimentul abordează nu doar provocările educației moderne, ci și nevoia profundă de reconectare umană, autentică și conștientă, într-o lume tot mai accelerată și digitalizată.

„Ce fel de adulți lăsăm lumii de mâine?” - este întrebarea centrală a conferinței – una care depășește granițele parentingului clasic și atinge copilul interior al fiecăruia dintre noi. „Părinte conștient, copil împlinit” lucrează simultan cu două dimensiuni fundamentale - copilul de lângă noi și copilul din noi și propune o schimbare de perspectivă esențială: de la control la relație, de la frică la încredere, de la condiționare la iubire necondiționată.

În acest context, evenimentul se adresează nu doar părinților și viitorilor părinți, ci și profesorilor, educatorilor, psihologilor, mentorilor, jurnaliștilor, influencerilor, artiștilor, liderilor de opinie, precum și tuturor celor interesați de dezvoltare personală, relații autentice și educație conștientă.

De ce ACUM? Contextul care ne privește pe toți

Lumea trece prin schimbări rapide și profunde care pun presiune pe părinți, pe copii și, în general, pe noi toți. Nu putem nega realitatea — însă o putem înțelege, integra și transforma. Astăzi avem acces la instrumente, cunoaștere și resurse pe care nicio altă generație nu le-a avut, iar acest lucru ne oferă motive reale de încredere.

• Timpul real de conectare s-a redus odată cu ritmul intens de muncă. Totuși, cercetările și experiența arată constant același lucru: nu cantitatea de timp vindecă relația, ci calitatea prezenței. Chiar și momente scurte, dar autentice, pot reconstrui legături profunde.

• Milioane de români trăiesc în diaspora, iar mulți dintre copii cresc alături de bunici sau de alte rude. Familiile învață să rămână conectate chiar și atunci când distanțele sunt mari.

• Copiii cresc astăzi într-un univers digital, unde tehnologia le este mereu aproape, iar tentațiile și adicțiile moderne fac parte din realitate. Acestea reprezintă provocări reale, însă ecranul în sine nu este inamicul — problema apare acolo unde lipsesc conectarea, ghidajul, reperele clare și sigure.

Statistici și studii relevante

55% dintre părinții români consideră despre comunicarea cu copiii că este una dintre cele mai mari provocări, alături de gestionarea stresului și a vieții personale. Acest lucru sugerează că pentru o proporție semnificativă de părinți, menținerea unei conexiuni emoționale consistente este dificilă în ritmul vieții moderne. – studiu Reveal Marketing Research.

Vârsta medie la care copiii din România folosesc rețele sociale semnificativ a scăzut la 5 ani, iar timpul petrecut online este mare, cu potențial impact asupra timpului dedicat relației cu părinții, susține studiul Salvați Copiii. Conectivitatea digitală timpurie poate substitui, dar și slăbi interacțiunea reală, emoțională, cu adultul de referință, mai ales dacă nu există ghidaj parental dedicat.

Copiii români îşi doresc să se joace mai mult cu părinţii lor, care adesea jonglează între muncă şi responsabilităţile zilnice. Studiul evidenţiază România ca fiind una dintre ţările în care copiii îşi doresc cel mai mult ca părinţii lor să aibă mai mult timp pentru joacă, alături de China şi Portugalia. 81% dintre părinţi nu consideră joaca o prioritate, deşi copiii îşi doresc să se joace mai des, susține studiul Play Well. „Euro-orfanii”, „orfanii-UE” sau „orfanii albi” sunt termenii prin care sunt descriși copiii lăsați acasă de părinții care migrează de obicei din motive.

Date în 2024 – colectate prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA): 9.039 copii aveau ambii părinți plecați la sfârșitul lunii martie 2024. 61.007 de copii aveau cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate. Marea majoritate locuiesc în grija rudelor, fără plasament social formal.

Migrația părinților nu produce doar o lipsă fizică, ci o ruptură emoțională profundă, care influențează relațiile, alegerile profesionale, sănătatea mintală și modul în care adultul va fi părinte.

Este o problemă de sănătate emoțională publică, nu doar una socială sau economică, cu efecte transgeneraționale, deoarece copiii „orfani bianchi” devin adesea adulți care: pleacă la rândul lor în străinătate, au dificultăți în a fi prezenți emoțional pentru propriii copii, reproduc separarea ca „normalitate”.

Un studiu național realizat de World Vision România în parteneriat cu TikTok arată că, deși 51% dintre părinții din România discută zilnic cu copiii lor despre utilizarea rețelelor sociale, aproape 70% nu au încredere încă în abilitățile lor de a-i susține atunci când navighează online.

În medie, aproximativ 46% dintre părinți fie nu știu despre existența funcțiile de control parental pe principalele platforme, fie nu știu cum să le utilizeze; Aproximativ 70% dintre părinți declară că nu au încredere în propria capacitate de a-și ajuta copiii să navigheze în siguranță în mediul online; Părinții consideră că discuțiile în familie și regulile stabilite (30,8%) sunt percepute ca cea mai eficientă formă de control parental – subliniind importanța unor conversații sănătoase și bine gestionate între părinți și adolescenți.

Trei voci care au schimbat lumea, pe scena Sălii Palatului (10 mai 2026)

Dr. Shefali Tsabary – LIVE pe scenă, București

Autoare de bestselleruri New York Times și pionieră a mișcării Parenting Conștient, Dr. Shefali aduce o perspectivă profund transformatoare asupra relației părinte–copil, mutând accentul de pe „corectarea copilului” pe evoluția interioară a adultului.

Numită de Oprah Winfrey „revoluționară”, Dr. Shefali a influențat milioane de părinți din întreaga lume prin cărțile, cursurile și comunitățile sale.

„A fi părinte înseamnă a crea condițiile ca spiritul celuilalt să poată străluci.”

Alfie Kohn – LIVE pe scenă, București

Autorul volumului-cult „Parenting necondiționat”, Alfie Kohn este una dintre cele mai respectate voci academice din educația contemporană. Critic ferm al sistemelor bazate pe pedepse, recompense și competiție, Alfie Kohn promovează cooperarea, autonomia și relația autentică.

Time Magazine îl descrie drept „probabil cel mai vocal critic al obsesiei sistemului educațional pentru note și teste”.

„Puțini părinți au curajul să se preocupe mai mult de fericirea copiilor lor decât de succesul lor.”

Neale Donald Walsch – LIVE pe ecranele Sălii Palatului, din Oregon, S.U.A. (transmisie video)

Autorul seriei-fenomen „Conversații cu Dumnezeu” va susține o prezentare specială, în premieră pentru publicul din România, despre „Cinci pași esențiali pentru a deveni un adult conștient și un părinte inspirat”. Nale Donald Walsch va oferi instrumente aplicabile în viața de zi cu zi, pentru relații construite pe sens, autenticitate și responsabilitate personală.

„Adevărata fericire se găsește în interior.”

Întâlnirea publicului din România cu protagoniștii evenimentului promite să lase urme profunde nu doar în ceea ce privește modul în care ne creștem copiii, ci și asupra modului în care ne raportăm la noi înșine și construim relațiile viitorului.

Biletele au fost puse în vânzare și pot fi achiziționate în avans, exclusiv prin platformele oficiale de vânzare de bilete de pe eventim.ro, iabilet.ro, more.ro și pe salapalatului.ro. Locurile sunt limitate, iar interesul pentru eveniment este ridicat, motiv pentru care organizatorii recomandă achiziționarea biletelor din timp. Conferința beneficiază de traducere simultană din limba engleză în limba română, cu seturi de căști disponibile spre închiriere.