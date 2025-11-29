Noutățile editoriale Nemira la Târgul de Carte Gaudeamus 2025

La standul editurii, publicul este invitat să descopere cele mai recente apariții editoriale Nemira, alături de serii consacrate, autori îndrăgiți și titluri în ediții speciale. Vizitatorii vor găsi, de asemenea, recomandări și idei de cadouri pentru toate vârstele, pregătite pentru sezonul de iarnă.

Printre cele mai așteptate noutăți ale acestei ediții a târgului de carte se numără „Hai că am reușit, puștiule”, de Anthony Hopkins, noul roman din seria Witcher, de Andrzej Sapkowski, „Răscrucea Corbilor”, „Brimstone”, cel de-al doilea volum din celebra serie „Fae & Alchemy”, de Callie Hart, din care face parte și „Quicksilver”, „Fugarul”, roman publicat de Stephen King sub pseudonimul Richard Bachman, precum și bestsellerul japonez „Tot ceea ce cauți se află în bibliotecă”, de Michiko Aoyama.

Pentru Armada, imprintul de literatură SF, fantasy și thriller al editurii Nemira, 2025 a fost marcat de scrierile lui Stephen King. Cititorii sunt invitați să descopere „Să nu clipești”, cel mai recent roman al autorului, cele două romane publicate sub pseudonimul Richard Bachman – „Marșul cel lung” și „Fugarul” -, dar și ediția de colecție „Turnul întunecat”, serie retipărită într-un design nou, contemporan, cu sprayed edges, și ediția specială a nuvelei „Închisoarea îngerilor”, publicată anul acesta pentru prima dată într-un volum de sine stătător. Actualitatea lumilor imaginare de King este ilustrată exemplar de romanul „Fugarul”, publicat inițial în 1982, dar a cărui acțiune este plasată în anul 2025: un timp dominat de sărăcie extremă, poluare, supraveghere totală și divertisment dus până la transformarea oamenilor în ținte de vânătoare. O distopie care ne provoacă să ne întrebăm cât de aproape suntem, astăzi, de viziunea sumbră a autorului.

Călătoriile Armada ne poartă prin lumi îndepărtate cu noua ediție a romanului „Cavalerul celor șapte regate”, de George R.R. Martin, sursa de inspirație a serialului HBO MAX, care ne întoarce cu o sută de ani înainte de Urzeala Tronurilor când prin Westeros cutreierau doi eroi stranii: un cavaler rătăcitor și un băiat al cărui destin era ascuns sub mantia anonimatului.

De asemenea, cititorii Armada vor găsi la standul editurii noi volume ale unor serii îndrăgite: „Povestea lui Zoe”, al patrulea volum din seria „Războiul Bătrânilor”, de John Scalzi; „Enclavele de aur”, romanul lui Naomi Novik care încheie seria fantasy „Școala solomonarilor”; „Înălțarea”, al patrulea volum al seriei „Hannibal Lecter”, de Thomas Harris, volum care încheie, de altfel, celebra serie; „Răscrucea Corbilor”, noul roman din seria bestseller Witcher, a autorului polonez Andrzej Sapkowski, dar și cel de-al treilea volum al adaptării grafice a romanului „Dune”, scris de Frank Herbert în 1965: „Dune, Cartea a treia: Profetul“.

Odată cu apariția ultimului volum al seriei Hannibal Lecter, publicul va putea descoperi și o perspectivă profund personală asupra interpretării de excepție a acestui personaj, parcurgând autobiografia „Hai că am reușit, puștiule”, de Anthony Hopkins. Volumul, publicat în imprintul Orion al editurii, care continuă să aducă în fața publicului român biografii și autobiografii captivante, se numără printre cele mai așteptate titluri ale anului — fapt demonstrat și de statutul său de INSTANT New York Times Bestseller.

La standul editurii, vizitatorii târgului de carte vor putea descoperi cele mai noi apariții din colecția de ficțiune contemporană Nemira Fiction. Printre acestea se numără „Brimstone”, al doilea volum al popularei serii „Fae & Alchemy”, de Callie Hart, continuarea plină de ritm și tensiune a aventurii începute cu „Quicksilver”, iar ediția specială a seriei-reper „Sherlock Holmes”, de Sir Arthur Conan Doyle, continuă cu volumul „Memoriile lui Sherlock Holmes”. Pentru cei aflați în căutare de lecturi inspirate pentru vacanța de iarnă, Nemira Fiction le propune volumele „Frankenstein”, de Mary Shelley, și bestsellerul japonez „Tot ceea ce cauți se află în bibliotecă”, de Michiko Aoyama.

Cititorii curioși și nonconformiști sunt invitați să descopere Nemira SMART, colecție care aduce laolaltă clasici și bestsellere într-un format accesibil și prietenos cu buzunarul, povești valoroase, autori de prestigiu și un preț fix de 29.99 lei pentru toate titlurile în primul an de la apariție. De la clasici ai romanului polițist, precum Raymond Chandler, la Sven Hassel, simbol al literaturii de război, până la autori din noul val care cuceresc generații întregi, precum Josie Silver, Nemira SMART le oferă cititorilor aventuri și povești captivante.

Pentru cei care urmăresc cu interes scrierile autorilor români, imprintul n’autor le propune unele dintre cele mai interesante voci contemporane. Noutățile n’autor ficțiune care se vor găsi la această ediție a târgului de carte sunt: „Júnior”, de Andrei Crăciun, un roman al amintirilor și nostalgiilor, „Flăcări gemene”, cartea de povestiri a lui Doru Preda, al treilea volum al autorului, care conturează un univers în care banalul cotidianului capătă o aură misterioasă, și „Caftul”, proaspătul roman al lui Florin Chiculescu, care propune o direcție stilistică nouă față de „Orfanii”, plimbând cititorul prin trecut, limbaj și sud-estul țării. În colecția n’autor non-ficțiune descoperim „O beție cuantică”, primul volum de non-ficțiune semnat de Goran Mrakić, care adună 366 de povești despre lumea în care trăim, scrise cu umor, sarcasm și o doză sănătoasă de ireal. Autorul va fi prezent la târg la standul editurii, vineri, 5 decembrie 2025, de la ora 15:00, pentru o sesiune de autografe și discuții cu cititorii, așadar cei interesați vor avea ocazia să-l întâlnească personal și să afle mai multe despre universul său creativ.

Ca în fiecare an, la Gaudeamus, imprintul Nemi le va oferi părinților idei inspirate de cadouri de așezat sub brad, în timp ce micii cititori se vor bucura de povești una și una și de întâlnirea cu personajele lor preferate. Bucuria Crăciunului și a poveștilor pline de magie îi va purta pe cei mici din carte în carte: de la „Săniuța Roșie”, „Tina și primele ei patine”, „Crăciun fericit, lama lama”, la universul diafan al unor povești clasice precum „Spărgătorul de nuci” sau „Lacul lebedelor”, până la poveștile de iarnă neobișnuite și pline de fantezie imaginate de Matt Haig – „Un băiat numit Crăciun”, „Eu și Moș Crăciun” și „Fetița care a salvat Crăciunul”. O nouă poveste a îndrăgitei autoare Jill Tomlinson, „Furnicarul care voia să se cunoască mai bine”, ne va încânta cu umorul și duioșia care străbat cărțile seriei „Poveștile preferate cu animale”.

Vești bune și pentru iubitorii de manga în limba română: NEZUMI by Nemira aduce la Gaudeamus câteva dintre cele mai așteptate noutăți. Printre acestea se numără primul volum al îndrăgitei serii color „Chi’s Sweet Home”, de Konami Kanata, al cărei stil grafic delicat și expresiv, umor blând și atmosferă caldă au cucerit cititori mari și mici deopotrivă. Seria, care a fost tradusă în numeroase limbi, extrem de bine primită la nivel internațional, reprezintă o poartă de intrare în universul manga pentru micii cititori, în special datorită temelor simple și a tonului cald. Iar una dintre cele mai apreciate serii manga din ultimii ani, „Atelierul Vrăjitoarelor”, continuă cu cel de-al cincilea volum, care poate fi găsit la standul editurii alături de alte serii fascinante, personaje memorabile și povești care captivează imaginația pasionaților de manga de toate vârstele.

Cititorii care vor vizita standul editurii Nemira vor avea ocazia să stea de vorbă cu editorii Nemira, cu o parte dintre autorii români publicați de editură, cu echipa editurii, dar și cu voluntarii clubului de carte Armada, cea mai pasionată comunitate de cititori de SF, fantasy și thriller din România.

Pentru ediția de anul acesta a Târgului de Carte Gaudeamus, echipa editurii a pregătit o selecție de peste 600 de titluri din imprinturile și colecțiile deja cunoscute, reduceri de până la 50%, oferte speciale și multe alte surprize.

Despre Nemira

Nemira este una dintre primele edituri independente din România. A fost fondată în 1991 la București de Valentin Nicolau și continuă să fie și astăzi un business de familie condus de Ana Lotts-Nicolau și Cătălina Nicolau. Editură independentă curajoasă, Nemira are ca prioritate să aducă cititorilor povești puternice și idei provocatoare. Nemira traduce unii dintre cei mai populari și îndrăzneți scriitori din întreaga lume și, în același timp, susține noile generații de scriitori români ale căror voci consideră că trebuie să se facă și mai mult auzite.

În dialog constant cu cititorii, firul roșu al tuturor cărților publicate este #plăcerea lecturii, alături de convingerea profundă că literatura și educația pot schimba destine.