Jurnalul.ro Cultură Carte Roman despre copiii ucraineni răpiți în timpul războiului cu Rusia, scris de un actor celebru

de Redacția Jurnalul    |    03 Mai 2026   •   19:40
Sursa foto: Hepta/Jean Reno

Un actor celebru a scris și lansat un roman despre copiii ucraineni răpiți în timpul războiului cu Rusia. El a dezvăluit că i-a venit ideea să scrie o carte după ce a aflat informații despre războiul din Ucraina.

Actorul francez Jean Reno a lansat un roman despre copiii ucraineni răpiți în timpul războiului, potrivit Live Ukraine. Cartea este un thriller de spionaj cu titlul „Evadarea”. Protagonistul este un agent al serviciului francez de informații externe care pornește într-o misiune pentru a-i găsi pe copiii ucraineni răpiți și pentru a documenta crimele de război rusești.

Reno a spus că a decis să scrie romanul după ce a aflat că peste 19.000 de copii ucraineni au fost luați de ruși din teritorii ocupate temporar.

„Am fost extrem de șocat. Mi s-a părut o nebunie că acești copii sunt duși pentru a fi spălați pe creier. Nu sunt implicat în politică - am vrut să transform asta într-un roman”, a spus el.

Estimarea privind numărul copiilor răpiți a fost făcută de autoritățile ucrainene și de ONU.

(sursa: Mediafax)

 

