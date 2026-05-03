Ce parfum ți se potrivește, în funcție de data nașterii

Deși preferințele privind parfumurile sunt personale, data nașterii te-ar putea ghida în alegerea unei arome care se aliniază cu esența ta unică. Fecare dată a nașterii are un parfum special, care i se potrivește cel mai bine.

Născut pe 1, 10, 19 sau 28 - Citrice proaspete și Neroli

Strălucitoare precum conducătorul tău planetar, Soarele, meriți un parfum care face prime impresii îndrăznețe. Ia în considerare Lime Basil & Mandarin de la Jo Malone, care te va învălui într-o energie înălțătoare. Alternativ, Chance Eau Fraîche de la Chanel ți s-ar putea potrivi mai bine, permițându-ți să emani optimism cu o rafinament elegant.

Născut pe 2, 11, 20 sau 29 — Trandafir delicat și mosc alb

Cu un suflet sensibil și introspectiv, ești guvernat de Lună, lumina noastră cosmică a înțelepciunii intuitive și străvechi. Ești în acord cu parfumurile care captează spațiul inimii, precum trandafirul delicat și moscul alb. Purtând parfumuri precum Lancôme La Vie Est Belle sau Gucci Bloom, te aliniezi cu parfumuri care îți amplifică magnetismul liniștit.

Născut pe 3, 12, 21 sau 30 — Floral fructat strălucitor

Ai un spirit jucăuș care tânjește după aventură și creștere. Guvernat de Jupiter, planeta norocului și a expansiunii, îmbrățișezi o senzualitate vibrantă, fructată și florală. Marc Jacobs Daisy se aliniază perfect cu esența ta, în timp ce Bright Crystal de la Versace adaugă căldură și încurajează o expansiune suplimentară în viața ta.

Născut pe 4, 13, 22 sau 31 — Lemn de santal și Vetiver

Ești o persoană cu picioarele pe pământ, purtătoare de o clasă atemporală. Guvernată de Uranus, planeta inovației, cauți să construiești o moștenire durabilă prin valori intenționate. Aromele pământești de lemn de santal și vetiver îți oglindesc eleganța. Le Labo Santal 33 merită să te bucuri de ele, sau poți rezona cu Tom Ford Sandalwood, care îți ridică intrarea în orice cameră cu o prezență fermă.

Născut pe 5, 14 sau 23 — Chihlimbar picant și cardamom

Aceste date de naștere sunt inspirate de entuziasm și spontaneitate, fiind guvernate de Mercur, planeta comunicării și a curiozității rapide. Îți place să fii mereu în mișcare. Natura ta pasională este evidențiată de parfumuri picante de chihlimbar și cardamom. Gândește-te la Yves Saint Laurent Black Opium sau Viktor & Rolf Spicebomb.

Născut pe 6, 15 sau 24 — Vanilie caldă și iasomie

Sărutate de Venus, planeta iubirii, aceste date de naștere emană o alură sofisticată. Vanilia caldă și iasomia îți completează aura magnetică, atrăgând oamenii mai aproape de lumina ta. Lancome Tresor sau Chanel Coco Mademoiselle se potrivesc perfect atingerii tale magice, sporind frumusețea în tot ceea ce faci.

Născut pe 7, 16 sau 25 — Oud intens și note florale închise

Iradiezi un mister captivant și o prezență plină de scop. Influențată de Neptun, planeta conștiinței superioare, natura ta analitică este completată de parfumuri florale întunecate și intense. Orhideea Neagră de la Tom Ford rezonează cu mintea ta introspectivă, în timp ce Replica Jazz Club de la Maison Margiela îți subliniază eleganța discretă.

Născut pe 8, 17 sau 26 — Chihlimbar bogat și paciuli

Când intri într-o cameră, o controlezi în mod natural. Aceste date de naștere sunt influențate de Saturn, planeta înțelepciunii și a rezilienței. Chihlimbarul bogat completează energia ta matură și calmă. Aroma de paciuli reflectă ambiția ta disciplinată. Parfumuri precum Giorgio Armani Si sau Thierry Mugler Angel îți sporesc prezența de lider.

Născut pe 9, 18 sau 27 — Ceai alb acvatic și eteric

Deși ești mai degrabă un iubit decât un luptător, îi vei apăra pe cei la care ții. Persoanele născute în aceste date au o personalitate revigorantă și sunt guvernate de Marte, planeta asociată cu onestitatea și dreptatea războinice. Imaginează-ți esența parfumului L’Eau d’Issey de la Issey Miyake sau a replicii Flower Market de la Maison Margiela, învăluindu-te într-o ultimă atingere de relaxare și putere, potrivit parade.com.