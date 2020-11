Romanul recompensat cu prestigiosul The Booker Prize, în curs de traducere în colecția ANANSI. World Fiction

Cartea desemnată recent câștigătoarea mult-râvnitului The Booker Prize 2020, romanul Shuggie Bain al scriitorului scoțian Douglas Stuart, se află în curs de traducere la Editura Pandora M, în cadrul colecției ANANSI. World Fiction.

Acesta este cel de-al patrulea premiu internațional important care intră în portofoliul colecției ANANSI, după Nobelul literar acordat scriitoarei americane Louise Glück, a cărei opera poetică va fi tradusă și publicată începând cu 2021, Women's Prize for Fiction, acordat romanului Hamnet de Maggie O'Farrell, și The International Booker Prize, revenit romanului The Discomfort of Evening semnat de scriitoarea olandeză Marieke Lucas Rijneveld.

„Chiar dacă Shuggie Bain nu ar fi câștigat The Booker Prize, pentru mine ar fi rămas romanul cel mai puternic și mai frumos de pe lista scurtă a premiului. E o poveste care îndrăznește să ignore elementul «actualitate» și își așează personajul, pe Shuggie, într-o situație fără ieșire: aceea de a fi victima plină de iubire a unei mame care, la rândul ei, își poartă cu orgoliu rănile eșecului și ale alcoolismului. Pentru noi, Shuggie Bain a fost love at first sight”, a mărturisit Bogdan-Alexandru Stănescu, coordonatorul colecției ANANSI.

Câștigătorul The Booker Prize 2020, considerat unul dintre cele mai prestigioase premii literare din lume, a fost anunțat în cadrul unui eveniment transmis online, prezentat de realizatorul BBC Radio 4, John Wilson, și preluat în direct de la Roundhouse din Londra.

Cartea lui Douglas Stuart s-a aflat pe lista finaliștilor alături de cinci alți autori contemporani de limbă engleză – Diane Cook, Tsitsi Dangarembga, Avni Doshi, Maaza Mengiste şi Brandon Taylor –, patru dintre aceștia fiind debutanți. Finaliştii au fost selecţionaţi în urma lecturii a 162 de romane publicate în Regatul Unit sau în Irlanda în perioada 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020. Din juriul condus de editoarea Margaret Busby au făcut parte scriitorii Lee Child şi Lemn Sissay, jurnalistul Sameer Rahim şi specialista în filologie clasică Emily Wilson.

Lansat în 1969, The Booker Prize recompensează scriitorul câştigător cu 50.000 de lire sterline şi îi asigură o notorietate internaţională imediată.

Romanul Shuggie Bain spune povestea unui băiat singuratic, aflat în căutarea propriei identităţi. Tânărul nutreşte o dragoste necondiţionată pentru mama sa alcoolică, căreia îi rămâne alături în cele mai dificile momente. Acţiunea romanului este plasată în Glasgow, în anii '80, pe vremea administraţiei Margaret Thatcher, o epocă marcată de sărăcie, criză economică, marginalizarea muncitorilor, precum şi de comunitarism religios.

În discursul de acceptare a premiului, Stuart i-a mulţumit mamei sale, cititorilor, rezidenţilor oraşului său natal, Glasgow, precum şi soţului său, Michael Cary.

În vârstă de 44 de ani, Douglas Stuart s-a născut şi a copilărit în Glasgow. Este absolvent al The Royal College of Art din Londra. De câțiva ani buni, s-a mutat la New York unde a început o carieră în industria modei. A publicat în The New Yorker, precum şi pe LitHub.