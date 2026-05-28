„Olimpiada dopaților” a început în Las Vegas: un înotător a câștigat 1 milion de dolari

Înotătorul grec Kristian Gkolomeev a primit bonusul uriaș după ce a terminat proba de 50 de metri liber în 20,81 secunde, mai rapid decât recordul mondial oficial, scrie Associated Press. Performanța nu va fi însă recunoscută oficial, deoarece competiția Enhanced Games permite utilizarea substanțelor interzise în sporturile olimpice tradiționale.

Evenimentul a fost descris deja de presa internațională drept „Olimpiada dopaților”. Organizatorii susțin însă că ideea competiției este de a crea un sport „modern”, în care sportivii pot folosi sub supraveghere medicală substanțe pentru îmbunătățirea performanței. În spatele proiectului se află investitori din tehnologie și finanțe, inclusiv miliardarul Peter Thiel. CEO-ul competiției, Max Martin, a declarat că proiectul este „doar începutul”.

Una dintre cele mai urmărite probe ale serii a fost cursa masculină de 100 de metri, unde americanul Fred Kerley promisese înaintea competiției că recordul legendar al lui Usain Bolt va fi „distrus”. Rezultatul a fost însă departe de a produce șocul anunțat.

Kerley a câștigat cursa cu 9,97 secunde, un timp considerat modest la nivel olimpic și care l-ar fi plasat ultimul într-o finală olimpică recentă. Cursa a fost marcată de haos, cu mai multe starturi false și întreruperi. Acestea au fost provocate inclusiv de șireturi desfăcute și probleme la blocurile de start.

Chiar dacă rezultatele nu sunt recunoscute oficial, premiile sunt uriașe. Câștigătorii probelor primesc câte 250.000 de dolari, iar bonusurile pentru depășirea recordurilor mondiale ajung la 1 milion de dolari. Pentru mulți sportivi, astfel de sume sunt imposibil de obținut în competițiile olimpice tradiționale. „Încă un milion de dolari… nu e deloc rău. Cu siguranță îmi va schimba viața”, a spus Gkolomeev după victorie.

Enhanced Games provoacă deja reacții extrem de dure din partea oficialilor sportivi și a organizațiilor antidoping. Criticii spun că evenimentul normalizează consumul de substanțe periculoase și transformă sportul într-un experiment riscant.

Susținătorii proiectului afirmă însă că dopajul există deja în sportul de performanță și că noua competiție doar elimină „ipocrizia” sistemului actual. Deocamdată, Enhanced Games pare mai degrabă un experiment mediatic și financiar, însă interesul global generat de competiție arată că ideea unui „sport fără reguli antidoping” începe să atragă atenția publicului și a investitorilor.

